Как Шевчук договаривался с Петербургом и воевал с собственным хитом «Что такое осень»

Легендарный музыкант празднует сегодня день рождения. Поздравляем!

Его внятные и прямые тексты часто бьют наповал, поражая своей язвительностью в самое сердце. Никаких изысканных метафор – только открытым текстом о том, что он думает и чувствует.

16 мая Юрий Шевчук празднует день рождения. Давайте вспомним в этот день самые его знаковые песни.

«Дождь» , 1981 г.

Эта песня была написана в мае 1981-го, в Уфе. Юрий учился тогда в пединституте, на художественно-графическом факультете. По его воспоминаниям, он сидел в своей мастерской и заканчивал дипломную работу. На душе было неважно – тяжело как-то, несмотря на день рождения. Вдруг захотелось праздника, чего-то шумного, яркого, ну хотя бы дождя. И грянул такой ливень!

Шевчук уселся на подоконник в одних трусах, закурил и жадно смотрел на льющиеся за окном струи. Сами собой в голове сложились строчки песни – «Звонкой пеленой наполнил небо майский дождь…».

Первую версию «Дождя» записали во время работы над альбомом «Периферия» в 1984 году, однако «в народ» она ушла уже в 1992-м, после показа по ТВ клипа: игрушечные солдатики воевали, дождь смывал игрушечный город вместе с воюющими, а потом Шевчук «с чистого листа» начинал строить новый дом из кубиков.

«Не стреляй!», 1982 г.

Школьный друг Шевчука, попавший на войну в Афганистане, однажды привез оттуда гроб с телом молодого лейтенанта – тот застрелился в Кабуле, потому что не мог вынести несправедливость этой войны.

После похорон друг пришел к Шевчуку, и они всю ночь разговаривали. К утру родилась песня.

Позднее она стала неким посылом к миру – Шевчук исполнял программу «Не стреляй!» перед участниками осетинско-грузинского конфликта, призывая обе стороны к миру.

«Мальчики-мажоры», 1985 г.

После выхода язвительно-издевательского альбома «Периферия» Шевчука в Уфе начали всерьез «прессовать»: партийному начальству очень не понравились его песни. Он уехал от гонений в Свердловск, а оттуда – в Подмосковье.

Песня о том, как жируют «сыновья дипломатов, юристов, министров и профессоров» была написана после того, как Шевчука занесло на банкет «золотой молодежи». Понаблюдав за «гнусной ситуацией», по словам музыканта, он просто не мог не написать издевательскую «оду» зажравшимся сынкам.

«Ленинград», 1987 г.

В Ленинград Юрий Шевчук перебрался в 1986 году. Этот город тогда считался «меккой» отечественного рока. «Эй, Ленинград, Петербург, Петроградище! Марсово пастбище, Зимнее кладбище…».

К уроженцу далекой Уфы отнеслись поначалу настороженно – дикий какой-то, пьет, спорит, дерется… А через год Шевчук, работавший дворником и живший тогда в лачуге, собрал поистине «золотой» состав «ДДТ».

За этот год, по признанию музыканта, он почти ничего не написал. Он просто бродил по городу, вглядывался в лица прохожих, вслушивался в завывания ветра…

И вот, когда он окончательно познакомился с городом на Неве, родилась эта песня, — полная иносказаний и метафор. Чего стоит только обозначение Ленинграда — «Отпрыск России, на мать непохожий, бледный, худой, евроглазый прохожий»! По словам Шевчука, после этой песни он почувствовал, что город его принял: «Ну ладно, живи, так и быть».

«Родина», 1989-1990 гг.

Этот горький хит, посвященный родной стране, музыкант написал после прочтения «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Описание сталинских репрессий глубоко затронуло Шевчука – отсюда и «черные фары у соседних ворот», и «переполненные плахи», и «отставные палачи», и прочие образы.

Говоря о смысле этой песни, Шевчук повторяет: «Родину любить – это не березки целовать». В свое время «Родина», рифмующаяся с «уродиной», стала настоящим взрывом. Да и сегодня песня звучит мощно и актуально.

«В последнюю осень», 1990-1992 гг.

Давно замечено: в хорошем настроении Шевчук пишет песни о весне, а когда ему грустно и тоскливо – об осени. Таких песен у него много, но «В последнюю осень» — особенная. Ее первое исполнение состоялось в 1990 году, на концерте, посвященном памяти Виктора Цоя.

«Уходят в последнюю осень поэты, и их не вернуть, заколочены ставни…».

Сам музыкант не раз говорил, что Церковь для него – это не люди, а осенний лес: шуршащие под ногами листья, прозрачное небо, ты идешь – и говоришь с Богом.

«Что такое осень», 1991 г.

Песня была написана в сентябре 1991-го, когда Шевчук, проживающий в то время неподалеку от Александро-Невской лавры, вышел прогуляться по Никольскому кладбищу.

Грустное осеннее настроение как-то незаметно трансформировалось в песню: текст вобрал в себя все переживания музыканта, к которым добавились философские нотки и размышления о судьбе Родины. По словам Шевчука, он написал эту песню, «как выдохнул».

Когда он предложил группе «ДДТ» записать новую песню, музыканты заспорили: не хотели петь «эту попсу». Кто бы мог подумать, что в спорах и ссорах рождается настоящий народный хит! Да такой, который вскоре возненавидел сам автор.

На каждом концерте, не давая Шевчуку исполнять новые песни, из зала неслись выкрики с требованием петь «Осень», фанаты не желали слушать ничего другого, и песня чуть было не «похоронила» группу.

Пришлось принять волевое решение: на некоторое время Юрий Шевчук вообще прекратил исполнять ее на концертах, объяснив: «Мы не хотим становиться рабами своего творчества». И снова включил ее в репертуар лишь после того, как страсти вокруг «Осени» утихли.

Вот такой он, Юрий Юлианович Шевчук, — неистовый, злой, честный, порядочный и душевный. Долгих лет!