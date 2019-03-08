Лёша Свик: что мы знаем о рэпере, которого подозревают в романе с Ольгой Бузовой

К 8 марта ведущая «Дома-2» и музыкант из Екатеринбурга записали совместную песню.

У фанатов Ольги Бузовой 8 марта появился повод посплетничать: знаменитая телеведущая, певица и бизнесвумен записала новую песню совместно с уральским музыкантом Лёшей Свиком, и именно его многие считают тем самым ухажером Ольги, о котором она на протяжении длительного времени упоминала в соцсетях, не называя при этом его имени.

Так неужели Бузова действительно завела роман с молодым рэпером? И кто такой, этот Лёша Свик? Давайте посмотрим, что о нем известно.

С девяти лет пытался подражать Эминему

Лёша Свик, настоящее имя которого – Алексей Норкитович, появился на свет 21 января 1991 года в Екатеринбурге. Примерно в девять лет он осознал, что хочет заниматься музыкой, и начал писать рэп, черпая вдохновение в текстах американского рэпера Эминема.

Родители увлечение сына не одобряли и буквально заставляли его учиться – после девяти классов школы он поступил в техникум и начал обучение по специальности «Гостиничный туризм». Но затем документы из техникума он забрал и решил сосредоточиться на музыкальной карьере.

Впрочем, поначалу никакого дохода увлечение рэпом Алексею не приносило. Чтобы как-то выжить, ему пришлось устроиться барменом в кафе, затем он стал поваром и через четыре года дослужился до должности помощника су-шефа.

Приобретая новые знания на кухне, не забывал он и о музыке. Начиная с 2013 года на протяжении двух лет он был частью коллектива Puzzle, куда также вошли Эплдрим (Виктор Овсянкин) и Фами (Ефим Карташев). Лёша тоже предпочел выступать под псевдонимом — Свик — это видоизменное слово «свихнутый».

Доказал родителям, что они были неправы

Сейчас Алексею 28 лет и в своем деле он преуспел – у парня уже немало поклонников, и его концерты собирают тысячи любителей рэпа. Кроме того, даже звезды горят желанием спеть вместе со Свиком – недавно он записал совместный трек с Анной Седаковой, а теперь немало хайпа музыканту достанется благодаря дуэту с Бузовой.

Благодаря такому успеху Лёша Норкитович наконец-то доказал родителям: они были неправы, когда ругали его и говорили, что он губит свою жизнь, отказавшись от учебы и сделав ставку на карьеру музыканта.

Лёша Свик и Ольга Бузова – что между ними происходит?

Вечером накануне Международного женского дня знаменитая певица, телеведущая и Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с молодым человеком в красной толстовке, лицо которого прикрыла «котиком».

«Я ещё никогда так сильно не ждала 8 марта. До начала истории всего один…#поцелуйнабалконе», — написала Ольга под фото.

По хэштэгу поклонники Бузовой быстро вычислили Лёшу Свика, скрывающегося за маской. На его страничке тоже выставлена такая же фотография, однако там под «котиком» пряталась уже сама Ольга.

Очевидно, что Бузова и Свик пытаются намекнуть зрителям о своем романе, но правда это или нет — пока никто не знает.

Видимость отношений ради пиара?

Многие подписчики Ольги и Алексея в Instagram, впрочем, не поверили в то, что между ними что-то есть, и решили, что это просто пиар-ход для того, чтобы добавить рэперу популярности.

Причин для сомнений — просто море. Во-первых, у Ольги куча богатых ухажеров и сама одна на сегодняшний день является одной из самых высокооплачиваемых звезд нашего шоу-бизнеса. Алексей же, при всем уважении к его целеустремленности, еще не достиг звездного статуса, и редко какой мужчина будет чувствовать себя уютно рядом с девушкой, зарабатывающей в сотни раз больше него.

Во-вторых, Ольга вряд ли могла утерпеть и всё это время молчать о своей любви – она хоть раз, но «засветила» бы где-нибудь своего кавалера. Хотя бы ради того, чтобы успокоить всех переживающих на нее на фоне семейного счастья Дмитрия Тарасова – бывшего мужа певицы.

Кроме того, даже то, как Бузова и Свик стоят на фото, можно сказать, что на любовь это мало похоже. Слишком уж скромно и «не к месту» смотрится рука Алексея на спине девушки. И в клипе, когда Ольга обнимает своего коллегу, он выглядит слишком удивленным, будто не может поверить своему внезапному счастью.

Кстати, сама Ольга, если судить по его прошлым высказываниям, не совсем во вкусе Алексея. В декабре прошлого года он признался в интервью «Пятому каналу», что не хотел бы встречаться с девушкой с «силиконовыми» губами, а все знают, что перед началом проекта «Замуж за Бузову» певица свои губы пусть без фанатизма, но всё же увеличивала.