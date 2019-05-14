Почему Почему Facebook обязан жизнью деньгам, которые семья Цукербергов отложила на учебу сына

Молодой и очень предприимчивый бизнесмен отмечает 14 мая свой день рождения.

Если проследить жизнь долларового миллиардера от самого начала и до момента «взлета», то покажется, что это сюжет увлекательного фильма.

В этой истории есть все, чтобы захватить внимание и вызвать восхищение: чудаковатый гений, множество интриг, дерзкие решения, а еще – резкие повороты и развязка, которой никто не ожидает. Однако это не кино – это реальная история успеха.

Программировать начал в детстве

Когда в 1984 году в нью-йоркской еврейской семье, довольно обеспеченной и интеллигентной, родился второй ребенок, никто и не подозревал, что он станет такой знаменитостью.

Единственный сын (у Марка есть старшая и две младшие сестры), он уже в начальной школе трепетно полюбил компьютеры и все, что с ними связано.

А когда ему купили первый собственный компьютер (это произошло, когда Марк учился в 6 классе), программирование приобрело характер фанатичного увлечения.

Спустя три года, щуплый девятиклассник создал цифровую версию настольной игры «Риск», которая в те годы пользовалась огромной популярностью.

Прошло еще два года, и вдвоем с другом Марк придумал и воплотил «умное» дополнение для аудиоплеера: оно умело анализировать музыкальные вкусы слушателя и предлагать в тот или иной момент жизни наиболее подходящие для него трек-листы.

больше по теме Марк Цукерберг получил ученую степень через 12 лет после отчисления из ГарвардаОснователь Facebook получил ученую степень вуза спустя долгие годы после того, как покинул университет. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Без сомнения, налицо была гениальность. Но вместе с умениями и навыками в Марке с годами развивалась и необъяснимая чудаковатость: например, компания «Майкрософт» была готова приобрести упомянутое дополнение за 2 миллиона долларов, но Цукерберг гордо отказался, заявив: «Вдохновение не продается!».

Чуть не исключили из университета за взлом базы данных

Невероятные способности Марка позволили ему без труда поступить в Гарвард – один из самых престижных университетов Америки, на факультет психологии (эту специальность выбрала для юноши заботливая мама).

Впрочем, изучая психологию, Цукерберг отнюдь не забросил свое любимое программирование – он успевал все.

Второкурсник Цукерберг, взбираясь все выше к вершинам мастерства, создал программу под названием Facemash, с помощью которой учащиеся могли проголосовать за фото той или иной симпатичной студентки, выбрав тем самым самую красивую.

Для реализации этой программы Марк, недолго думая, взломал базу данных Гарварда. Разумеется, разрешения студентов на использование их фотографий он не получал. Они пожаловались на предприимчивого парня, и Цукерберга едва не исключили за такую дерзость.

И все же Марку хотелось превратить Гарвард в более открытое заведение. Его следующим проектом стала программа-альтернатива, в которой он использовал запароленные пользовательские фотоальбомы.

Однажды, увлекшись программированием, Цукерберг не успел подготовиться к экзамену по истории искусств, — а ведь ему предстояло за два дня усвоить информацию о 500 картинах.

Тогда Марк быстренько создал сайт, выложил на нем все эти картины, и обратился к студентам с просьбой высказать, что они знают и думают о каждом произведении искусства. К началу экзамена Цукерберг оказался отлично подготовленным и заслуженно получил наивысший балл.

Как был создан Facebook

Используя свое программное обеспечение Facemash, амбициозный студент придумал и воплотил коммуникационную сеть Facebook. Теперь студенты Гарварда могли общаться между собой по локальной сети.

Конечно, он вряд ли смог бы создать этот шедевр в одиночку. Марку помогали его друзья — Крис Хьюз, Эдуардо Саверин и Дастин Московиц. Сеть Facebook они «склепали» буквально за неделю.

Это был настоящий взрыв! Популярность Facebook моментально превысила популярность Facemash в несколько десятков раз, уже через несколько дней сетью стали пользоваться не только в студенческом кампусе, но и за его пределами.

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Преимущества коммуникационной сети быстро оценили учащиеся и других университетов, которые стали размещать на своих персональных страницах информацию о себе – начиная от фотографий и любимых блюд и заканчивая научными интересами. Почти сразу же начали возникать группы по интересам.

Без солидных инвестиций ничего не получилось бы

Чтобы развивать Facebook дальше, необходимы были серьезные вложения. Подумав, Цукерберг, воодушевленный примером Билла Гейтса, бросил учебу в университете, а все деньги, которые родители отложили на его образование (85 тысяч долларов), вложил в свой проект.

Вскоре Марк Цукерберг зарегистрировал Facebook в качестве юридического лица и стал генеральным директором этого продукта.

Марк быстро понял, что без привлечения крупных инвесторов его детище не протянет долго. Он сумел заинтересовать «Фейсбуком» таких воротил, как Шон Паркер (автор программы для обмена файлами Napster), Питер Тил (соучредитель платежной системы PayPal), Рид Хоффман (создатель первой в истории деловой социальной сети Linkedin).

Дела быстро шли в гору, и уже в 2005 году Цукерберг выложил 200 тысяч долларов за доменное имя Facebook.com. Он мог себе это позволить: на тот момент у сети было уже 5 миллионов пользователей, число которых увеличивалось с каждым днем. Марку много раз предлагали продать «Фейсбук», суля астрономические суммы, — но он неизменно отказывался. Он продолжал развивать свой гениальный проект – причем с рекордной скоростью.

В 2007 году компания «Майкрософт» оценила «Фейсбук» в 15 миллиардов долларов. Цукерберг уступил им 1,6% акций своей компании, заработав на этом 240 миллионов.

больше по теме Акции подвели: Цукерберг потерял 17 миллиардов долларов за два часаАмериканский предприниматель Марк Цукерберг лишился внушительной части своего состояния. На днях акции соцсети Facebook, которую он основал, сильно упали в цене.

Сегодня Facebook – самая популярная и обширная социальная сеть в мире. Цукерберг зарабатывает на рекламе и акциях миллиарды долларов. Его супербогатство заставляет снова вспомнить какой-нибудь фильм из жизни миллиардеров:

К началу 2010 года состояние Цукерберга оценивалось в 6,9 миллиардов долларов, а к концу этого же года оно стало почти вдвое больше.

В начале 2013 года Марк Цукерберг официально вошел в десятку самых богатых в мире людей, заработав 14 миллиардов долларов.

В 2014 году миллиардер за 100 миллионов долларов приобрел 280 гектаров земли на побережье и приступил к строительству поместья.

При этом официально Марк зарабатывает 1 доллар, являясь, при этом, самым молодым миллиардером с таким состоянием. Его называют самым влиятельным на планете бизнесменом.

Личная жизнь Марка Цукерберга

Цукерберг женился на девушке, с которой начал встречаться еще в университете, — Присцилле Чан. В 2015 году в их семье родилась дочь, которую назвали Макс, а в 2017-м на свет появилась вторая дочь — Август. Они живут в доме за 7 миллионов долларов, расположенном в Силиконовой долине, и ездят на обычном Volkswagen Golf GTI.

Половину всего, что зарабатывает, Марк тратит на благотворительность. Его состояние в 2017 году составляло 69,5 миллиардов долларов. 99% всех своих денег он планирует потратить на различные благотворительные проекты «для улучшения этого мира для следующего поколения», как заявил миллиардер.