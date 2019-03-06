Гульнара Каримова: как любимая дочь экс-президента Узбекистана добилась места на нарах

«Интерфакс» сообщил, что задержана и помещена под стражу дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Как ей это удалось?

До этого момента в отношении женщины действовало ограничение свободы, но «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания» мера пресечения была изменена. Теперь Каримову ждет колония общего режима.

Как удачно сменить домашний арест на роскошный отель в Дубае

Гульнара Каримова уже вкусила прелестей тюрьмы. В 2017 году она несколько месяцев провела за решеткой, пока ей не заменили десятилетний тюремный приговор на 5 лет ограничения свободы. Это значило отбывание срока в домашней обстановке.

Нельзя было только покидать дом и пользоваться какими-либо средствами связи. Не прошло и нескольких месяцев, как Каримова перестала исполнять судебные решения, а в октябре 2018 года и вовсе исчезла из дома. Тогда ее обнаружили в Дубае: она прилетела туда на своем самолете и поселилась в одном из самых дорогих отелей страны как VIP-гостья.

Дочь Ислама Каримова «под прицелом» еще с 2010 года

Эту женщину СМИ прочили в президенты еще в 2010 году. Она сама на вопросы о преемственности власти отвечала уклончиво, говоря, что амбициозна, что не знает, где ее «потолок». Эти ее слова журналисты интерпретировали как желание стать главой государства. СМИ подавали ее как медийную персону: успешная певица, меценат, постоянная участница богемных мероприятий.

А вот Госдеп США был спокоен: специалисты, составлявшие психологический портрет Каримовой, были уверены в том, что она – самый ненавидимый человек в стране и президентом ей никогда не стать. Эту информацию в 2013 году опубликовали на сайте WikiLeaks, когда взломали серверы с дипломатической почтой США.

Великобритания, как всегда, пытается извлечь выгоду из чужого скандала

В это же время Великобритания под знаменем борьбы с мошенничеством решила арестовать недвижимость и активы от сделок, в которых, предположительно, принимали участие Каримова и ее бывший гражданский муж Мадумаров.

Офис Британского Бюро по борьбе с хищениями в особо крупных размерах объявил о намерении изъять объекты, которые, как предполагается, приобретались на деньги, полученные мошенническим путем.

Генеральной прокуратурой Узбекистана делались попытки вернуть в страну деньги, на которые нацелилась Британия, но не таковы британцы, чтобы отдавать уже отобранное.

Как развивалась карьера Каримовой

Дочь президента уже в 1995 году работала в МИД Узбекистана. Вначале советником министра, потом 2 года в качестве советника-посланника в России, а с 2008 года заняла пост постпреда Узбекистана при ООН и других организациях в Женеве.

Заодно работала замминистра иностранных дел, курируя культурно-гуманитарную сферу. Позже, в 2012 году, Каримову перевели на должность посла Узбекистана в Испании. С таким карьерным ростом немудрено, что СМИ рассматривали дочь президента как его преемницу.

Кроме политической карьеры, Гульнара реализовывалась и в других направлениях. Она выпустила неплохой диск с песнями под именем «Гугуша». У Каримовой был собственный бренд одежды, парфюмерии и ювелирных изделий «Guli». Каримова основала организацию, которая проводила мероприятия на международном уровне, представляя работы узбекских дизайнеров моды за границей.

Интерес к узбекским деньгам возник за рубежом

Первыми деятельностью восточной красавицы заинтересовались швейцарцы. Вначале прокуратура Швейцарии начала расследование финансовых операций людей из ближнего круга Гульнары. В следующем же году швейцарские следователи озаботились махинациями на рынке телекоммуникаций Узбекистана и обвинения предъявили уже самой Каримовой, параллельно заморозив ее счета, открытые на территории Швейцарии.

Следующими «включились» французы. Они объявили о начале расследования фактов отмывания Гульнарой денег и арестовали ее недвижимость. Произошло это после того, как Гульнара покинула посольскую должность в Мадриде. В 2014 году французские СМИ привели официальное подтверждение прокуратурой Франции того, что недвижимость Каримовой арестована.

С 2012 года началось падение империи Каримовой

К 2014 году почти все предприятия ранее принадлежавшие Гульнаре Каримовой или же курировавшиеся ею были проданы или закрыты. У ее спа-центра и кинотеатра сменился владелец, на заводе Coca-Cola, который был под контролем Гульнары, царила неразбериха с поставками, косметику и одежду «Guli» больше не производили и не продавали.

Еще через 2 года умер отец Гульнары, Ислам Каримов. С этого момента прокуратура Узбекистана в полную силу включилась в преследование женщины. Уголовное дело о неуплате налогов возбудили еще в 2013 году, да и приговор уже был: 5 лет ограничения свободы.

Но тогда это были всего лишь цветочки. В 2017 году Каримовой предъявили обвинение в отмытых на территории 12 стран 1 394 100 000 долларов, 63 500 000 евро, 27 100 000 фунтов и 18 500 000 франков.

Журналисты считают, что Каримову преследуют по политическим мотивам

В СМИ Каримову преподносили как женщину, претендующую на пост президента страны. Но специалисты по Средней Азии, как и Госдеп США, уверены, что все это просто пиар.

Прокуратура Узбекистана при содействии правоохранительных органов 19 стран разобрались в ситуации и провели грань между гламурной поп-дивой, политиком, бизнесвумен и мошенницей. Так что судят Каримову за сугубо денежные махинации.