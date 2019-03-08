Где правда, где ложь, а где просто пиар в скандалах с Настей Ивлеевой?

Анастасию Ивлееву страна знает как комичную ведущую «Орла и решки». Но недавно девушка оказалась замешанной в нескольких скандалах. Впрочем, она умеет обратить любые скандальные происшествия себе на пользу. А может быть, все это изначально было хорошо продуманным пиар-ходом?

В конце декабря ушедшего года закончился очередной сезон популярной рейтинговой программы «Орел и Решка. Перезагрузка», в которой бессменной ведущей была Настя. Рядом с ней сменилась пара ведущих, но яркая блондинка с хорошей фигуркой была неизменно востребована зрителями. А сегодня Настя празднует свой день рождения.

По версии журнала Maxim, Настя в десятке лучших

Мужская часть населения уж точно обращала внимание на фигуристую хохотушку. Недаром же журнал для мужчин Maxim год назад поместил ее фото на обложку, а потом и внес в сотню самых сексуальных женщин России. Итоги голосования вывели Настю в золотую десятку первых. По мнению жюри, она заняла 9 место, читатели же ей отдали 3.

Перед фотосессией для мужского издания, Настя поговорила с журналистом. Выяснилось, что ей очень нравится быть на виду. Оттуда и желание продвигать свой инстаграм, и работать на телевидении. Аудиторией Ивлеевой были, в основном, женщины, но она планировала «подтянуть» и мужское население страны.

Слава приносит не только хорошие плоды

После того, как в журнале разместили шикарные фотографии полуобнаженной Насти, мужчины действительно поперли косяками. Девушка стала размещать достаточно откровенные снимки в инстаграм, неизменно получая одобрение со стороны подписчиков.

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Конечно же, есть и обратная сторона такой популярности. Настя пожаловалась, что гадостей особо не пишут, а вот в личные сообщения частенько шлют фотографии интимных частей тела в попытках познакомиться. Настя даже как-то собралась выложить их в инстаграм целой подборкой с веселыми комментариями, но побоялась обидеть кого-то из носителей.

Ивлеева все делает «иногда»

Блогером, рассказывающим о своей жизни все, Настя стала случайно. Однажды ее аудитория среагировала на видео, где она грустно пьет из соломинки. Пошли комментарии, и Настя решила продолжать снимать.

Девушка говорит, что образ разбитной вечно бухающей девчонки – это просто образ. Если бы она пила каждый раз, когда снимает об этом ролик – уже давно стала бы спившейся алкоголичкой.

Ивлеева, конечно, может выпить. Но, по ее словам, много пить ей все равно нельзя. Ее веселость выходит из-под контроля, а потом девушка просто засыпает. Кому нужно такое окончание вечера?

Разве что, самой Насте. Иногда. Она вообще все делает «иногда». Иногда может выпить, иногда соблюдать ЗОЖ, иногда наесться фастфудом, иногда заняться спортом, чтобы этот фастфуд сжечь.

Однажды Настя умудрилась оскорбить президента

Но иногда в стремлении произвести впечатление и привлечь внимание бывают и промашки. Однажды так и случилось. Когда известная блогер Настя Ивлеева пришла в гости к суперизвестному блогеру Юрию Дудю для того, чтобы стать более известной.

Ребята легко шутили в эфире и дошутились. Некий Артур Бестаев, отреагировав на шутки в сторону президента России, счел их оскорбительными и предъявил иск о защите чести и достоинства.

Честь президента ростовчанин оценил в сто миллионов рублей, которые блоггеры должны заплатить поровну. Правда, кому заплатить – непонятно. Мужчина в праведном порыве даже создал петицию на популярном сайте. Но она практически осталась незамеченной, собрав всего около 50 голосов. Иск, поданный Бестаевым, прошел регистрацию, но дело до сих пор не двигается.

Заявитель неожиданно исчез из поля зрения

Точнее, исков было два. Первый вариант искового заявления был составлен абсолютно безграмотно, и поэтому суд его отклонил. Артур обратился к правозащитникам, те помогли составить правильное обращение в судебную инстанцию. В середине января стало известно, что адвокаты Ивлеевой подтвердили получение иска, а вот от адвокатов Дудя не было новостей.

Артур Альбертович после того, как развернул бурную деятельность по защите президента, неожиданно удалил все свои ютуб-каналы и странички в соцсетях. Он не отвечает на звонки журналистов, и никто не знает, действительно ли существует такой человек. Предполагают даже, что вся эта история – чистейшей воды пиар-кампания для того, чтобы имена Дудя и Ивлеевой были на слуху. Ведь черный пиар – тоже пиар!

Кто же мог изобразить Артура Бестаева?

Правозащитники выдвигают версию о том, что всю эту шумиху вокруг ведущих мог затеять обиженный мужчина, среагировавший на утверждение Анастасии о нормальных и ненормальных размерах мужского достоинства. Адвокат Екатерина Гордон предполагает, что это мог бы быть парень Насти, рэпер Элджей, оскорбившийся тем, что его девушка вынесла на публику подробности их альковных приключений и нехорошо пошутившая про размер члена певца.

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А пока обиженные обижаются, Настя собирает миллионы подписчиков. В инстаграм их уже больше 14 миллионов. Она не боится казаться смешной, наоборот: всячески поддерживает имидж веселого клоуна. Ведь известно, что к позитивным людям тянутся охотнее, чем к мрачным типам. Вполне возможно, что и в деле с Бестаевым мы стали свидетелями грандиозного розыгрыша, призванного привлечь внимание к двум телеведущим.

Ивлеева – сторонница полной жизни, где есть место всему, кроме уныния. Может быть, поэтому передачи с ее участием, наполненные юморком и жизнерадостностью, имеют такую высокую оценку у зрителей?