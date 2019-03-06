Из космоса в Госдуму: почему все российские женщины-космонавты после полетов стали заниматься политикой?

6 марта родилась первая женщина-космонавт в мире — Валентина Терешкова. Это произошло 16 июня 1963 года. И больше Терешкова в космосе не была. Зато стала постоянным депутатом Госдумы, как ранее в СССР - депутатом Верховного Совета.

С тех пор космос стал для нас чуточку ближе и понятнее — благодаря отваге и мужеству тех людей, которые его исследуют. По крупице, по одному шагу… Среди этих храбрецов есть и женщины — Терешкова не осталась единственной, за ней пошли другие.

Валентина Терешкова — сначала прыгала с парашютом

В космос Терешкова пришла через увлечение прыжками с парашютом — выросшая под Ярославлем девушка начала прыгать в 22 года. Услышав о том, что набирается женский отряд космонавтов, Валентина в числе других 800 желающих прошла первичный отбор.

Затем, после тщательного отсева, к серьезным испытаниям были допущены 58 девушек. Наконец, был сформирован отряд космонавтов-женщин из 5 человек. И вот на этом этапе выбор определяло не только мастерство и здоровье.

Космонавтом стала по «классовой принадлежности»

Они тренировались жить и работать в условиях невесомости, переносить экстремальные температуры, выдерживали невероятные физические и психологические нагрузки… Надо сказать, другие девушки показывали более высокие результаты, чем Терешкова, но для выполнения первого полета выбрали все-таки ее.

Причина — классовая принадлежность. Это считалось очень важным моментом. Терешкова, единственная из пятерых, была ткачихой. То есть — рабочей. Остальные девушки принадлежали к интеллигенции — лаборантка, учительница, инженер, математик-программист. Кроме того, Валя была членом партии — это тоже сыграло решающую роль.

«Я чувствовала себя хорошо!», а на самом деле…

В космосе Валентина провела три дня, и это были самые мучительные дни в ее жизни: она очень плохо себя чувствовала, ее постоянно тошнило, а скафандр оказался ужасно неудобным и неприспособленным. Несмотря на это, приземлившись и отвечая на вопросы журналистов, Терешкова бодро улыбалась и рапортовала: «Все прошло хорошо! Я чувствовала себя хорошо!». Надо было держать лицо — на нее смотрел весь мир.

Терешкова больше никогда не видела космоса, став депутатом Госдумы

Ее первый полет остался для нее единственным. Она работала инструктором, стала старшим научным сотрудником, писала научные труды. А еще — много занималась и продолжает заниматься политикой, избиралась депутатом от «Единой России». Терешкова — президент благотворительного фонда под названием «Память поколений».

Светлана Савицкая — первой вышла в открытый космос, и тоже стала депутатом Госдумы

Прошло почти два десятка лет, прежде чем решено было отправить в космос женщину во второй раз. Уж очень тяжело далась работа на орбите Терешковой. Рассказывали, что Сергей Королев после ее возвращения и «разбора полетов» воскликнул: «Больше ни одной женщины в Космос не отправлю!».

Однако гонка между Советским Союзом и Америкой продолжалась. Важно было опередить потенциальных противников во всем. И в 1982 году сформировали экипаж космонавтов, в который вошли Леонид Попов, Александр Серебров и Светлана Савицкая.

Спустя два года она полетела еще раз — вместе с Игорем Волком и Владимиром Джанибековым, и стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. И она не просто покинула космический корабль, а спокойно и хладнокровно произвела запланированные работы, после чего так же спокойно, без эмоций и надрыва, вернулась в корабль.

Коллеги Светланы всегда отмечали ее железную волю, невероятную дисциплинированность и упорство. Видимо, эти качества и помогли Савицкой стать космонавтом и полностью оправдать то доверие, которое ей оказали.

Больше в Космос Светлана не летала — в 1986 году она родила сына Константина, была депутатом Госдумы. Сейчас Савицкая преподает в МАИ — вузе, который когда-то окончила сама. Написала автобиографическую книгу «Вчера и всегда», нередко дает интервью и участвует в телепередачах.

Елена Кондакова — пробыла в космосе дольше всех, и тоже приземлилась в Госдуме

В отряд космонавтов Елена Кондакова попала в 1989 году, прошла соответствующее обучение. Ей была присвоена квалификация исследователя. Но в Космос она полетела только в 1994-м, когда ей уже было 37 лет. Елена провела на орбите рекордное для женщин время — 179 суток.

Ее второй полет состоялся в 1997-м, на этот раз Елена отправилась в Космос в составе американского экипажа.

Как рассказывала Кондакова, ее с самого начала работы в отряде космонавтов очень опекала и поддерживала Валентина Терешкова. Она оба раза провожала в рискованный полет и встречала свою молодую коллегу, делилась с ней собственным опытом, подсказывала множество мелочей, которые могли оказаться важными для выживания и комфорта во время полета.

Оба раза Елену также провожал и встречал муж — тоже космонавт, Валерий Рюмин. Она бы полетела и в третий раз, но ему удалось уговорить ее больше не делать этого — очень уж переживал за любимую жену, да и дочь Женя подрастала, о ней тоже надо было думать.

После полетов Елена занялась политикой и проявила достаточную твердость и силу духа. Когда в 2011 году она не согласилась с результатами выборов, женщина вышла из состава «Единой России», сделав соответствующее заявление об «игре в демократию». Правда, окончательно уйти из политики не получилось — Кондакова занялась вопросами внешней торговли.

Елена Серова — мыла и расчесывала косу в невесомости, а в Госдуме занимается экологией

Елена Серова стала четвертой нашей соотечественницей, побывавшей в Космосе. В отряд космонавтов она попала в 2006 году, но полететь смогла лишь спустя 8 лет. На Международной космической станции Елена провела полгода. Все это время с ней был талисман — мягкая игрушка, которую подарила ей дочка.

Помимо официальных заданий, Елена выполняла во время полета еще и дополнительные действия, которые назвала собственным экспериментом. Дело в том, что у Елены, в отличие от ее предшественниц, — длинная роскошная коса, и она не стала стричь волосы перед полетом. Но ухаживать-то за ними надо! Так Елена стала первой, кто мыл и расчесывал длинные волосы в условиях невесомости.

Елена Серова замужем, вместе с мужем она воспитывает дочку — Елену-младшую, по-домашнему — Алену. Сегодня женщина занимается политикой.

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На сегодняшний день список советских и российских женщин-космонавтов ограничивается четырьмя именами. И это — несмотря на успешное выполнение каждой из этих отважных женщин своих заданий. Сейчас в отряде космонавтов Роскосмоса — единственная дама: Анна Кикина. Полетит ли она в космос, пополнится ли список отважных космонавтов еще одним женским именем? Время покажет.