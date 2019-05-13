Звездные истории Почему рождение принца Гарри стало для его отца Чарльза большим разочарованием
Звездные истории

Почему рождение принца Гарри стало для его отца Чарльза большим разочарованием

Мария Горская

Принцесса Диана знала, что так будет, а потому до самых родов не сообщала мужу пол ребенка

Тот день, когда на свет появился Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзорпервенец принца Гарри и Меган Маркл — стал самым счастливым днем в жизни его родителей. Все мы помним, в какой эйфории пребывал герцог Сассексский, когда впервые предстал перед журналистами в статусе молодого отца. Он рассказал, что был во время родов рядом с женой, что у них теперь есть «абсолютно потрясающий» малыш, и это «то, ради чего можно умереть».

Казалось бы, ничего удивительного здесь нет: рождение ребенка для любого нормального отца должно быть радостным событием, и тем более в Британской королевской семье, богатой и знаменитой. Вот только именно в этой семье 34 годами ранее родился мальчик, который не принес радости своему отцу. И это был сам Гарри…

Имя сына принца Гарри и Меган Маркл - Арчи Харрисон
Арчи Харрисон родился 6 мая 2019 года, а его имя объединило в себе Великобританию и США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Случайный» ребенок

Мало кто знает, но вскоре после рождения принца Уильяма 21 июня 1982 года Диана и Чарльз очень охладели друг к другу. Особой любви между ними уже не было, но леди Ди, тем не менее, забеременела.

Принц Чарльз был рад новой беременности жены – он всегда хотел двоих детей и был уверен: теперь у них родится девочка. Однако на ультразвуковом исследовании Диана узнала, что мечте мужа не суждено сбыться.

«Чарльз всегда хотел девочку. Я знала, что там был мальчик, Гарри, но не сказала ему», — вспоминала принцесса в эксклюзивном интервью журналисту Эндрю Мортону в 1991 году.

Она также поведала, что в последние шесть недель перед родами муж был удивительно заботлив и внимателен, он всегда находился рядом и поддерживал ее как мог. Тогда думал, что задуманный план построения идеальной семьи вот-вот будет реализован.

Принц Гарри и принц Уильям. Как родился принц Гарри
Гарри и Уильям оказались не слишком похожи друг на друга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместо долгожданной дочки — рыжий мальчишка

Но вот настал день родов. Диана боялась огорчить Чарльза новостью о втором сыне, и, как выяснилось, не напрасно.

«О, боже, это мальчик. Да еще и рыжий», — разочарованно протянул свежеиспеченный отец двоих детей, впервые увидев ребенка.

По признанию леди Ди, эти слова, эта интонация заставили её «замкнуться», и их брак уже тогда начал трещать по швам. Можно предположить, что Чарльз вскоре после этого одумался, но это было не так. Даже на крестинах он ухитрился подлить очередную ложку дегтя в бочку меда своего семейного счастья.

«Чарльз пошел поговорить с моей матерью во время крещения Гарри и сказал:«Мы были очень разочарованы, так как думали, что это будет девочка»», — рассказала принцесса.

Принцесса Диана с детьми
Мальчики рано лишились матери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стерпелось — слюбилось

Дети росли. Забавный и непоседливый Гарри несколько отличался от своего брата — ему достались фамильные черты Спенсеров, а не Виндзоров.  Но, как ни странно, он смог отвоевать у Уильяма любовь их отца.

«Гарри был настоящей радостью в доме, и на самом деле сейчас он более близок с отцом, чем, возможно, Уильям», — призналась в интервью Диана.

На тот момент Гарри было около семи лет, а позже, когда братья повзрослели, никакой разницы в отношении к ним принца Чарльза люди уже не замечали. Сейчас со своей новой женой Камиллой, герцогиней Корнуольской, он с удовольствием возится с детьми старшего сына — Джорджем, Шарлоттой и Луи, и уже успел познакомиться с новорожденным Арчи.

Что же касается самого Гарри, то он, очевидно, будет примерным отцом, и с восторгом примет каждого из своих будущих отпрысков, независимо от их количества, пола и цвета волос.

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Британская королевская семьяМеган Маркл и принц Гаррипринц Гаррипринц ЧарльзПринцесса Диана
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Почему рождение принца Гарри стало для его отца Чарльза большим разочарованием
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