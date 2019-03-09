«Большой художник с доброй душой…»: звезды прощаются с актером Владимиром Этушем

Благодаря ярким ролям, каждый из нас запомнит «своего» Этуша...

Мир театра и кино прощается с народным артистом СССР Владимиром Этушем. Печальная весть о кончине легендарного актера облетела СМИ в субботу, 9 марта. Ему было 96 лет… Воспоминаниями об Этуше с порталом Teleprogramma.pro поделились известные актеры.

«После Карабаса-Барабаса Этуш стал для меня человеком без возраста», — Ольга Кабо

Актриса рассказала, что ей, к сожалению, не довелось поработать вместе с Владимиром Этушем, но, как человека Ольга Кабо его немного знала. Вот, что она рассказала о народном артисте.

«Несколько раз мы встречались в ресторанчике «Дома литераторов». Он всегда был со своей супругой Еленой. Что могу о нем сказать? Владимир Абрамович никогда не отказывался поговорить, был улыбчив и дружелюбен.

Из детских воспоминаний об Этуше — его роль в сказке про золотой ключик. После роли Карабаса Барабаса он для меня стал человеком без возраста: я знала, что он уже не молод, но мне казалось, что Этуш совершенно не меняется. Может это потому, что у него всегда был горящий взгляд… Безусловно, смерть Владимира Абрамовича — это большая утрата для зрителей, поклонников и театра», — рассказала Ольга Кабо.

«Мне посчастливилось попасть в сказку на века вместе с Владимиром Этушем», — Татьяна Проценко

Татьяна Проценко известна широкому зрителю по роли Мальвины в к/ф «Приключения Буратино». Ей посчастливилось поработать на одной съемочной площадке вместе с великим актером.

«Роль Карабаса-Барабаса в фильме «Приключения Буратино» — это одна из визитных карточек Владимира Этуша. Мне посчастливилось попасть в сказку на века и поработать с Владимиром Этушем на съемочной площадке.

Он был человек порядочный, очень открытый, добрый и не боялся контактировать с детьми. На съемочных площадках это бывает проблемой: дети сами по себе, взрослые отдельно от них. А он был добродушными и душевным. Помню, как угощал конфетами и рассказывал анекдоты. За кадром он был Карабасом-Барабасом, которого дети не боятся», — поделилась Татьяна Проценко.

«Большой художник, великий актер!», — Юлий Гусман

Театральный режиссер и актер Юлий Гусман считает, что Владимир Этуш останется в памяти нескольких поколений зрителей благодаря ярким ролям. Преимущественно комедийным.

«Владимир Абрамович прожил долгую, яркую и очень красивую жизнь. Она красивая не потому, что легкая, а потому насыщенная событиями. Этуш воевал. Он был солдат войны. Солдат победы.

Он больше 70 лет проработал в одном театре — Театре им. Е. Вахтангова. Снялся в десятках фильмов, где сыграл всеми любимые комедийные роли. Но при этом Этуш был человек серьезный, а иногда суровый. Он удивительный: добрый, с жестким характером. Мне всегда казалось, что Владимир Абрамович такой милый, но долг и обязательства он всегда ставил выше всего. В моей памяти он останется большим художником, великим актером с доброй душой и удивительным характером, сотканным из противоречий», — прокомментировал Юлий Гусман.