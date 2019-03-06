«Выскочка, пытающаяся разрушить мою семью – жалкая провинциалка»: Алена Кравец продолжает войну с «референтом» мужа

Колумнист, модель, певица и телеведущая Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Несколько дней назад на Первом канале прошел выпуск передачи «На самом деле» с моим участием. Наверняка, вы его видели, поэтому пересказывать содержание нет надобности. К большому сожалению, в моей семье опять неурядицы, и еще к большему сожалению, не в первый раз.

И снова «инициатива» в этом принадлежит моему мужу, которого я теперь снова собираюсь назвать «бывшим». Да, я дала ему еще один шанс загладить свою прежнюю вину, но мое решение, как вижу сейчас, по прошествии времени, было опрометчивым, и я в очередной раз убедилась в правоте утверждения, что люди мало меняются.

Москва, как это ни удивительно, город маленький. Мы общаемся в довольно тесном кругу, где каждый у всех на виду, и до меня стали доходить слухи, что моего мужа стали часто видеть на различных мероприятиях с некоей пышногрудой вызывающего вида блондинкой. Поначалу я не придавала этим слухам никакого значения, зная, что у мужа новый референт, девушка из Дубаи, которая участвует в его деловых встречах.

Но, понаблюдав за его поведением, пришла к выводу, что они не беспочвенны. А вскоре выяснилось — кто она, эта «референт». Мне сообщили, что её зовут Настя Кауфман, вернее мой муж считал и говорил мне, что она Кауфман. На передаче же «На самом деле» все тайное стало явным: эта девушка была участницей откровенного реалити-шоу для молодежи «Хоум++», где демонстрируются и культивируются весьма вольные, даже постыдные нравы!

Иногда и меня приглашали на эту передачу в качестве эксперта, но кроме ведущих и еще пары человек я там никого не знаю, саму передачу, естественно, не смотрю и, как следствие, понятия не имела, кто эта девушка!

Оказалось, это Анастасия Кочервей, всеми правдами и неправдами пытающаяся засветиться на телеэкране, в недавнем прошлом, как заявил расследовавший её подноготную адвокат, — стриптизерша по кличке Бритни и к тому же (!) эскортница!

И вот такой человек под видом эрудированной (там и «лондонские и московские университеты»!) помощницы руководителя проник не только в офис, но и в мой дом, и не просто в мой дом, а в постель к моему мужу!

Все это, конечно, омерзительно, но наиболее гнусно то, что она пыталась завоевать доверие моего мужа, используя для этого расположение моей ещё весьма юной дочери Даниеллы в своей грязной игре! Вот до чего доводит людей жажда денег и связанного с ними положения, — а других мотивов у нее по отношению к моему мужу никогда не было и быть не могло!

Увы, мы знаем, что мужчины более легкомысленны и быстры, чем женщины, в выборе партнера, зачастую думают совсем другим местом, поэтому ей частично удалось расположить его к себе.

Но, я в этом уверена, будущего у таких отношений быть не может, тем более, что на передаче и ему (наконец-то!) стало понятно, с кем он «на самом деле» имеет дело — с провинциальной невежественной выскочкой, недалекой особой и патологической лгуньей. Достаточно послушать, как она говорит!

Убогий лексикон и этот ужасный местечковый акцент. Да и, скажем уж прямо, — внешность ее тоже оставляет желать лучшего, даже при колдовстве пластических хирургов.

Её взывание к жалости, акцентирование, что она раньше была инвалидом, своим упорством переборола недуг и имеет право на удачу в охоте за счастьем (читай: быстрыми деньгами!), у меня не вызывает ничего, кроме брезгливости. Никакого сочувствия и терпимости к проходимцам, разрушающим наши семьи.

Больше всего в этой ситуации мне жалко дочку, с которой я по-прежнему вижусь урывками, и по которой очень скучаю. Я знаю, она меня сильно любит, как и я её, и страдает без меня. Но вскоре эта ситуация, я уверена, разрешится, и мы будем с ней вместе.

Всем, кто столкнулся с подобным предательством «своей половины», хочу посоветовать лишь одно, — будьте стойкими, верьте в себя, пытайтесь разобраться, узнать правду, взвесить её и решить, что вы готовы с этим делать. Иногда следует проявить характер, пойти на резкие шаги.

И вскоре вы увидите, — ваша жизнь изменится в лучшую сторону. В том числе, надеюсь, и у меня.