«Мама, папа, дочь, сыночек. Это моя мечта!»: Анна Калашникова о главном в жизни женщины

Певица и телеведущая рассказала Teleprogramma.pro о том, кого считает настоящей женщиной и как добиться тепла в отношениях с мужчинами

Приближается главный женский праздник – Международный женский день. Спешу поздравить дорогих девушек с этим днем. Будьте счастливы, любимы, здоровья вам и тепла в ваших домах. Будьте настоящими. Кстати, вы никогда не задумывались, что для вас понятие «настоящая женщина»? Давайте обсудим.

Важней всего погода в доме

Конечно, прежде всего, женщина – хранительница очага в доме. Безусловно, мудрая женщина всегда пойдет на уступки, не будет выносить сор из избы и во всем будет стараться найти компромиссы.

Сейчас очень мало пар, которые вместе живут в долгом и счастливом браке, потому что каждый перетягивает лямку на себя. Температура в доме всегда должна быть положительной. Никому не понравится «вынос мозгов» ежедневно на какую бы там не было тему.

Кстати, мой самый главный подарок к 8 марта – это мой сыночек. Он родился немного позднее, 15 числа, но теперь наступление весны у меня ассоциируется именно с его рождением.

Самое большое счастье для женщины – счастье материнства. До рождения ребенка у меня были немного другие ценности, цели и планы. Даня перевернул все с ног на голову, но это и к лучшему. Когда ты становишься матерью к тебе приходит та самая мудрость, чувство ответственности и многие вещи обретают смысл по-новому.

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Мама, папа, дочь, сыночек. Это моя мечта!

Женщины – это матери или будущие матери. Пожалуй, это самая важная наша функция. Не только родить ребенка, но и достойно его воспитать, дать ему образование, помочь определиться с хобби, с интересами и мечтами. Девочки всегда смотрят на свою маму и копируют ее поведение. Дорогие мамочки, не забывайте об этом. Я очень хочу дочку.

Моя мечта – большой дом с большой семьей. Мама, папа, дочь, сыночек. Это моя мечта! Сейчас мой Даня очень увлекается футболом, обязательно отдам его в спортивную секцию, потому что считаю, что спорт для мальчика – это очень важно. В 2018 году он пошел в детский садик. Он очень быстро растет, я открываю с ним мир заново.

Девушка должна быть девушкой. Я прекрасно понимаю, что способы самовыражения у всех разные, но для меня девушка должна быть женственной. Не только в гардеробе, но и в своих привычках, повадках, выражении мыслей. Мне нравится такой стиль – это мой стиль.

Девушки, вы — принцессы!

Любая книга по психологии расскажет, что подчеркивать гендерные различия очень важно. Конечно, никаких матов, ругани, нецензурной брани. Это очень портит общее впечатления.

Девушки, в первую очередь, принцессы. Так нас воспитывают с раннего детства. Поверьте, мужчина именно таких хотят видеть рядом – женственных, нежных, милых и скромных.

Понимаю, что в 21 веке многие понятия уже не несут такой силы как раньше, но давайте не будем забывать кто мы есть. У меня очень много друзей мужчин, коллег, партнеров – рядом с ними всегда женственные, уверенные в себе женщины.

Что касается меня, я всегда любила стиль «принцессы». У меня свой бутик одежды российских дизайнеров, очень люблю женственные модели – платья, сарафаны, юбки, блузы. Для меня очень скучно просто надеть футболку и джинсы. Могу себе это позволить дома или где-нибудь на даче.

Я чувствую свои потребности и свой стиль

Многие удивляются, что до сих пор я не прибегала к помощи стилистов – выбираю все образы сама. Даже костюм с ушами эльфа, который обсуждали все СМИ – это моя идея, которую я сама придумала. Мне кажется, я чувствую свои потребности и свой стиль гораздо лучше, чем если бы кто-то делал это за меня. Мой стиль хвалят и я понимаю, что иду в правильном направлении.

Вообще, настоящая женщина для меня – это любящая, добрая, женственная, мудрая, терпеливая, справедливая, беззащитная, но сильная девушка. Женщина, в конце концов, с которой не скучно и которая умеет быть разной. И самое главное важно всегда помнить, что союз двух людей должен носить созидательную, но не разрушительную силу.

Пусть и ваше внутреннее состояние всегда будет весенним!

В моей жизни были сумасшедшие подарки на 8 марта – мне дарили машины, розы, путешествия, море цветов. Этот день ассоциируется у меня с весной. В детстве в школе нам мальчики всегда дарили какие-то альбомы, шоколадки. Обычно парни выбирали себе тех девочек, в которых были влюблены. Было втройне интересно!

Мы с девочками всегда очень ждали этот день, потом хихикали по углам и обсуждали наших кавалеров. И ты идешь потом домой с этими мимозами, все кругом тает, хочется уже снять ненавистную шапку скорее, но чувствуешь себя очень счастливой. Я до сих пор помню это состояние внутри.

Пусть и ваше внутреннее состояние всегда будет весенним! Счастья вам!