Принц на белом, президент на гнедом: почему женщинам нравятся сильные мужчины на конях

Помните, во время ЧМ по футболу в Москве всех умиляли фото президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович? Вот она в своей мокрой футболке вскакивает с трибун, подбадривая игроков, жмет руки российскому премьеру, получает букет от президента России, и жарко обнимается с президентом Франции?

Надо же, такая искренняя, такая славная – соцсети захлебывались от восторга, особенно мужская часть. Наверняка представляли себе Колинду рядышком, на диване…

Сегодня, накануне женского праздника, появился повод уже лучшей половине человечества полюбоваться на необычные снимки того, кто чаще выступает в костюме и на трибуне. Воплощение принца на белом коне. Мечта. Но на гнедом. А это важно?

Президент, дамы, кони

Сегодня Сеть, СМИ и ТВ облетели кадры Владимира Путина верхом на гнедом коне, да еще в окружении прекрасных всадниц. Президент России покатался в манеже вместе с дамами-полицейскими из Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве.

Наше мнение – снимки замечательные. Президент и его окружение уверенно держатся в седле, чего мы все хотим тоже. Дамы, скачущие за Президентом, прекрасны и спокойны. Нам бы так. И, в конце концов, прекрасны кони!

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Кстати, в конюшне российского президента уже 10 лошадей. Исключительно жеребцов, к слову. Чтоб не отвлекались от службы на девушек, сказал личный президентский тренер по конному спорту Роман Коряковцев.

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Однако, вернемся к принцам. Глядя на президентскую кавалькаду, вспоминаются другие всадники и их спутницы, которые показывают с экрана пример безупречной выездки и общей красоты.

Первый рыцарь Ричард Гир и его королева

В фильме «Первый рыцарь» Ричарду пришлось учиться ездить на коне, как в древности: без поводьев. Он много часов провел на выездке и понял: с конем можно достичь такого взаимопонимания, какого с Прекрасной дамой не найдешь. И купил себе первую лошадь. И только много лет спустя женился.

Идальго Мортенсен, властелин коней

Видя этого красавца на коне, вспоминаешь мифических кентавров. Говорят, что Вигго Мортенсен поставил в свои конюшни двух четвероногих приятелей со съемочной площадки «Властелина Колец» и жеребца из «Идальго». Что характерно, покупает Вигго тех лошадей, с которыми подружился. Так, он рассказывает, что с конем по имени Ти-Джей они столько работали вместе, что конь стал почти актером, а Вигго – настоящим принцем на белом коне.

— На репетициях он вел себя довольно рассеянно, лошадь как лошадь. Но стоило раздаться команде «Мотор!» — и коня не узнать. По сторонам глядит, глазами яростно вращает… Все это было просто сверхъестественно! Ежедневно он что-нибудь откалывал. И я полагаю, что Ти Джей очень много добавил в рассказываемую нами историю. Как бы ее ни сняли, в любом случае зрителю приходили бы в голову мысли вроде того, что: «Слушай, а у этого коня есть своя точка зрения! И это замечательно!».

Заклинатель лошадей Роберт Редфорд

Роберт впервые сел на коня (ну ладно, на пони) еще ребенком. Однако пони подарил ему любовь на всю жизнь – к лошадям. Может быть поэтому, фильм «Заклинатель лошадей» — первый опыт Рэдфорда, как режиссера?

Кстати, у принца Голливуда есть ранчо, на котором кони – лечат. Туда приезжают те, кто верит в древнюю силу иппотерпиии, лечения с помощью верховой езды. Утверждают, что лошади лечат даже детей с ДЦП,

И, наконец, принц. Просто принц на коне

Вся королевская семья Великобритании с детства ездит верхом на лошадях. Иногда кажется, будто это тоже часть протокола — научиться ездить на коне. Уильям и Гарри играют в конное поло, а на лошадок сели в детском возрасте. Как и Джордж уже сегодня.