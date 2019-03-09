Безумные поступки Орнеллы Мути, о которых она не жалеет

9 марта свой день рождения празднует Орнелла Мути — не только одна из красивейших актрис Италии, но и «самая откровенная» - так ее называют за то, что в молодости Орнелла нередко снималась обнаженной.

Ее нельзя отнести к категории «скандальных актрис», и все же в ее жизни было немало безумных поступков. Впрочем, сегодня Орнелла Мути ни об одном из них не жалеет.

Снималась обнаженной в 13 лет

Тогда ее звали Франческа Ривелли, и ей было всего 13 лет. Отца 3 года как нет в живых, на что жить вдове и двоим дочерям? Матери приходилось нелегко. И тогда Франческа решила воспользоваться собственной рано расцветшей красотой.

Тайком от матери она пошла в художественное училище и предложила позировать обнаженной. Будущие художники с радостью платили за ее услуги — у нее была красивая сформировавшаяся фигура взрослой девушки.

Поняв, что красота пользуется спросом, Франческа пошла еще дальше — стала сниматься в откровенных фотосессиях для мужских журналов.

По своей наивности девушка надеялась, что ее работа останется незамеченной. Но журналы с ее фотографиями разлетались, как горячие пирожки, и скоро новости дошли до ее матери, а также — до руководства школы, в которой она училась. «Исключить!» — постановил директор. Правда, потом смягчился: всем было известно, в каком бедственном положении находится семья Ривелли. Директор не был бессердечным — он сделал вид, что ничего не произошло.

Родила ребенка без мужа в 17 лет

Скоро сестра Франчески решила попробовать себя в роли актрисы и отправилась на кастинг, прихватив с собой Франческу — для компании. А режиссер Дамиано Дамиани, проигнорировав сестру, выбрал для съемок именно ее.

14-летняя Франческа вовсе не планировала становиться актрисой, ее пришлось долго уговаривать. Результатом стал ее дебютный фильм под пророческим названием «Самая красивая жена», в котором девочке-подростку пришлось играть 17-летнюю девушку, пылко влюбленную и переживающую бурю эмоций.

Режиссер посоветовал сменить имя — теперь она звалась Орнелла Мути. А ее партнером на съемочной площадке стал Алессио Орано. Он не смог остаться равнодушным к яркой красоте начинающей актрисы.

Терпеливо дождался, когда она немного повзрослеет, и женился на ней. К тому времени у Орнеллы уже была дочь — от случайного возлюбленного, который скрылся, как только узнал о беременности подруги.

Алессио принял Орнеллу вместе с маленькой дочерью, к которой отнесся, как к своей. Да и мужем он был хорошим, как признавала Орнелла.

Снималась в эротических фильмах и … с Жераром Депардье

Впрочем, еще до рождения дочери и замужества Орнелла довольно много снималась — после «Самой красивой жены» ее наперебой приглашали режиссеры малобюджетных картин с эротическим смыслом. Орнелла решила ни от чего не отказываться — очень уж свежи были в памяти нищие будни ее семьи… Она бралась за любую работу.

И скоро была вознаграждена. В 1976 году 21-летняя Орнелла снялась в фильме «Последняя женщина» — вместе со звездой французского кино Жераром Депардье. И это стало переломным моментом в ее биографии — теперь ее воспринимали, как новую Софи Лорен или Джину Лоллобриджиду. Наконец-то режиссеры оценили не только привлекательную внешность, но и талант Орнеллы Мути.

А подлинная известность пришла к ней после выхода «Укрощения строптивого». Комедия, в которой Орнелла снялась вместе с любимцем всей Италии Адриано Челентано, стала безумно популярной.

Крутила роман с Челентано и развелась ради него с мужем

Актерский дуэт «Мути-Челентано» получился таким ярким, от них летели такие искры, что желтая пресса немедленно начала писать о страстном романе между Орнеллой и Челентано. Ведь, по мнению зрителей и журналистов, не мог горячий мачо, признанный герой-любовник, удержаться от романа с уже известной актрисой, которую называли «донна-бамбина», то есть «женщина-ребенок».

К тому же вскоре после «Укрощения строптивого» Орнелла развелась с мужем, и итальянцы судачили, что она ждет такого же шага от Челентано, мечтая выйти за него замуж. Но Челентано так и не развелся.

Все это долгое время оставалось на уровне слухов — до недавнего времени, когда постаревший Челентано, наконец, признался, что между ними действительно был роман, но только мимолетный, ведь превыше всего он всегда ценил семью. Кроме «Укрощения строптивого», Челентано и Орнелла Мути снимались вместе в фильме «Безумно влюбленный».

Заплатила все долги мужа-альфонса, чтобы он дал согласие на развод

Поняв, что женой Челентано ей не стать, Орнелла с головой окунулась в работу — это был привычный для нее способ заглушить переживания. В 1981 году она снялась в фильме Марко Феррери «История обыкновенного безумия», затем последовала картина «Будущее — это женщина». К тому времени уже было известно о новой беременности актрисы. Ее избранником на сей раз стал Федерико Факинетти — настоящий «принц на белом коне», богатый, надежный и заботливый.

Впрочем, официальным браком влюбленные сочетались только после рождения второго совместного ребенка. А потом Орнелла узнала о многочисленных изменах своего «принца», а также о том, что он давно погряз в карточных долгах и финансовых махинациях. Она развелась с мужем — чтобы получить согласие на развод, ей пришлось выплатить все его долги. Старшая дочь к тому времени уже сделала Орнеллу бабушкой, родив мальчика. И актрисе снова некогда было страдать — дети, внук, а еще — много работы.

Ради встречи с Владимиром Путиным не испугалась тюремного срока

В 2010 году итальянская звезда сбежала с собственного спектакля. В качестве оправдания она предоставила липовую медицинскую справку. Вместо того чтобы выйти на сцену, Орнелла Мути полетела прямиком в Санкт-Петербург — там был назначен благотворительный ужин с участием Владимира Путина. Ну не могла актриса пропустить встречу с российским лидером!

Строгий итальянский суд, разоблачив поддельную справку, приговорил синьору Мути к тюремному заключению. Правда, удалось отделаться кругленькой суммой 600 евро в качестве компенсации. Хотя полгода условно красавица-актриса все же получила.

Ради любимого переехала в Москву

Личная жизнь Орнеллы Мути по-прежнему бьет ключом. В настоящее время ее возлюбленный — предприниматель Фабрис Керерве, моложе ее на 10 лет. «Гений сетевого маркетинга», как его называют, в 2016 году решил переселиться в Москву — здесь у него успешно развивается бизнес.

И Орнелла Мути, не раздумывая, поехала вместе с ним. Теперь она вместе с гражданским мужем живет в столице России.

Актриса выглядит по-прежнему великолепно. Похоже, что она счастлива и не сожалеет ни об одном из своих многочисленных безумств, совершенных в жизни.