Как и где рожают российские звезды

Журнал «Телепрограмма» заглянул в палаты и прейскуранты модных клиник для знаменитых рожениц*.

Последние полгода наши знаменитости активно улучшали демографическую ситуацию в стране. Одни артисты рожали за границей, другие доверились столичным светилам акушерства и гинекологии.

Российские знаменитости тратят огромные деньги на элитные клиники и лучших врачей

С видом на океан

Телеведущая Виктория Лопырева и певица Нюша рожали в США почти одновременно. Как известно, родившийся в США ребенок иностранных граждан может получить американское гражданство. Но и Нюша, и Лопырева уверяют, что улетели рожать в Майами прежде всего из-за комфортного климата - там солнце и океан.

Нюша в последние месяцы беременности и первые дни после родов занималась йогой на берегу океана и много гуляла. Певица родила дочь в частном престижном госпитале Mount Sinai Medical Center. Здесь находится центр помощи новорожденным в критическом состоянии, а роддом входит в рейтинг лучших в США. Звезды выбирают VIP-палаты с мебелью из натурального дерева и ресторанным меню. После естественных родов в госпитале держат всего двое суток, после кесарева сечения - трое.

Цены: Ведение беременности с 3-го семестра и естественные роды - от $7500 (488 тыс. руб.). Звезды арендуют в Майами виллы на 4 — 6 месяцев, что стоит дороже, чем сами роды.

Гипнороды Тодоренко

Сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова появился на свет в роддоме при ГКБ № 29 им. Баумана. Два года назад это медучреждение получало звание «Лучший роддом Москвы». Эта больница обслуживает рожениц по полису, но здесь, как и везде, возможны и платные роды.

Регина готовилась к появлению первенца и в Инстаграме рассказывала, что прошла курс гипнородов. Это отдельные занятия у специалиста, не связанные с роддомом. «На седьмом месяце я была в поисках различных курсов, мне было важно научиться рожать. Так как я приверженец естественных родов, хотела добиться того, чтобы этот процесс прошел приятно и безболезненно. В процессе обучения вы поймете, как управлять своим организмом во время родов, как важно дыхание, какие упражнения стоит делать», - делилась опытом Тодоренко.

Цены: Дородовое наблюдение беременности с первого триместра - 80 тыс. руб. Ведение родов - от 85 тыс. руб.

Гипнороды (очный курс 5 занятий по 2,5 часа) - 14 500 руб.

Санаторий для актрис

Мария Порошина в пятый раз стала мамой в 45 лет. Сына Андрея актриса родила в Перинатальном медицинском центре на Севастопольском проспекте. «Это настоящий санаторий! Родила, отдохнула и с новыми силами в жизнь! - радуется Мария Порошина. - Я всегда мечтала, чтобы у меня было много детей. Когда на руках новорожденное чудо - это самое главное для мамы! За это я должна сказать спасибо центру».

Врачи этой клиники круглосуточно на связи: женщины могут задать вопрос когда угодно. Медперсонал отличается не только доброжелательным отношением к маме и малышу, но и высокой квалификацией - отбор жесткий, кадры проверенные. Беременная Порошина после визитов к врачу часто заходила перекусить в местное кафе, а потом нахваливала поваров. После родов многодетная мама отдыхала в комфортабельной палате. Поговаривают, что знаменитости, которые активно рекламируют центр в социальных сетях, получают скидку на медицинские услуги.

Здесь же этой весной родился первенец певицы Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Сообщалось, что сын пары родился раньше срока, поэтому Саше пришлось задержаться в роддоме. Но теперь мама и ребенок чувствуют себя прекрасно. Савельева тоже благодарила врачей и клинику в соцсетях: «Простое человеческое спасибо! Рядом с вами так тепло и спокойно…»

После родов звезды подписывают контракты на годовую медстраховку ребенка. В ее стоимость включены приемы врачей, все необходимые медицинские манипуляции, ЭКГ, УЗИ-исследования, анализы, массаж и другие медуслуги. Специалисты принимают в поликлинике и могут приезжать домой.

Цены: Роды «люкс» — 760 тыс. руб.

Программа «беби-вип» от 0 до года — 493 551 руб. (консультации педиатра, профессора, невролога, офтальмолога и др. врачей, УЗИ, оздоровительная гимнастика и другие услуги).

Для дам «бархатного возраста»

Звезды, которые живут в загородных домах в районе Рублево-Успенского и Новорижского шоссе, предпочитают рожать в госпитале «Лапино» в Одинцовском районе.

Вот и актриса Анастасия Заворотнюк поехала за третьим ребенком в это медучреждение, которое находится рядом с ее домом. 48-летняя актриса рассказала, что ориентировалась не только на репутацию роддома. Для нее также важно доверие к главе медучреждения - самому известному акушеру-гинекологу страны Марку Курцеру.

Злые языки поговаривали, что звезда воспользовалась услугами суррогатной матери, ведь не каждая женщина решится рожать после 45. Но в светских кругах утверждают, что Заворотнюк рожала сама. Давно известный факт: в клиниках Курцера рожениц 47 — 48 лет предостаточно.

В «Лапино» можно выбрать какие угодно роды: традиционные, вертикальные, в воде или «домашние в условиях стационара» - в апартаментах класса люкс, с душевой, гидромассажной ванной, фитболами…

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Клиника оснащена современной техникой, здесь используют последние достижения в медицине. Цены зависят от категорий врачей и от крутизны обслуживания. В стоимость включено 3 или 5 дней пребывания.

Цены: Ведение беременности с первого триместра — 227 734 руб. В категории VIP — 700 тыс. руб. Роды «все включено» с врачом 1-й группы — 350 тыс. руб., врачом 4-й группы — 630 тыс. руб. VIP-роды — 1 млн 115 тыс. руб.

*Цены за одну из категорий ведения родов.