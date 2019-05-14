Звездные истории Полезные привычки российских звезд: голову - в холод, гаджетам - нет
Звездные истории

Полезные привычки российских звезд: голову - в холод, гаджетам - нет

Ирина Викторова

В последний день мая отмечают Всемирный день без табака. Отказ от сигарет - актуальнейшая тенденция у знаменитостей, даже Алла Борисовна, наконец, нашла в себе силы порвать с пагубным пристрастием.

А многие пошли еще дальше: вычеркивают из жизни алкоголь, начинают правильно питаться - в общем, вместо вредных привычек приобретают полезные. 

Анита Цой готовит только на пару 

Певица в вечной борьбе с лишним весом, поэтому вместе с ней на гастроли ездит пароварка. «С нашими переездами и ненормированным графиком работы легко посадить желудок, а отсюда все болезни. Поэтому стараюсь готовить сама на пару и без соли!» – делится полезной привычкой Анита Цой.

Анита Цой. Фото: Инстаграм.
Анита Цой. Фото: Инстаграм.

Валерия возит еду с собой 

Недавно мы встретили Валерию перед концертом. Певица была с сумкой-холодильником, а в нем лежало расфасованное по коробочкам готовое питание. Каждый бокс рассчитан на один прием пищи. Вся еда приготовлена из здоровых продуктов. Певица следит за весом, а в отпуск и на гастроли возит с собой весы: «Отслеживаю вес ежедневно. Когда вижу, что немного переела, устраиваю разгрузочный день».

Валерия. Фото: Инстаграм.
Валерия. Фото: Инстаграм.

Ирина Розанова победила гаджетозависимость 

57-летняя актриса недавно завела аккаунт в «Инстаграме» и так втянулась, что стала с интересом следить за жизнью людей, знакомых и не очень: «Я как сумасшедшая открывала Инстаграм каждые пять секунд…» Но Ирина Юрьевна взяла себя в руки: общению в мессенджерах предпочитает звонки по телефону, в Инстаграм заходит раз в пару дней опубликовать пост и тогда же смотрит ленту.

Ирина Розанова. Фото: Инстаграм.
Ирина Розанова. Фото: Инстаграм.

Вообще у артистов стало модно устраивать дни без телефона. Александр Ревва недавно рассказал «Телепрограмме», что в отпуске с детьми и женой пробует пару дней проводить без телефона и прочих гаджетов. 

Екатерина Андреева трясется как «рыбка» 

Телеведущая спит даже в холодное время года с открытой форточкой, чтобы в комнате было прохладно. Подушка у Андреевой ортопедическая. В «Инстаграме» она ведет хронику правильных привычек. В частности, у ведущей целый ритуал пробуждения:  

«Есть очень качественное упражнение «рыбка» - потряхивания всем телом. Следом постукивания и похлопывания по рукам и по голове, растирание ушей, это уже тайцзицюань.  

Потом специальная дыхательная гимнастика - она помогает стимулировать сосуды мозга. Обязательно натощак выпиваю большой стакан воды с лимоном или без.

андреева
Екатерина Андреева. Фото: Инстаграм.

Если тренируюсь в этот день, то завтрак после занятия или за час до него. Сегодня встала в 7.30, пыталась дозвониться тренеру, чтобы отменить встречу: но он знает, что я на такое способна, и никогда не берет трубку. Поэтому пришлось ехать. Вечером занимаюсь чем-то медитативным - йогой или тайцзицюань, утром может быть что-то силовое - бокс или пилатес». 

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Анита ЦойВалерияЕкатерина АндрееваИрина Розанова
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Полезные привычки российских звезд: голову - в холод, гаджетам - нет
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