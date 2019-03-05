Сергей Жорин: «Александр Толмацкий не собирается забирать ребенка у вдовы Децла! Конфликт развязывают подписчики в соцсетях»

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до адвоката Сергея Жорина, который сейчас представляет интересы отца Децла - Александра Толмацкого.

После смерти Децла его близкие пытаются найти общий язык. Юлия, супруга Кирилла, пытается противостоять его влиятельному отцу Александру Толмацкому. Вдова рэпера заявила, что у нее хотят забрать сына Тони.

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до адвоката Сергея Жорина. Он нам сообщил, что ситуация на самом деле не такая, как хотят ее представить в социальных сетях.

— Отец Кирилла (Децла. — Прим. ред) не собирается забирать ребенка у Юлии. Он просто хочет, чтобы она вписала имя его сына в графу об отцовстве в свидетельство о рождении Антония. Вопрос родства вообще не ставился, в конце концов, сын Кирилла уже взрослый, ему 14 лет, он может сам потребовать экспертизы, чтобы убедиться в том, что он действительно является сыном Децла, — пояснил адвокат.

Адвокат Жорин уверяет, что в этой истории нет повода для конфликта. Все, что сейчас происходит – это следствие тяжелого морального состояния близких Кирилла – мамы, папы, гражданской жены. Они все воспринимают очень болезненно.

— Вдобавок «доброжелатели» присылают новые и новые ссылки на эти слухи, — добавил Жорин. — А некоторые просто хотят их стравить. Например, последняя ситуация – кто-то убедил Юлию в том, что Александр Толмацкий хочет забрать у нее сына. Но Александра Толмацкого этот вопрос также не волнует, его интересует возможность общаться с внуком. Он готов материально поддерживать внука и его мать.

Кроме того, по словам адвоката, Юлия в данный момент чрезмерно эмоциональна. Она что-то пишет сгоряча в соцсетях, а потом удаляет эту информацию.

— Это означает, что, несмотря на эмоции и острую боль потери, здравый смысл преобладает, – считает Сергей Жорин. – Вопрос только в том, что подписчики Юлии в социальных сетях постоянно пытаются обострить ситуацию, и это сказывается.

Децл скончался после концерта в ижевском клубе «Пош», где он выступал в ночь с 3 на 4 февраля. Артисту стало плохо, потом его команда вызвала «скорую». Но медики не смогли спасти артиста. У Децла остановилось сердце. Многие были удивлены, как 35-летний исполнитель мог так внезапно скончаться. Именно поэтому близкие согласились на проведение судебно-медицинской экспертизы.