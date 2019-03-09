Барби — 60! Звезды вспомнили, как у них появилась первая популярная кукла

Одной из самых знаменитых игрушек в мире исполнилось 60 лет!

9 марта 1959 года в США «родилась» кукла Барби. Эта игрушка отличалась от тысяч других, которые были у миллионов девочек во всем мире. Во-первых, создатели — супруги предпрниматели Рут и Эллиот Хэндлеры — сделали Барби невероятно красивой: длинные волосы, стройные ноги, большие глаза. Во-вторых, ее можно было переодевать: вместе с куклой была запущена линейка одежды. В дальнейшем у Барби появился бойфренд Кен, дом, мебель, велосипед и автомобиль.

Уже 60 лет девочки во всем мире не расстаются с популярной игрушкой. В день рождения самой известной в мире куклы портал Teleprogramma.pro собрал истории знаменитостей, которые выросли с Барби в руках!

«В моем детстве Барби была сокровищем», — Анна Семенович

У российской актрисы, телеведущей и эстрадной певицы Анны Семенович была самая настоящая кукла Барби. Будущая звезда привезла игрушку из США.

«В моем детстве Барби была сокровищем. Свою первую куклу я привезла с юниорских соревнований из Америки. В Москве они, конечно, продавались, но стоили колоссальных денег, поэтому большинству девочек приходилось довольствоваться китайскими подделками.

Помню, как пришла в фирменный магазин и от восторга не могла пошевелиться: представьте себе целый магазин Бабри. Каких только экземпляров там не было! Потом девчонки из соседних домов приходили ко мне в гости, чтобы просто увидеть «ту самую» американскую Барби. Моя первая кукла до сих пор хранится у меня дома. Конечно, она «свое пожила»: голова держится на скотче (смеется — Прим. Ред.), но выкинуть рука не поднимается. Для меня – она символ детства», — поделилась своей историей Семенович.

«У меня была не только Барби, но и домик для нее», — Марина Панферова

Актриса Марина Панферова о своей кукле вспоминает с восторгом. Она может даже в подробностях описать домик для Барби, который ей подарила мама.

«Я обожаю кукол, а когда появилась Барби, счастью не была предела! Она — образец красоты и женственности. Мне нравилось о ней заботиться, наряжать. Когда мне было лет 6 мама подарила мне домик Барби. Переставляете, что это было такое в далеком 1995 году? На прилавках абсолютный дефицит, а о таком эксклюзиве немногие девочки могли мечтать, не то что заполучить!

У моей куколки был дом, сад, своя спальная комната, миниатюрная и изящная посуда. Там даже был фонарь, который работал от батареек. Когда я его зажигала, возникало ощущение, что в домике появлялась жизнь», рассказала Марина Панферова.

«Свою Барби я назвала Светланой», — Лора Резникова

Актриса Лора Резникова признается, что не любила играть в советских пупсов. Они были не слишком красивыми. А вот когда у девочки появилась Барби, то эту игрушку она не выпускала из рук.

«Мое детство пришлось на то время, когда куклы с прекрасной внешностью были большой редкостью. Тогда продавали больших толстых пупсов, имитирующих младенцев. Они мне абсолютно не нравились. Их внешность пугала меня. Моя тетя в то время жила в Прибалтике и привозила в подарок удивительные игрушки. Одной из них стала голубоглазая и длинноногая красотка Барби. Я назвала ее Светланой.

Она мне казалось очень светлой, так как у нее были белые волосы и кожа. Мама, увидев увлеченность только Барби, переживала: тогда было принято играть только в «дочки-матери». Помню, как она постоянно просила меня отложить вертихвостку Свету и обратить внимание на пупсов. Но я была непоколебима!», — призналась Лора Резникова.

«Мои родители долго копили на первую Барби», — Ольга Павловец

Актриса Ольга Павловец помнит свою первую Барби в мельчайших подробностях. Прежде чем родители девочки сделали ей такой подарок, Оля долго мечтала о красивой и популярной игрушке.

«Когда появился магазин Барби на Невском проспекте, я училась в школе и после уроков часто ходила в него, как в музей. На тот момент родители не могли мне сразу купить куклу и долго на нее копили.

Первая моя Барби была в джинсовом костюме и главным отличием от подделки были упругие прорезиненные ноги и руки. Я относилась к ней очень бережно. Не то, что нынешние дети. К счастью, сейчас большой выбор игрушек на любой вкус и кошелек. Но ценность от этого стала меньше, не то, что у нас тогда, когда все доставалось с особым трудом», — поделилась своими воспоминаниями Ольга.