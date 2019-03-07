Как связаны судьбы крепостной актрисы, сериала «Склифосовский» и харизматичного Максима Аверина

В теории хаоса взмах крыла бабочки на одном континенте может стать причиной урагана на другом. Одним из таких взмахов крыла для Максима Аверина стало восхождение на сцену безвестной крепостной певички.

В далеком 1768 году родилась женщина, которая должна была остаться никем. Но ее судьба была наполнена удивительным везением, талант сделал имя известным на долгие годы, а любовь повлияла на судьбы тысяч человек. И отзвук тех событий ощутим до наших дней.

Прасковья была бесправной крепостной

Прасковья Ковалева была собственностью. Как отрез парчи или свора борзых. Даже одна собака из своры и та стоила дороже девочки. Ее семью подарили графу Шереметеву в составе приданого его жены, Варвары Алексеевны, урожденной княжны Черкасской.

Девочка росла сущим ангелочком. Ее заметила свойственница Шереметевых, княгиня Марфа Долгорукова, и забрала у родителей. Отец, Иван Горбунов, не возражал. Да и если бы хотел – крепостные слова не имели. Захотела барыня взять ребенка на воспитание – сиди и радуйся: хоть кто-то из детей пристроен.

Сначала кукла для дворянских детей, потом – актриса

Марфа Долгорукова увезла девочку из Ярославской губернии под Москву, в Кусково. Ей была уготована роль живой куклы-сверстницы для хозяйских детей. Обычно такие «куклы» росли вместе с детьми богачей, а потом становились служками в дворянских домах, или же их отсылали назад в деревню. Никто и не предполагал, что Прасковью же ждала другая участь.

Княгиня Марфа Михайловна была страстной поклонницей театра, а точнее, итальянской оперы. Тогда, во времена правления Екатерины II, иметь дома свой театр считалось и модным, и престижным. А потому девочку, у которой обнаружились музыкальные способности, стали готовить для сцены. Впервые Параша приняла участие в представлении, когда ей было всего 11 лет. Ей доверили роль служанки в комической опере француза Андре Гретри.

Княгиня дала Горбуновой другое имя

Публика была в восторге. Но как представлять певицу? По фамилии? Горбунова? Или по прозвищу, образованному от профессии отца: Кузнецова? Ковалева?

Ни один вариант не подходил для театра уважаемой княгини, и девочку просто переименовали. Так что в следующей опере в роли Белинды на сцену поднялась уже не дочь кузнеца Параша Горбунова, а актриса Прасковья Ивановна Жемчугова.

У Жемчуговой были лучшие учителя

Девушка росла способной актрисой. Ей легко удавалась игра на арфе, она быстро освоила клавесин.

Для обучения театральному мастерству был приглашен знаменитый актер и модный преподаватель Иван Дмитриевский, а голосом Прасковьи занималась не менее известная в те времена Елизавета Сандунова – оперная певица, скандально известная тем, что обратилась за заступничеством к матушке-императрице прямо посреди спектакля, который посетила Екатерина.

Императрица растрогалась историей певицы, выдала ту замуж за любимого, а директоров театра, которые препятствовали любви, уволила и лишила привилегий.

Императрица лично благодарила Жемчугову

Когда Прасковье Жемчуговой исполнилось 19 лет, в Кусково состоялось помпезное открытие нового театра. Был приглашен весь двор и, конечно же, Великая Императрица. Спектакль был настолько великолепен, а игра актеров настолько хороша, что Екатерина в порыве чувств сняла с пальца и подарила исполнительнице главной роли алмазный перстень.

«Самнитские браки» играли еще много лет. Павел I после смерти Екатерины даже арендовал эту постановку у Шереметевых, чтобы ее посмотрел польский король Станислав Понятовский.

Любовь возвысила Жемчугову и погубила

К 1797 году Прасковья Жемчугова была звездой театра графа Шереметева. Мила, умна, образована, талантлива, скромна – все эти качества сразили наповал хозяйского сына Николая Петровича. Николай был не юн, не глуп, служил при императорском дворе и носил звание обер-гофмаршала.

Когда император потребовал переезда Шереметева в Петербург, тот в числе скарба перевез в столицу и часть своего театра. Но для примы Жемчуговой этот переезд стал роковым: в сыром климате Петербурга у нее развился туберкулез и пропал голос.

Прошел еще год, в течение которого граф еще надеялся вернуть актрису на сцену. Но надежды на восстановление связок не было, Жемчугова окончательно простилась со сценой. А граф, к тому времени полюбивший женщину, отпустил ее и ее семью, выписав для всех вольные грамоты. Впрочем, семья в родные края не вернулась: предпочли остаться служить графу.

Николай подал прошение о браке в нужный момент

В 1801 году к власти пришел следующий Император: Александр I. Во время его коронации, когда новоявленный правитель был в хорошем расположении духа, граф Николай испросил разрешения на неравный брак и получил его. Еще месяц он добивался разрешения церковных властей.

Митрополит в конце концов сдался, немалую роль в этом сыграли пожертвования графа на восстановление личной часовни митрополита. Так что свадьбу все же сыграли. Правда, невесту записали как Ковалевскую, чтобы в записях поддержать легенду о том, что она из рода польских шляхтичей, а не безродная дочь крепостного кузнеца.

больше по теме Василий Лановой не может сниматься в новых фильмах из-за занятости в театре В свой юбилей легендарный актер рассказал о здоровье и планах.

Ей было 32 года, мужу 50. Они прожили в браке всего два года. Родился сын Дмитрий, но слабое здоровье было подорвано беременностью и родами. Женщина умерла через 3 недели после рождения сына. Похоронили ее со всеми почестями, подобающими представительнице графского рода.

При чем здесь Максим Аверин, спросите вы?

Все дело в том, что Прасковья Ивановна была очень добросердечной женщиной. Понимая положение бедноты, она, вышедшая из самых низов, старалась помочь, как могла. Еще в 1792 году граф, восхищенный очередным спектаклем, где блистала Жемчугова, опрометчиво воскликнул: «Душечка! Проси, что хочешь!» И актриса попросила построить больницу для бедноты. Свидетелем обещания была императрица, так что пришлось обещание держать.

Но влюбленный граф и так не отказался бы от своего слова: после смерти Жемчуговой он нанял модного дорогого архитектора Джакомо Кваренги и в память о графине достроил великолепное здание Странноприимного дома на Сухаревке в Москве. Разные названия были у этого грандиозного комплекса за двести с лишним лет его существования. Богадельня Шереметева, Странноприимный дом, Шереметевская больница. А теперь это – знаменитый «Склиф», НИИ имени Склифосовского.

Семь лет в атмосфере больницы, построенной по просьбе Жемчуговой

Вот уже семь сезонов Максим Аверин играет разбитного и талантливого доктора Брагина в сериале о главной неотложке страны. Поговаривают, что актеру почти не нужно перевоплощаться для роли. Обязательность и талант делают его желанным на съемочной площадке, а харизма и легкий характер заставляют сходить с ума романтичных особ.

Говорят, за плечами актера десятки разбитых женских сердец, и этим Аверин совершенно не отличается от Брагина. Неизвестно, так ли это, а сам актер никак не комментирует журналистские домыслы.

Аверин ведет себя как настоящий аристократ в вопросах отношений

Максим уже устал отбиваться от вопросов о его второй половинке, рожденных и нерожденных детях, женах, любовницах и ориентации. Он не выносит свои альковные дела за пределы спальни. Аверину постоянно приходится бороться за то, чтобы общественное мнение никак не влияло на его личные отношения.

Так же когда-то боролся за свою любовь и граф Шереметев. Защищал и оберегал от чужого осуждения, как мог.

Конечно, если бы когда-то не родилась в семье кузнеца талантливая и очень удачливая дочь, все сложилось бы по-другому. И даже если бы по желанию крепостной певички двести лет назад не был построен «Склиф», для талантливого актера нашлись бы другие роли. Но тогда не случилось бы в творческой судьбе Аверина перевоплощения, которое полюбили миллионы зрителей. А, согласитесь, было бы жаль!