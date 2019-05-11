Скандалы у гроба: как родственники знаменитостей оскорбляют их память спорами и дележом наследства

Ссора дочерей от первого брака и второй жены трагически скончавшегося 9 мая Сергея Доренко была далеко не первой в мире звезд

Потеря близких для большинства людей становится поводом забыть старые обиды и сплотиться перед лицом общей потери.

Но если покойный был знаменит и далеко не беден, ситуация может быть обратной: охваченные горем люди начинают искать виноватых, поливать друг друга грязью и ссориться из-за наследства.

Ссора над телом Сергея Доренко и подозрения в убийстве

Журналиста Сергея Доренко еще не успели похоронить, а его близкие родственники, случайно встретившись в траурном зале Троекуровского кладбища, разругались и едва не подрались.

Как выяснилось, убитая горем вдова Юлия Доренко решила кремировать тело мужа, однако его дочки от первого брака Екатерина и Ксения категорически против этого. Девушки уверены, что результаты патологоанатомической экспертизы не верны и их отец не просто умер от разрыва аорты, а стал жертвой тщательно спланированного убийства.

Старшие дочки журналиста уже подали заявление в правоохранительные органы, указав на некие подозрительные факты, о которых им известно.

Наблюдатели, впрочем, сомневаются в том, что кремацию и погребение Доренко удастся отменить. Не исключено, что 12 мая на похоронах Сергея Леонидовича случится очередной скандал…

Между тем, это далеко не первый случай, когда смерть звезды оборачивается конфликтом между любящими его людьми. Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить несколько громких историй подобного рода.

Песни Евгения Осина стали объектом охоты сожительницы певца

Популярный в 90-е годы певец и музыкант Евгений Осин, оказавшись за бортом шоу-бизнеса, увлекся алкоголем и сам загубил свое здоровье. 17 ноября 2018 года сестра нашла Евгения мертвым в его квартире, а сразу после похорон различные телешоу принялись активно смаковать подробности жизни певца и историю с его наследством.

Оказалось, что всё свое имущество Осин завещал 16-летней Аглае — дочке, рожденной в браке с его единственной законной женой Натальей Черемисиной.

Между тем, на часть наследства, а именно на некоторые песни артиста, пыталась претендовать его бывшая сожительница Елена Скорникова. Женщина сперва говорила, что Осин — отец ее дочери Насти и он официально разрешил девочке исполнять некоторые композиции, написанные им. Позже экспертиза доказала, что девочка не является дочерью Евгения.

Родную дочь певца отчаянно защищал продюсер Андрей Разин. Недавно он поставил окончательную точку в этом деле, опубликовав аудиозапись телефонного разговора Осина с Агнией. В разговоре артист заявляет, что девушка — его любимая и единственная дочь и всё, что ему принадлежит, достанется именно ей.

Божена Рынска использует замороженные эмбрионы как возможное оружие против первой жены Игоря Малашенко

25 февраля в Испании покончил с собой политолог и тележурналист, один из основателей НТВ Игорь Малашенко. Женой Игоря Евгеньевича была небезизвестная Божена Рынска, однако она, по ее собственным словам, после смерти супруга, осталась ни с чем — все деньги и вся недвижимость медиамагната досталась его первой жене Елене Пивоваровой и трем детям.

Божене при этом пришлось «довольствоваться» лишь подаренной ранее квартирой на Патриарших прудах. Подарок в общем-то неплохой, однако светская львица заявляла, что при ее потребностях денег от сдачи этого жилья в аренду ей никак не будет хватать.

Еще до смерти своего супруга Рынска сообщала подписчикам на Facebook, что он находится в глубокой депрессии и подумывает о суициде, а всё якобы из-за его бывшей жены и детей, которым от отца нужны были только деньги.

Журналистка намекала на то, что Малашенко чем-то опаивали и именно под воздействием одурманивающих препаратов заставили переписать на экс-супругу имущество и деньги.

Бороться за «своё» она вознамерилась весьма необычным способом: родить от уже мертвого мужа ребенка, использовав замороженные ранее эмбрионы.

На Алексея Петренко жена «повесила» чужого ребенка

В 2017 году, когда скончался известный актер Алексей Петренко, за его наследство начали сражаться дочь Полина и третья жена артиста – режиссер-документалист Азима Абдумаминова. Именно вдове досталась основная часть имущества Петренко – квартиры в центре Москвы и в Подмосковье, а также дача.

Полина Алексеевна, между тем, заявила, что ее отец в момент подписания дарственной был недееспособен. Она также не верила в то, что Мелания — дочь Азимы, официально признанная Петренко, действительно была его дочерью.

Вскоре, после бурных обсуждений на телевидении, выяснилось, что женщина права: Азима подделала свидетельство о рождении девочки, а ее настоящим отцом был, по всей видимости, гражданин Кыргызстана Улукбек Сулейманов.

Богатство бездетной Зыкиной растащили дальние родственники

Фразу «бриллианты Людмилы Зыкиной» не слышал разве лишь тот, кто совсем не смотрит телевизор. Коллекцию уникальных украшений певицы, стоимость которой составляла примерно $4,2 миллиона, после ее смерти мечтали заполучить многие родственники, ближайшие из которых — трое ее племянников, детей сводного брата.

Своих детей у народной артистки СССР не было, а потому Екатерина, Сергей и Георгий сразу же налетели на имущество знаменитой тетушки и взяли себе, кто что смог.

Драгоценности при этом оказались на хранении у Сергея, он продал их на аукционе, но результаты торгов аннулировали.

В 2014 году Екатерина подала на брата в суд и тот обязал мужчину выплатить ей почти 90 миллионов рублей. Сам Сергей уехал из страны и, по слухам, распродал украшения на черном рынке.

Отец и братья Майкла Джексона пытались отсудить часть имущества у его детей

Подобные «пляски на костях» случаются не только у нас, но и на Западе. Вероятно, «король» поп-музыки Майкл Джексон очень огорчился бы, узнай он о том, что многочисленная родня устроила судебную битву за его миллионы.

За некоторое время до смерти Майкл, опасаясь, что до старости не доживет, составил завещание. Согласно этому документу, наследниками всего состояния должны были стать его мать Кэтрин и трое детей — Принс Майкл, Принс Майкл II и Пэрис Джексон.

Отдельную часть накопленного он завещал благотворительным фондам, а вот своих братьев, сестер и пожилого отца Джо Джексона облагодетельствовать не пожелал. Вероятно, у него были для этого свои причины, но родственники всё же обиделись и решили через суд доказать свое право на наследство.

Суд завершился лишь в мае 2014 года. В итоге богатство певца получили его дети и мать, являвшаяся их официальным опекуном.