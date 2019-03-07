10 историй скандального исчезновения звезд из популярных сериалов

7 марта 2011 года на телеканале CBS случился скандал. Руководство во всеуслышание объявило о расторжении контракта со звездой сериала «Два с половиной человека» Чарли Шином. Решение далось нелегко – на Чарли держалась немалая часть рейтинга. Но студия готова была нести любые убытки, чтобы только больше не видеть актера на площадке. Почему?

Когда в сериале, который вы смотрите, вдруг исчезнет или умрет ваш любимый герой, задумайтесь: не случилось ли чего, что заставило руководство канала свернуть сотрудничество со звездой. Впрочем, это может быть просто личное решение актера, безо всякого криминала. Истории-то ведь бывают разные.

Наркозависимый Чарли Шин упустил свой второй шанс

Чарли Шин попал в сериал уж после того, как прошел курс лечения от наркозависимости. В него поверили, доверили хорошую роль в долгосрочном проекте. И первые 5 сезонов все было действительно неплохо. Чарли стал самым дорогим актером на телевидении — ему платили от миллиона до двух за одну отснятую серию.

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И все же Чарли сорвался. Вначале ему удавалось скрывать свой порок, но дальше становилось только хуже. Еще 3 года руководство терпело выходки Шина, но потом контракт был разорван, а на место Шина взяли Эштона Кутчера.

Роберта Дауни-младшего не приглашали сниматься из-за гадкого характера

Когда Дауни-младшего пригласили в телесериал «Элли МакБилл», у него почти не было работы. Актеру не предлагали роли, хоть и соглашались с тем, что он, безусловно, талантлив. Режиссеров отталкивали проблемы Дауни с алкоголем и наркотиками, которые он имел несколько лет, начиная с середины девяностых годов.

В «Элли» практически безработному Роберту предложили роль, которая по сценарию перерастала в главную. Он должен был сыграть мужчину мечты главной героини и потом, счастливо женившись, перейти в следующий сезон. Счастья обладания долгосрочной работой Роберт не понял, с первыми деньгами пустился во все тяжкие и был уволен после 25 отснятых эпизодов.

Кевин Спейси домогался молодых мальчиков

Прекрасный сериал «Карточный домик» враз лишился своего главного героя Френка Ундервуда, когда исполнитель этой роли был с треском уволен из-за сексуального скандала. Оказалось, что актер много лет назад домогался некоего Энтони Рэппа. Спейси принес извинения и сказал, что был пьян и не помнит произошедшего.

После этого нашлись еще 15 человек, которые обвинили Спейси в подобных действиях. Руководство студии предпочло разорвать с ним все связи. В 2017 году после этих обвинений, как карточный домик рухнула вся карьера Спейси.

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Сцены с ним вырезались из фильмов, закрывались проекты, где он участвовал, у него отбирали роли, даже отменили вручение ему премии «Эмми». Актер даже по этому случаю лег в клинику, правда, непонятно с каким диагнозом.

Шеннен Доэрти опрометчиво поставила вопрос ребром

Когда-то, сыграв в сериале «Беверли Хиллз» Шеннен прославилась. Потом была не менее успешная роль – Прю из сериала «Зачарованные». Но здесь слава вскружила красотке голову. Дамочка, что называется «поймала звезду».

Доэрти начала появляться на площадке пьяной, постоянно опаздывала, могла и вовсе не явиться на съемку. Но если с этими милыми шалостями звезды режиссер еще мог мириться, то с тем, что площадка превращается в арену для рестлинга – нет.

Шеннен стала третировать Алиссу Милано, которая тоже была звездой «Зачарованных». И однажды, после устроенной под софитами драки, пока гримеры замазывали актрисам синяки, Доэрти поставила режиссеру Аарону Спеллингу ультиматум: «Или я, или она». Шеннен была увенрена в том, что режиссер без колебаний выберет ее, ведь они вместе работали еще со времен «Беверли Хиллз». Спеллинг действительно не колебался и без раздумий выбрал спокойную Алиссу.

Исайя Вашингтон пострадал за гомофобию

Снимавшийся в популярном сериале «Анатомия страсти» Исайя Вашингтон нетерпим к геям. Однажды, после серии злобных нападок на актера Теодора Найта (играл интерна Джорджа), он практически заставил того признаться в своей гомосексуальности. Найту это урона не нанесло: в сериале его герой остался на целых 5 сезонов, открытая принадлежность к ЛГБТ-сообществу привлекла к нему интерес, неплохое продвижение в богемном кругу, а позже и женитьбу на Патрике Лихи – танцовщике и писателе.

А вот Исайя остался в проигрыше. Через несколько месяцев, когда всему актерскому составу «Анатомии страсти» вручали «Золотой глобус», Вашингтон пошутил о геях. Шутку восприняли в штыки. Публичных высказываний такого рода ЛГБТ-сообщество не прощает, Исайю уволили, хотя его персонаж все 61 эпизод был любим публикой.

Лизу Боне сгубила неуступчивость

Сначала она была женой Ленни Кравица, потом ее мужем стал Джейсон Момоа. Она была законодательницей моды, это после ее участия в «Шоу Косби» в моду вошли дреды. В США ее знали все, она была иконой телевидения.

Но в 1987 году в самый разгар шоу актриса вышла замуж за музыканта Кравица и забеременела. В сценарии не было беременной героини и актрису уволили. После родов Лизе удалось вернуться в строй, но ненадолго: ее снова уволили, но формулировка была другой: «из-за творческих разногласий».

Позже Лиза обозначила эти «разногласия» как сексуальные притязания и сказала, что Косби никогда ей не нравился. Спустя еще несколько лет, в 2015, разгорелся скандал, в котором комика обвинили в десятках сексуальных домогательств. Он много лет подмешивал в напитки девушкам транквилизаторы, чтобы воспользовавшись их беспомощностью, склонить к плотским утехам.

Мишель Родригес нарушила режим и села в тюрьму

Любители сериалов помнят Мишель Родригес как Ану-Люсию Кортес из телесериала «Лост». Ее героиня была лидером группы выживших после того, как разбился самолет. Персонаж был одним из центральных, но его убили. Это было вынужденным шагом.

Мишель, хоть и была любимицей публики, здорово тормозила процесс съемок. Ее чаще можно было застать в реабилитационной клинике, суде или полицейском участке, чем на съемках. Так что когда актриса получила реальный срок, нарушив условия условного, продюсеры не ринулись ее вызволять, а просто вывели Ану-Люсию из сериала.

Доминика Монагана спровадила его бывшая

Доминик начал встречаться с Эванджелиной Лилли, но не сложилось. Пара распалась, и нежная Эванджелин стала устраивать сцены прямо на съемочной площадке. На свою сторону смазливая канадка привлекла Мэтью Фокса, исполнителя одной из главных ролей.

Вдвоем они устроили Монагану настоящую травлю. Атмосфера накалялась, Лилли и Фокс были неприкосновенными из-за ключевого характера их ролей. Так что пришлось придумывать, как бы «убить» Чарли. Сценаристы постарались на славу: получилось неожиданно и трагично.

Стана Катич ни в чем не была виновата

8 лет Стана Катич безупречно отработала на площадке сериала «Касл». Но однажды выяснилось, что студией не продлены контракты с Катич и ее напарницей Тамалой Джонс. Нет, актриса не наркоманка, не дебоширка и не лентяйка. Так в чем же дело?

Просто у канала кончились деньги, и руководство решило урезать расходы на сериал. Решили сэкономить, а получилось только «убить» весь сериал. Без Станы рейтинги упали до критических отметок.

Джереми Кларксон – неуравновешенный знаток автомобилей

Джереми был ведущим «Top Gear» много лет. Это, конечно, не совсем тот сериал, что мы привыкли подразумевать под понятием сериалов. Но это шоу выходило много лет подряд, а его рейтинги неизменно зашкаливали.

Немалой заслугой в этом была харизма троицы ведущих, среди которых был и Кларксон. Ни за одного уволенного актера или ведущего никогда так яростно не боролись зрители. В 2015 году Джереми выгнали из шоу за драку с продюсером.

Возможно, актеру и простили бы произошедшее, если бы повод был значимым. Но драка произошла из-за того, что продюсер забегался и забыл о доставке ужина после съемочного дня. Тогда редакцию телеканала ВВС завалили миллионами писем и звонков с требованием вернуть любимого ведущего. Руководство позиций не сдало.