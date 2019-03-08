«Подвинет» ли внук Андрея Миронова самого Ди Каприо?

8 марта — день рождения всеми любимого артиста Андрея Миронова. В этот день, вот уже в который раз, мы будем смотреть фильмы с его участием, вспоминая талантливого актера. И, конечно, многим будет интересно узнать о том, как складывается судьба потомков Андрея Миронова. И, в частности, его внука – тоже Андрея.

Андрею нечего сказать о знаменитом дедушке

Андрей Миронов-Удалов родился спустя 5 лет после того, как не стало его деда. Он единственный родной внук знаменитого артиста, и неудивительно, что поклонники Миронова с интересом следят за жизнью и творчеством «другого» Миронова.

Молодому перспективному актеру нередко приходится давать интервью, и многие журналисты пользуются случаем, чтобы спросить у него знаменитом дедушке. На что Удалов всегда прямо отвечает, что он не знал Миронова, так как родился после его смерти, а значит — сказать ему особенно нечего.

Может быть, это и правильно. Все, что нужно, Андрей Удалов говорит своей работой. Ведь, являясь продолжателем яркой актерской династии, начавшейся с Марии Владимировны Мироновой-Менакер и Александра Менакера и продолжившейся Андреем Мироновым и его дочерью Марией Мироновой, он не мог не стать артистом.

И Андрей, несмотря на молодость, уже успел громко заявить о себе, исполнив главную роль в нашумевшем проекте — военной драме «Спасти Ленинград».

Тайна рождения внука Миронова окружена тайной

В 1992 году, когда на свет появился Андрей, его маме, Марии Мироновой, было всего 18 лет. Из-за беременности и родов ей пришлось прервать учебу в Щукинском училище. Маша была замужем за бизнесменом, президентом телекомпании World Fashion Channel Russia Игорем Удаловым.

Однако, не успел Андрей родиться, как в актерской среде тут же поползли слухи: отец ребенка — вовсе не Игорь, бизнесмен, что называется, «прикрыл грех» Марии, взяв ее замуж уже беременной. А настоящий, биологический отец Андрея — Антон Яковлев, сын известного актера Юрия Яковлева.

Роман Маши и Антона, юных студентов «Щуки», развивался у всех на глазах, влюбленные ни от кого не скрывались и даже некоторое время жили вместе. Потом между ними «пробежала черная кошка». После крупного скандала Мария и Антон расстались. И совсем скоро девушка стала женой Игоря Удалова, в этом браке и родился Андрей. Мария записала своего сына Мироновым, и лишь позднее, повзрослев, молодой человек взял фамилию Удалов.

Близкие Юрия Яковлева настаивают на родстве с семьей Андрея Миронова

Первая жена Юрия Яковлева, Кира Мачульская, не раз подтверждала в интервью, что родным отцом Андрея действительно является Антон Яковлев.

Об этом уверенно говорила и третья жена Юрия Яковлева, мама Антона, Ирина Сергеева, добавляя, что сам Антон никогда не отказывался от ребенка, это инициатива Марии — забыть о прежних отношениях, будто их и не было.

Когда с этим вопросом обращаются к Антону Яковлеву, он туманно отвечает, что, поскольку Андрея усыновил Игорь Удалов, он уже не может считаться его сыном, и вообще — жизнь есть жизнь.

Мария Миронова и ее сын не поддерживают «теорию заговора»

Мария наотрез отказывается обсуждать эту тему. Единственное, чего от нее смогли добиться журналисты, — это то, что она считает «бредом» все предположения об отцовстве Антона и что с таким же успехом отцом Андрея «можно назвать Владимира Путина». Актриса решительно утверждает, что вообще не знает и не хочет знать такого человека, как Антон Яковлев.

Если же начинают расспрашивать самого молодого участника этой истории — самого Андрея Удалова, он подчеркивает, что не собирается обсуждать эту тему ни сейчас, ни в будущем. Своим папой он называет Игоря Удалова и повторяет, что благодарен ему за поддержку при выборе Андреем профессии.

Мария считает, что ее сын потеснит на «пьедестале» Леонардо Ди Каприо

Возможно, это простая материнская гордость, — а может быть, вполне обоснованные ожидания, только Мария Миронова твердо убеждена: ее сын — очень талантливый актер, который скоро «отправит на заслуженный отдых» самого Лео Ди Каприо.

Что ж, Андрей уже показал, на что способен. Окончив «Щуку», он был принят в театр. им. Вахтангова, — к слову, именно там начинал свой творческий путь его знаменитый дед. После фильмов «Измена» и «Музаика» Андрей Удалов сыграл небольшие роли в сериалах «Золотая Орда» и «Годунов».

И вот, наконец, масштабный проект «Спасти Ленинград», вышедший на экраны в 2019-м, благодаря которому о молодом Миронове-Удалове заговорили как об открытии года. Фильм снимали три года, его сюжет основан на реальных событиях, и единственный внук Андрея Миронова, 26-летний Андрей Удалов, показал себя в этом проекте весьма достойно.

Похож ли Андрей на Андрея?

Вот уже несколько лет подряд у Андрея — единственная дама сердца: Ксения Панасис, с которой он познакомился еще во время студенчества. Сначала девушка поступила на юридический факультет, но через короткое время решила, что ее будущее — архитектура, и перевелась в соответствующий вуз. В 2017 году началось сотрудничество Ксении с Павлом Каплевичем — знаменитым московским художником.

Судя по всему, у молодых намечается семейный союз. Они пока живут в гражданском браке, отдельно от родителей, и Мария Миронова от души надеется, что сын не повторит ее ошибок — его семья получится крепкой.

Приглядываясь к Андрею Удалову, кто-то находит в нем некоторое сходство с его дедом, а кто-то говорит — совсем непохож. Например, режиссер Влад Фурман, друг семьи, убежден, что сходство есть — в повороте головы, в выражении глаз… Наверное, это заметно только для самых близких, тех, кто знал Андрея Миронова и может сравнивать.

Как бы там ни было, а гены талантливого актера, по всей вероятности, передались не только его дочери Марии Мироновой, но и единственному внуку.