Девушка недели: в Рунете обсуждают Катю Кищук, которая пошутила про работу на сайте «для взрослых»

Певица покинула популярную группу Serebro и теперь поклонники озабочены ее дальнейшей судьбой.

Имя певицы Кати Кищук прогремело в Рунете на этой недели. Все дело в том, что бывшая участница группы Serebro неудачно пошутила. Причем в версию «шутки» придумали поклонники, которые не хотят верить в реальность заявления исполнительницы.

Катя опубликовала, теперь уже на своей бывшей, странице в Instagram (права на профиль принадлежат продюсеру Максиму Фадееву, с которым Кищук разорвала отношения — Прим. Ред.) фотографию в толстовке с логотипом одного из самых популярных в мире сайтов для взрослых. Снимок она игриво подписала: «Получила рабочую форму». Это и породило домыслы…

Сегодня мы расскажем немного про красавицу Катю Кищук и попытаемся разобраться: готова ли она променять сцену на кино, которое не пройдет цензуру?

Катя — девочка, в которой искали талант

Кищук появилась на свет 13 декабря 1993 года в городе Тула. Сейчас девушке 25 лет. Катя в немногочисленных интервью мало рассказывала про свою семью. Известно, что родителей зовут Светлана и Сергей, но кем они работают — звездная дочь не распространяется. Также у Кати есть старшая сестра Оля.

Творческий потенциал в младшей дочери ее мать заметила в раннем возрасте. Тогда Светлана записала 5-летнюю Катю в развивающие кружки. Кищук посещала уроки рисования, музыкальную школу и студию танцев.

Больше всего душа девочки была расположена к танцам. На счету Кати две победы на чемпионате России по хип-хопу. В подростковом возрасте целеустремленная Кищук занялась еще и фитнес-аэробикой, где тоже преуспела: она двукратная чемпионка России в этом виде спорта.

После окончания школы, стало понятно, что в родной Туле Кате негде развернуться, поэтому родители не возражали, когда выпускница собрала чемодан и уехала в Москву.

До группы Serebro девушка работала моделью

К 25 годам у Кищук нет оконченного высшего образования. Дело не в том, что девушка не может никуда поступить, а в том, что она не может окончить учебу. После поступления и некоторого времени обучения, Катя забирает документы и поступает в другое учебное заведение.

После школы она поступила в Московский государственный институт культуры. Проучившись год девушка решила, что-то поменять в своей жизни и… улетела в Азию.

Это произошло в 2011 году. В это время Катя завела свой профиль в Instagram. На красивую стройную девушку с бездонными глазами и фарфоровой кожей обратили внимание представители модельного агенства. Они предложили ей контракт.

Рост Кищук всего 160 см. Для подиумов этого мало, но для фотосессий, особенно в азиатских странах, где ценится невысокий рост — самое то. Катя подписала договор и целый год работала в столице Таиланда Бангкоке. Затем еще на пять месяцев фотомодель перебралась в Китай.

За это время девушка успела поработать с такими брендами, как Puma, Louis Vuitton и другими. По истечению пяти месяцев Кате не предложили продление контакта и ей пришлось вернуться на родину. Кищук решила, что пора «браться за голову» и уже получить высшее образование.

Она поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных, но спустя два года ее планы резко изменились. Катя продолжала сотрудничать с модельными агентствами, снималась для журналов и рекламных разворотов и тут ей предложили новый контракт опять в Бангкоке. Девушка не задумываясь собрала вещи и решила лететь, но опоздала на самолет.

Как Кищук попала в Serebro

Переезд в Таиланд сорвался в феврале 2016 года, а вскоре Катя узнала о кастинге в группу Serebro. Проект по состоянию здоровья покинула Даша Шашина и девущку нужно было срочно заменить не менее эффектной и талантливой красоткой.

«А почему бы этого не сделать мне?», — наверное так подумала Кищук, когда отправляла свою заявку в продюсерский центр Фадеева. Побороться за счастье Катя решила с кавером на песню «You Wanna Fuck Me» американской группы CocoRosie, приложив к записи несколько своих эффектных снимков.

Среди 50 тысяч девушек, которые как и Кищук мечтали занять место Шашиной, на Катю обратили внимание. Она вошла в десятку финалисток, но последнее слово оставалось за поклонниками группы, так как победительницу выбирали посредством интернет-голосования.

За Катю отдали свои голоса 40 тысяч человек, что в переводе на проценты стало абсолютным большинством — 50%. Так Кищук попала в популярную группу.

И хотя карьера девушки была не очень длинной, — с весны 2016 по февраль 2019 — поклонники ее запомнили! Яркая красотка в составе группы Serebro исполнила песни «Chocolate», «Отпусти Меня», «My Money», «Сломана», «Между нами любовь», «В космосе», «Притяжения больше нет» и другие.

Грозит ли Кищук карьера в кино для взрослых?

Над этим вопросом сейчас ломают голову поклонники Кати, которых судя по подписчикам в Instagram совсем не мало (более 1 млн на странице, которую забрал Фадеев — Прим. Ред.). Сейчас мы лишь приведем доводы «за» и «против», которыми они обмениваются друг с другом.

После того, как Кищук попала в группу Serebro, она вновь поступила в вуз. На этот раз ее выбор пал на эстрадно-джазовое отделение Московского института современного искусства. Уже третий год Катя является студенткой, что невыносимо долго для ее темперамента. Якобы певице пора поступать в другое место, ибо в этом вузе она уже порядочно засиделась. Согласитесь, что аргумент так себе?

А вот поклонники девушки, которые считают съемки в фильмах 18+ лишь розыгрышем более убедительные. Девушка надела толстовку с логотипом сайта для взрослых, который лишь предоставляет пользователям интернета бесплатный доступ к контенту, но не производит его. Даже если Катя хочет поискать счастье на скользкой дорожке, то выбрала она не тот офис!