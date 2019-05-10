Врач-кардиолог: «У Доренко практически не было шансов выжить»

По словам нашего эксперта, смертность от разрыва аорты очень высокая.

Титана российской журналистики Сергея Доренко не стало в День Победы, 9 мая 2019 года. Ему было всего 59 лет и ничего не предвещало беды: в день смерти главный редактор радиостанции «Говорит Москва» не жаловался на здоровье, писал посты про парад на Красной площади и ездил на мотоцикле. На фоне этих событий смерть Сергея Леонидовича кажется, по меньшей мере, странной.

Судебно-медицинская экспертиза была проведена в морге при Троекуровском кладбище, на котором и будет похоронен журналист. Криминала нет. Смерть Доренко естественная: он умер от разрыва аневризма грудной части аорты. Мог ли журналист выжить и почему его самочувствие ухудшилось так стремительно? На эти вопросы корреспонденту портала Teleprogramma.pro ответил кардиохирург, главный врач клиники SMART CheckUp Алексей Утин.

Несколько версий причины смерти

Практически сразу после смерти Доренко в СМИ появилась информация о сердечном приступе. Однако диагнозов было несколько: разрыв аневризма грудной части аорты, о котором мы упомянули ранее, и гемотампонада. Разные версии и вызывают недоверие.

«Оба диагноза не взаимоисключающие. Возможно, после разрыва аневризмы произошло развитие гемотампонада, то есть кровь попала в сердечную сорочку — наружную оболочку сердца», — прокомментировал Алексей Утин.

У Доренко давно были проблемы с сердцем

Эксперт портала Teleprogramma.pro уверяет, что такие заболевания, как у Доренко, не возникают за секунду. Прошло достаточно времени с момента возникновения патологии сердца до дня смерти.

«Большинство сердечно-сосудистых катастроф не возникают внезапно и их, в большинстве случаев, можно предотвратить. В случае с Доренко, скорее всего, расширение было давно, потому что это длительный процесс. Но почувствовать эти изменения практически невозможно.

Однако есть факторы и симптомы, которые заставляют задуматься о здоровье сердца: генетическая предрасположенность, курение, высокое давление (то есть давление выше 140/90), высокие показатели холестерина. Если бы Сергей Доренко вовремя обследовался, то ему была бы проведена операция, и он бы жил дальше», — объяснил кардиохирург.

9 мая врачи не смогли бы спасти Доренко

Как мы знаем, в День Победы Сергей Леонидович не жаловался на здоровье. Неужели он ничего не чувствовал?

«За час-два до разрыва возникают интенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышается артериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, то шансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процент смертности», — подытожил Утин.

Кардиохирург Алексей Утин