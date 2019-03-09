«Все, что нажито непосильным трудом»: кто и как обманывал добродушного Владимира Этуша

В отличие от множества современных «звезд-однодневок», артисты, прославившиеся во времена Советского Союза, не сумели накопить значительных средств, несмотря на свой талант и трудолюбие. Не стал исключением и один из самых известных и любимых советских актеров — Владимир Этуш.

Его основным источником доходов была работа — в театре и кино.

Друг оказался мошенником

Несколько лет назад, желая надежно разместить вырученные от продажи двух квартир деньги, семья артиста обратилась за советом к давнему знакомому — «семейному менеджеру» по имени Даур Барганджия. Квартиры принадлежали Елене Этуш, четвертой супруге Владимира Абрамовича Этуша.

Барганджия порекомендовал положить деньги в «Альфа-банк». Затем по его совету средства были переведены в «Лесбанк» — именно там друг семьи работал топ-менеджером. Владимир Этуш регулярно увеличивал счет в банке, относя туда немалую часть зарплаты.

В 2013 году Этуш, полностью доверяющий Дауру, передел ему 28 миллионов рублей — с тем, чтобы тот положил их в швейцарский банк. Конечно, процедура передачи денег была оформлена в соответствии со всеми юридическими требованиями — был заключен договор займа, согласно которому Барганджия обязался по первому же требованию вернуть деньги артисту, причем с учетом набежавших процентов.

Через некоторое время Этуш решил вернуть свои деньги, однако Барганджия отказался их отдавать. Несколько раз Этуш пытался получить «все, что нажито непосильным трудом», однако «друг семьи» раз за разом убеждал артиста подождать.

Время шло, наступил уже февраль 2017 года, на настойчивые напоминания Этуша банкир пояснил: над еще немного подождать, забрать деньги из швейцарского банка невозможно по причине санкций… Терпению Владимира Абрамовича можно позавидовать: он снова позволил отсрочить возврат средств.

Однако летом того же года с артистом произошло несчастье: в результате неудачного падения он был травмирован, попал в больницу, на лечение спины требовались серьезные средства. Семья артисты вынуждена была вновь потребовать возврата своих денег. Барганджия снова отказал, предложив вместо этого подписать какое-то «мутное» открытое письмо с обвинениями в краже денег совершенно постороннего человека. Разумеется, Этуш отказал. И наконец-то подал заявление в правоохранительные органы.

Как сообщило издание «Комсомольская правда», Даур Баргаджия был арестован. В ноябре 2017 года все деньги, переданные ему Этушем, были возвращены артисту, и Владимир Абрамович поблагодарил за оперативные действия Следственный комитет, особо отметив главу ведомства Александра Бастрыкина.

Совестливый вор

Интересно, что Народный артист СССР уже не в первый раз становился жертвой мошенников и воров. Сыграв в комедии Леонида Гайдая хитрого зубного врача Антона Семеновича Шпака, у которого обчистили квартиру («Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка… замшевая… Три куртки»), Владимир Этуш будто навлек на себя какое-то проклятие.

В 2007 году в квартиру артиста проник грабитель и вынес почти полмиллиона рублей. На тот момент он даже не понял, кого ограбил. Когда же незадачливый вор увидел в новостях сюжет о собственном преступлении и узнал, что от его рук пострадал народный артист, он вернул все похищенное — то ли совесть заговорила, то ли испугался. По своей доброте Этуш простил вора и просил суд о снисхождении к нему, поэтому вместо 8 лет колонии строгого режима злоумышленнику дали только 6 лет.

Нечистые на руку строители

Как рассказывалось в издании «Вокруг кино» в 2015 году в квартире Этуша делали ремонт, и артиста хотела обмануть строительная компания, — у него взяли деньги на стройматериалы, после чего бесследно исчезли. Вместе с деньгами, разумеется. История получила большой резонанс в СМИ, и через некоторое время деньги были возвращены.

Пока неизвестно, какое наследство оставил родным Народный артист СССР. Его единственная дочь Раиса еще в 1994 году эмигрировала в США, выйдя замуж за американца. Там же проживает и внук Этуша — Владимир, родившийся в 1996 году. В 2002 году Этуш женился на одной из своих поклонниц. Елена Этуш (Горбунова) моложе мужа на 42 года.