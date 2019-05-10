Пляски на костях: циничные высказывания о смерти Доренко, от которых становится стыдно

Нас, конечно, уже давно ничего не удивляет. Но злости некоторых людей нет предела

Даже враги отзываются о Сергее Доренко с уважением, а поклонники не верят в случайность и выдвигают теории заговора, предполагая, что журналист стал неудобен кому-то из сильных мира сего. Есть и те, кто брызжет слюной от радости. Но Сергей Доренко прекрасно знал, что нравится далеко не всем и даже несколько бравировал этим.

Но то, что происходит сегодня в соцсетях и в комментариях под соболезнованиями родным и близким, похоже на картины Босха: наружу вылезло все самое мерзкое и уродливое. Радует одно: злорадства и неадекватов в разы меньше, чем сочувственных комментариев.

Сергей Леонидович умел нанести такой удар словом, что попавшие «под раздачу» оппоненты таили обиду годами. Вот и бывший московский мэр Лужков не сумел скрыть удовлетворения произошедшей трагедией, высказавшись о покойном нелицеприятно. Ну и верно: когда же еще можно будет отомстить врагу? Тем более, можно уже не бояться, что Доренко ответит.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, в частности, сказал:

«Доренко — это гений зла, которому еще была предоставлена возможность общаться с громадным количеством людей. У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной».

Доренко был в опале у украинских националистов, считавших его угрозой нацбезопасности. Они даже не скрывают ликования по поводу гибели человека.

Некий журналист Петр Шуклинов пишет:

«Вот и еще один купил билет на концерт Кобзона». Под этим циничным постом полное мракобесие из комментариев подпевал автора странички.

Волонтер Serg Marco о смерти Сергея Доренко высказался так:

— Говорят что хор Александрова сейчас для Доренко исполняет «К нам приехал, к нам приехал…».

Совершенно непонятно, как можно позиционировать себя волонтером, нося внутри столько злобы и цинизма.

На страничке активиста Аркадия Бабченко все предсказуемо

Он чертовски рад тому, что Доренко погиб. Этой смерти Аркадий посвятил даже не один пост.

— С кем поспорить на сто баксов, что сейчас 99 процентов русских либералов начнут лить слезы по «Сереже Доренко»? Присылайте скрины. Сделаю подборку.

И подборку Бабченко сделал, и единомышленников в комментариях собрал. Только танцы на костях к добру еще никогда не приводили.

Комментарии, собирающие восторженные лайки, как на подбор:

Zygmunt Dyjkstra: «Куча «журналистов», оркестр Александрова, высокопоставленные офицеры, Задорнов, Кобзон… Формируется внушительная делегация встречающих».

Тарас Кайда: «А что, умер? Доренко — это чистое зло и вообще, в целом, неприятное явление. Не осилил его потоки подсозниния в последнем интервью».



Olexander Nikishin: «С праздником! Таки 9 мая оказалось праздником, как ни странно. Сергей Доренко порадовал нас».

Petro Shuklinov: «Я больше скажу. А сколько в Украине медиа, которые назовут его «журналистом». Журналистом! Тоже можно подборку делать».

Александр Гром радостно шутит: «Задвухсотился российский пропагандист Сергей Доренко. Победобесные «фронтовые» 100 грамм остановили сердце во время езды на американском байке».

В комментариях некая Лилия Панна торжествует: «Еще до одного-таки бумеранг долетел».

Только панночка, как и ей подобные, не осознает, что бумеранги прилетают и в сторону тех, кто радуется чужому горю.

Ни один из тех, кто сегодня потирает ручонки, радуясь тому, что где-то погиб талантливый человек, как бы ни старался, никогда не достигнет и половины популярности и народной любви, которой до самого конца пользовался Сергей Доренко.