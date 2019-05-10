Кому кружила голову Марина Влади и как она познакомилась с Высоцким

10 мая – день рождения известной актрисы Марины Влади. Ее хорошо знают у нас в стране – еще бы, эта белокурая красавица вскружила голову самому Владимиру Высоцкому!

При этом не все помнят о том, что, кроме Высоцкого, Марина стала музой для других талантливых мужчин, дарила им вдохновение и силы творить. Ведь влюбленный человек способен на многое, особенно, если рядом с ним – такая красивая и умная женщина.

Потомственная дворянка

Настоящее имя актрисы – Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова. Ее отец эмигрировал из Москвы в Париж во время Первой мировой войны. Он обладал красивым голосом и пел в опере. А мама Марины – балерина — была из семьи русского генерала.

В семье родились четыре дочери, Марина была младшей. Девочка училась в хореографическом училище, но ее карьера танцовщицы получилась недолгой: 11-летнюю Марину впервые пригласили сняться в кино. Правда, главную роль в картине «Летняя гроза» сыграла ее старшая сестра Таня, а Марине достался лишь эпизод, но процесс съемок заворожил будущую звезду.

Марчелло Мастроянни и Марлон Брандо – юношеские влюбленности

Свою первую главную роль Марина исполнила в 15 лет, в фильме «Черные перья». Именно там девушка познакомилась с Марчелло Мастроянни, который в свои 27 уже был достаточно известным режиссером и актером. Красивый обаятельный Марчелло с первых минут очаровал Марину и сам влюбился в изящную актрису.

Но, как потом вспоминала Марина, их отношения не выходили за рамки платонического романа: Мастроянни галантно целовал ей руки, знакомил со знаменитостями и водил в рестораны, но ничего больше.

А вскоре Марина влюбилась в Марлона Брандо, которому в то время было 29 лет. Однако успешный мачо не обращал внимания на юную дебютантку, хотя девушка старалась привлечь его внимание, и роман с мускулистым красавцем так и остался для Марины мечтой.

Робер Оссейн – первый муж

Французский актер с азербайджанскими корнями, Робер Оссейн, хорошо знаком нашим зрителям по роли Жоффрея де Пейрака в культовом фильме про Анжелику. Робер стал другом семьи Марины и очень гордился знакомством с аристократическим семейством. Молодой режиссер и актер был полон творческих замыслов, и скоро юная Марина была им очарована.

Когда девушке исполнилось 17, влюбленные поженились. В этом браке на свет появились двое сыновей – Петр и Игорь. Семейная жизнь была наполнена ревностью Робера, он даже запретил своей красавице-жене играть Анжелику, хотя ей одной из первых предложили эту роль. А еще актер вспоминал потом, что больше не мог выносить жизни «в колхозе» — Марина была неразлучна со своей большой семьей, и у Оссейна складывалось впечатление, что он женат сразу на всех четырех сестрах.

Брак с Оссейном продолжался 5 лет, и Марина не любит вспоминать это время. После развода она пообещала себе больше не выходить замуж – так ей не понравилась супружеская жизнь.

Летчик-герой – второй муж

С Жаном-Клодом Бруйе Марина познакомилась, когда уже была знаменитостью. Герой Второй мировой войны, летчик, которому принадлежали две крупные авиакомпании, Жан-Клод Бруйе был также известен своими путешествиями и тем, что основал первую летную школу в Африке. К тому же летчиком когда-то был и отец Марины – до того, как стал оперным певцом, а к отцу она всегда относилась с нежностью.

Бруйе был достаточно богат – он торговал черным жемчугом – и искренне влюблен в красавицу Марину. Она согласилась выйти за него замуж, и скоро в семье родился сын Владимир – конечно, названный в честь обожаемого Мариной отца, которого к тому времени уже не было в живых.

Но… Трудно быть мужем самой Марины Влади. Бедный летчик изводился от ревности, да и как могло быть иначе: ведь ей признавались в любви самые известные люди страны. Например, прославленный режиссер Жан-Поль Годар однажды сделал актрисе предложение, преподнеся ей в дар бесценную картину Пикассо. Конечно, замужняя Влади ему отказала, но было поздно: летчик, не желая больше мириться с такой популярностью жены, подал на развод.

Владимир Высоцкий – третий муж

Об этом романе долгое время судачили в каждом доме Советского Союза, да что там – любовь французской актрисы и всенародно любимого русского барда стала темой для разговоров во всей Европе!

Марина очень хотела посмотреть на «подпольного» советского барда и гениального артиста, — она была наслышана о талантах Высоцкого. Специально для того, чтобы с ним познакомиться, она приехала в Москву и тут же отправилась в Театр на Таганке.

Высоцкий на сцене стал для нее потрясением, однако на банкете, организованном после спектакля, она с трудом скрыла разочарование, когда к ней подошел знаменитый бард – оказалось, что он маленького роста, ниже ее, и совсем не выглядит таким привлекательным, как во время спектакля… Впрочем, совсем скоро она поддалась его обаянию и обжигающему взгляду. А он не мог смотреть на нее иначе, потому что давно уже был влюблен в героиню фильма «Колдунья», который с успехом прошел на наших экранах.

Этот роман стал самым ярким, самым трогательным, и в то же время самым болезненным и тяжелым для Марины. Они прожили с Высоцким 12 лет, и до самой его смерти она спасала его снова и снова – от алкоголя, от наркотиков, от самого себя… Когда Высоцкого не стало, она еще долго не могла слушать его песни – звук любимого голоса причинял страшную боль. Об этой боли Марина Влади потом подробно написала в своей книге «Владимир, или Прерванный полет».

Доктор Леон Шварценберг – четвертый муж

После похорон Высоцкого надо было возвращаться к своей обычной жизни, возвращаться во Францию. Марина приехала совершенно сломленной. Ходили слухи, что она пыталась покончить жизнь самоубийством, — настолько тяжело ей было перенести уход любимого.

В это трудное время актриса познакомилась с доктором Леоном Шварценбергом, который лечил ее сестру. По специальности Леон был онкологом. Влюбившись в Марину Влади, он оставил свою семью, чтобы стать ей мужем, поддержкой и опорой. Они прожили вместе 23 года, а умер талантливый врач – злая шутка судьбы! – от рака.

В 2003 году Марина Влади осталась одна. Это одиночество стало для нее настоящим ударом, некоторое время она даже пыталась «топить» свое горе в алкоголе, но справилась с этой зависимостью. Сыновья давно выросли и стали взрослыми, их «разбросало» по всему миру – старший живет на Таити и выращивает жемчуг, средний стал музыкантом, младший поселился в Парагвае…

Но эта женщина, уже перешагнувшая 80-летний рубеж, не жалеет ни о чем. Она всегда говорит о каждом из своих мужей с уважением и гордостью, повторяя, что все они были очень талантливы.