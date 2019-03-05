Звездные истории Люк Перри: от дорожного рабочего до звезды сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Звездные истории

Люк Перри: от дорожного рабочего до звезды сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Мария Горская

Актер был суперзвездой 1990-х, но старался держаться в тени.

В 1990-х годах он был безумно популярен, его персонажа Дилана МакКея из молодежного сериала сериала «Беверли-Хиллз 90210» знали и любили все. Несмотря на это, актер Люк Перри не «зазвездился» и оставался всё тем же честным и прямолинейным, мужественным парнем, каким был до начала своей карьеры.

Жизнь его оборвалась рано – в понедельник, 4 марта, 52-летний актер скончался в результате перенесенного инсульта. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить самые интересные факты из биографии Люка Перри.

До того, как стать звездой, Люк Перри занимался укладкой асфальта

Кой Лютер Перри III появился на свет в городе Мэнсфилд, штат Огайо, в семье сталелитейщика и домохозяйки. Когда Люк был еще подростком, многие говорили ему, что с такой привлекательной внешностью он мог бы сниматься в кино. Тот сперва посмеивался, а потом решил, что можно попробовать.

Он сыграл пару ролей в сериалах и фильме «Терминальное блаженство», но особого дохода это не приносило и парню приходилось искать подработку. Появившись на пробах сериала «Беверли-Хиллз 90210», он рассказал, что сейчас зарабатывает на жизнь, укладывая асфальт в составе бригады дорожных рабочих. Парень был симпатичный, крепкий и явно подходящий на роль Дилана МакКея. Его одобрили и в жизни Люка начался новый этап.

"Беверли-Хиллс 90210"
«Беверли-Хиллс 90210» — один из культовых молодежных сериалов 1990-х

Не любил славу и ценил в людях искренность

Каждую неделю Перри получал по 2000 писем от своих фанатов, а однажды ему пришлось убегать от 4000 взволнованных девушек и даже прятаться в корзине для белья, чтобы его не растащили «на сувениры».

Между тем, к славе Люк был относительно безразличен, он не стремился завоевывать чьи-то сердца и поддерживать имидж суперзвезды, как это делали многие его коллеги. Он ездил на старенькой машине, хотя мог позволить себе самую пафосную иномарку, и носил одежду, в которой ему удобно.

«Мне нравится место, где я родился. Люди там действительно хорошие. Когда они говорят «спасибо», они действительно благодарны. Здесь же многие говорят хорошие слова потому, что им за это платят», — жаловался Перри в одном из интервью.

Люк Перри и его дочка Софи
Люк Перри и его дочка Софи на ее выпуском. Фото: instagram.com/lemonperry

Жизнь после «Беверли-Хиллз 90210»

В сериале, подарившем ему всемирную известность, Люк снимался на протяжении пяти сезонов, а затем решил попробовать свои силы в Голливуде. Среди проектов, в которых он «засветился», можно выделить сериал «Баффи, истребительница вампиров», «Пятый элемент» Люка Бессона.

В последние годы он играл роль Фреда Эндрюса в сериале «Ривердейл», а также работал в проекте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Люк Перри в фильме "Пятый элемент"
Люк Перри сыграл в фильме «Пятый элемент» с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович в главных ролях

У Перри остались двое детей, которыми он гордился

На пике своей популярности Перри женился на Рэйчел Бекки Шарп, с которой они прожили в браке 10 лет. В 1997 году у пары родился сын Джек Перри, в 2000 году – дочь Софи Перри.

Кстати, сын Люка Перри – профессиональный рестлер с очень интересной внешностью. На ринге он известен как «Мальчик из джунглей» Нэйт Кой. Дочка Софи не так давно окончила школу и в январе отправилась в Африку работать волонтером. Узнав о том, что 27 февраля ее отец перенес инсульт, Софи срочно полетела домой.

Сын и дочь, невеста Люка Вэнди Мэдисон Бауэр, его мать и отчим, брат и сестра, прочие родственники и друзья были рядом с актером в Бурбанке, штат Калифорния, когда он покинул этот мир.

Сын Люка Перри - профессиональный рестлер Джек Перри
Сын Люка Перри — профессиональный рестлер Джек Перри. Фото: instagram.com/boy_myth_legend

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Баффи - истребительница вампировБеверли Хиллз 90210Люк ПерриПятый элемент

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