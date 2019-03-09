Завещание раздора: кто будет делить наследство Владимира Этуша и как это происходило у других звезд театра и кино

Каким бы долгожителем ни был человек, приходит и его время покинуть эту землю. 9 марта в возрасте 96 лет скончался Владимир Этуш. Он оставил после себя огромное культурное наследство. И, судя по всему, уже в скором времени слетятся претенденты на материальную его часть.

Основными наследниками Владимира Этуша станут его вдова Елена и дочь от первого брака Раиса. Не стоит надеяться, что все пройдет мирно – Раиса в прошлом уже разочаровала отца меркантильностью, продав квартиру артиста без его ведома.

Владимир Этуш когда-то был вкладчиком в строительство дома в Икше

Отношения между Владимиром Абрамовичем и Раисой были практически разорваны после того, как дочь продала квартиру отца в «доме поэтов». Это кооперативный дом на берегу водохранилища рядом с поселком Икша под Москвой. Компания собственников подобралась что надо: Иннокентий Смоктуновский, Эльдар Рязанов, Людмила Касаткина, Петр Тодоровский, Леонид Дербенев, Игорь Шаферан… Обладателем одной из квартир был и Владимир Этуш.

Раиса не смогла простить отцу его следующую женитьбу

Владимир Абрамович прожил с матерью Раисы, Ниной Крайновой, 48 лет. Когда она умерла в 2000 году, Этуш остался один. Через пару лет, в 2003 году Этуш решил жениться. Разница в возрасте с молодой женой составляла 42 года, актеру было уже 80, но Этуша это не смущало. Все, кто видел эту пару в жизни, отмечали, что и Этуш, и Елена выглядят счастливыми и жизнерадостными.

В тот момент Раиса и забеспокоилась о судьбе отцовской недвижимости. Владимир Абрамович моложе не становился, а молодая любимая жена могла после его смерти стать единственной наследницей нажитых отцом капиталов. По словам самого Этуша, дочь поступила с ним так подло только из-за того, что он женился вскоре после смерти ее матери.

Этуш обеспечил дочь жильем, но ей этого оказалось недостаточно

Владимир Абрамович в интервью «Экспресс Газете» в 2004 году говорил, что не понимает, за что дочь с ним так обошлась. Ведь он сделал все, чтобы она не нуждалась в жилплощади. Когда она выходила замуж, он разменял квартиру и поселил молодоженов в однокомнатную. Когда Рая родила – выхлопотал еще одну квартиру, и не где-нибудь, а в престижном доме управления делами президента.

Говорили, что сумма, вырученная Раисой за спешную продажу квартиры в курортной Икше, составила всего 35 000 долларов. Тогда отношения между отцом и дочерью были разорваны. Несколько наладить их с годами помог внук Владимира Абрамовича.

Если Владимир Этуш не оставил завещания, где четко будут прописаны правопреемники, то, скорее всего, его память будет омрачена возней над его материальным наследием. Именно это и происходит всякий раз, когда умирает мало-мальски обеспеченный человек. Вспомним только некоторые истории известных людей.

Муж Любови Полищук выставил ее сына из квартиры

Любовь Полищук ушла из жизни в 57 лет. Рак костей, говорят, развился после травм, которые актриса получила на съемочной площадке фильма «12 стульев». Полищук работала до последнего, была востребованной актрисой, а потому ее семья жила безбедно. Внутри семьи царил покой и взаимопонимание. У сына Алексея и его отчима художника Сергея Цигаля были отличные отношения. Но Любовь не оставила завещания и уже на третий день после ее смерти Цигаль забрал у Алексея ключи от квартиры и прекратил всякое общение.

Жена Абдулова долго судилась с его матерью и братом

Александр Абдулов обладал мощной деловой хваткой и за свою недолгую жизнь сумел заработать себе состояние. Он стоял у самых истоков современного российского шоу-бизнеса. И кроме ролей в кино и театрах принимал участие в организации множества бизнес-проектов, имевших успех в театральной среде и на телевидении. На момент смерти Абдулова его состояние оценивали в 5 миллионов долларов. На недвижимость и активы претендовали трое: вдова Абдулова Юлия, его мать и брат. После долгих судебных тяжб Юлии удалось договориться о том, что ей будет позволено выплатить родным Александра Гавриловича стоимость их доли в доме и компенсировать другие их претензии.

Наследники Яна Арлазорова поразили своей оперативностью

Юмориста и комика Яна Арлазорова знали при жизни как человека корыстного. Он никогда не работал за гроши даже ради известности. Играл и выступал только там, где хорошо платили. И к моменту смерти успел сколотить себе немалое состояние. Артиста еще не успели похоронить, а ссора между алчущими родственниками уже была в разгаре. За наследство воевали отец, брат и дочь Алена. Дочь не общалась с Яном более 20 лет, но немедленно проявилась, как только запахло папиными деньгами.

Родные сестры Александра Пороховщикова не получили ничего

В 2012 году умер Александр Пороховщиков. Его жена покончила с собой сразу после его смерти. За наследство боролись четверо: три родные сестры и сводный по отцу брат – Шалва Барабадзе. Наследство, оцененное в 50 миллионов рублей, решением суда было полностью передано в руки сводного брата. Сестры пытались оспаривать это решение, даже требовали подтверждения родства, путем эксгумации тела Александра Шалвовича и сравнением его ДНК с ДНК Барабадзе. Но суд отклонил их требования.

Наследники Людмилы Зыкиной не оставили денег даже на памятник

Наверное, самый скандальный дележ наследства состоялся, когда умерла «главная актриса страны» Людмила Зыкина. У знаменитости было нешуточное богатство, о его размерах немало говорили и писали. За обладание ее деньгами боролись дети ее сводного брата. Племяннички растащили все, что было у актрисы и даже не удосужились поставить благодетельнице памятник.

Людмила Гурченко оставила невнятное завещание

А этот раздел имущества звезды проходил достаточно мирно, хоть и долго. Если говорить о недвижимости, нажитой звездой, то Людмила Марковна оставила завещание, обозначила имена своих наследников, но не прописала четко, что и кому должно достаться. В результате, мужу Сергею Сенину досталась квартира в Москве, а дочь забрала загородный коттедж и машину.

Семье Романа Трахтенберга не помогло даже грамотное завещание

Известный шоумен и телеведущий Роман Трахтенберг умер молодым в возрасте 41 года. Несмотря на это, после его смерти обнаружилось грамотно составленное завещание, где он оставлял все своему младшему сыну – Льву-Давиду. Но с такой постановкой вопроса не согласились отец и первая жена Трахтенберга. По решению суда отцу отошла четверть от оставленных Романом 100 миллионов рублей. Решение по бывшей жене шоумена до сих пор не вынесено. Женщина не сдается в попытках откусить кусок пирога.

Инна Ульянова составила правильное завещание

А вот Инна Ульянова, любимая актриса, более всего известная по роли Маргариты Павловны Хоботовой в «Покровских воротах», составила завещание так, что комар носа не подточит. Только вот свою московскую «двушку» она оставила не родне, а своей доброй подруге Марине, которая была рядом все время, пока актриса болела. Немедленно появившаяся скорбящая двоюродная племянница попыталась отсудить квартиру, но суд отклонил ее требования.

Уже в скором времени мы узнаем, составил ли Владимир Этуш завещание. Неизвестно, что в нем будет прописано. Но одно понятно: спокойно великому артисту уйти не дадут. И это – один из бичей всех известных личностей всех времен.