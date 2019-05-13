Почему рождение принца Гарри стало для его отца Чарльза большим разочарованием

Принцесса Диана знала, что так будет, а потому до самых родов не сообщала мужу пол ребенка

Тот день, когда на свет появился Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор — первенец принца Гарри и Меган Маркл — стал самым счастливым днем в жизни его родителей. Все мы помним, в какой эйфории пребывал герцог Сассексский, когда впервые предстал перед журналистами в статусе молодого отца. Он рассказал, что был во время родов рядом с женой, что у них теперь есть «абсолютно потрясающий» малыш, и это «то, ради чего можно умереть».

Казалось бы, ничего удивительного здесь нет: рождение ребенка для любого нормального отца должно быть радостным событием, и тем более в Британской королевской семье, богатой и знаменитой. Вот только именно в этой семье 34 годами ранее родился мальчик, который не принес радости своему отцу. И это был сам Гарри…

«Случайный» ребенок

Мало кто знает, но вскоре после рождения принца Уильяма 21 июня 1982 года Диана и Чарльз очень охладели друг к другу. Особой любви между ними уже не было, но леди Ди, тем не менее, забеременела.

Принц Чарльз был рад новой беременности жены – он всегда хотел двоих детей и был уверен: теперь у них родится девочка. Однако на ультразвуковом исследовании Диана узнала, что мечте мужа не суждено сбыться.

«Чарльз всегда хотел девочку. Я знала, что там был мальчик, Гарри, но не сказала ему», — вспоминала принцесса в эксклюзивном интервью журналисту Эндрю Мортону в 1991 году.

Она также поведала, что в последние шесть недель перед родами муж был удивительно заботлив и внимателен, он всегда находился рядом и поддерживал ее как мог. Тогда думал, что задуманный план построения идеальной семьи вот-вот будет реализован.

Вместо долгожданной дочки — рыжий мальчишка

Но вот настал день родов. Диана боялась огорчить Чарльза новостью о втором сыне, и, как выяснилось, не напрасно.

«О, боже, это мальчик. Да еще и рыжий», — разочарованно протянул свежеиспеченный отец двоих детей, впервые увидев ребенка.

По признанию леди Ди, эти слова, эта интонация заставили её «замкнуться», и их брак уже тогда начал трещать по швам. Можно предположить, что Чарльз вскоре после этого одумался, но это было не так. Даже на крестинах он ухитрился подлить очередную ложку дегтя в бочку меда своего семейного счастья.

«Чарльз пошел поговорить с моей матерью во время крещения Гарри и сказал:«Мы были очень разочарованы, так как думали, что это будет девочка»», — рассказала принцесса.

Стерпелось — слюбилось

Дети росли. Забавный и непоседливый Гарри несколько отличался от своего брата — ему достались фамильные черты Спенсеров, а не Виндзоров. Но, как ни странно, он смог отвоевать у Уильяма любовь их отца.

«Гарри был настоящей радостью в доме, и на самом деле сейчас он более близок с отцом, чем, возможно, Уильям», — призналась в интервью Диана.

На тот момент Гарри было около семи лет, а позже, когда братья повзрослели, никакой разницы в отношении к ним принца Чарльза люди уже не замечали. Сейчас со своей новой женой Камиллой, герцогиней Корнуольской, он с удовольствием возится с детьми старшего сына — Джорджем, Шарлоттой и Луи, и уже успел познакомиться с новорожденным Арчи.

Что же касается самого Гарри, то он, очевидно, будет примерным отцом, и с восторгом примет каждого из своих будущих отпрысков, независимо от их количества, пола и цвета волос.