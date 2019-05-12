Кто помогает знаменитостям с уборкой, готовкой, охраной и уходом за детьми

«Телепрограмма» рассказывает о главных тенденциях при подборе звездного персонала.

Актеры и музыканты, телеведущие и режиссеры часто уезжают на съемки и гастроли, презентации и премьеры. Напряженный график заставляет их нанимать помощников, призванных следить за детьми, вести хозяйство, обеспечивать безопасность.

Наша заморская няня

В вопросе выбора нянь для своих наследников звезды разделились на два лагеря. Одни берут на работу исключительно филиппинок, другим в первую очередь важно образование няни.

Чем хороши филиппинки для артистов? Они чаще всего не знают русский язык, а потому не будут обсуждать со знакомыми жизнь хозяев. К тому же они умеют держать дистанцию с хозяевами и говорят с ребенком на английском, повышая его языковой уровень.

Няни из Филиппин

Анастасия Стоцкая довольна работой нанятой ею филиппинки: няня играет с детьми, гуляет, разогревает еду и разговаривает с ними по-английски. «Я рада, что мой сын Саша знает язык, — рассказала нам Стоцкая. — Во дворе он общается с ребятами на английском, так как у многих соседей няни — филиппинки».

Анна Снаткина нанимала филиппинку не только из-за возможности шлифовать иностранные языки. «В России принято подходить к воспитанию ребенка с позиции «учитель и ученик», — говорит актриса. — У филиппинок такого нет, они друзья твоим детям. Я хотела, чтобы у меня было именно так и меня тоже никто не учил, как надо воспитывать моего ребенка. Няни, которые мне встречались, пытались высказать свою позицию, делились безумными идеями».

Филиппинки следят за детьми Гарика Харламова и Кристины Асмус, Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, а также работают во многих богатых семьях на Рублевке. Чаще всего их нанимают через специализированные агентства.

Российские специалисты

И все же большинство артистов выбирают воспитательниц из числа наших соотечественниц по рекомендациям друзей и знакомых. Отдают предпочтение женщинам от 35 до 60 лет, с педагогическим, психологическим или медицинским образованием.

Так, Ксения Собчак намеренно не брала няню-филиппинку. Телеведущая выяснила, что если малыш с раннего детства отлично говорит на двух и более языках, то ни один из языков не знает глубоко, не чувствует его так, как обычные дети. Поэтому сын Собчак Платон изучает английский как иностранный с полутора лет, а с двух с половиной занимается китайским.

Яна Рудковская нанимала для сына Александра двух нянь, которые работают посменно: учительницу английского и логопеда. Также у ребенка есть водитель с функцией охранника.

Несколько нянь

У многодетных мам сразу несколько нянь. Мать пятерых детей Мария Порошина живет после развода без мужа, а ведь ей приходится уезжать на съемки и гастроли. Старшая дочь актрисы живет самостоятельно, а вот четверо других детей (13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена, 3-летняя Глафира и 3-месячный сын Андрей) остаются под надзором трех нянь, которые живут в доме звезды. Порошина постоянно с ними на связи.

По такому же принципу живут и работают другие многодетные звезды — Екатерина Климова и Юлия Барановская. Светлана Лобода рассказывала «Телепрограмме», что у нее в школьных чатах постоянно сидит няня: «Каждый вечер я получаю от нее информацию, как прошел день ребенка. Мне очень повезло с двумя потрясающими нянями, которые переживают за моих детей как за своих».

Некоторые устанавливают видеонаблюдение за нянями. Так поступила ведущая Ксения Бородина: «Смотрю за домашними с телефона. Просто открываю приложение и вижу своих деток».

ЦЕНЫ: 70 — 80 тыс. руб. в месяц за услуги няни.

Муж с женой спешат на помощь

Алла Пугачева любит готовить сама, но у нее есть помощница по хозяйству, которую певица нашла по рекомендациям друзей. Часто домработницы совмещают уборку, уход за гардеробом и приготовление пищи. Примерно по такому же принципу водители порой выполняют функцию охранника. Поваров приглашают на почасовую работу или для подготовки к какому-то конкретному празднику. Опытные звезды не пустят в дом человека без рекомендаций.

После того как Анастасия Волочкова в суде доказала, что бывший водитель ее обворовывал, артисты стали тщательнее проверять прислугу при приеме на работу. «Теперь всех моих работников проверяют сотрудники правоохранительных органов», — предупреждает Волочкова.

Кстати, в шикарном особняке по хозяйству балерине помогает супружеская пара: муж занимается сантехникой, мелким ремонтом, инженерными коммуникациями, а жена убирается, отвечает за чистоту одежды, готовит.

В загородных домах прислуга работает с проживанием, получая выходные по договоренности. А в московских квартирах чаще всего с проживанием работает няня у грудничков, так как по ночам ей приходится вставать к ребенку — спальное место прислуги в этом случае находится в комнате малыша.

ЦЕНЫ:

60 тыс. руб. в месяц за услуги домработницы.

60 — 70 тыс. руб. в месяц за услуги супружеской пары, ведущей хозяйство (цена на одного человека).

80 тыс. руб. в месяц за услуги водителя.

90 тыс. руб. в месяц за услуги водителя-охранника.

20 — 30 тыс. руб. в месяц — приходящий садовник.

4 — 5 тыс. руб. — разовый вызов повара. ￼

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Адвокат Тимур Матвеев дает советы, призванные помочь вам не присоединиться к Анастасии Волочковой и Анне Хилькевич, которых обворовывала прислуга.