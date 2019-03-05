Алена Кравец: «Семьи старшеклассниц, которые издевались над моей дочерью в школе, пытаются «замылить» дело»

Актриса, певица, модель Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, мои дорогие! Недавно я уже рассказывала о том, что случилось с моей доченькой в школе. Сегодня мне хотелось бы поделиться своими мыслями на эту тему, однако я не буду вдаваться в подробности до той поры, пока не будут расставлены все точки над «i».

Моя Даниелла продолжает ходить в ту же школу и будет туда ходить. Я считаю глубоко неправильным саму постановку вопроса о гипотетическом переводе ее в другую школу — это было бы со всех сторон никуда не годное, полностью ошибочное решение.

Сменой учебного заведения такие дела не только не решаются, а, наоборот, это означало бы загнать проблему в тупик. Дети везде одинаковы, и сколько ни меняй школы, гимназии и институты — велика вероятность вновь столкнуться с такими же проявлениями подростковой агрессии.

Мало того, что у ребенка впереди вся жизнь, и с точки зрения формирования у нее волевых качеств характера, которые необходимы человеку во взрослой жизни, в воспитательных целях следует разбираться с любой проблемой, не занимая пресловутую «страусиную» позицию. Наказаны должны быть те мерзавки, которые обидели ее.

Эта история получила широкую огласку, и хотя на сегодняшний день было бы преждевременно говорить о каких-либо увольнениях и перестановках в преподавательском составе гимназии, я приняла решение идти до конца и наказать всех виновных, так или иначе причастных к этому отвратительному инциденту — сначала издевательство старшеклассниц, после — покрывательство администрации.

Когда я училась в школе, то мне тоже приходилось сталкиваться с разными безобразиями, если не с такими, то с чем-то подобным уж точно. И я всегда проявляла несгибаемый характер. Однажды весь класс объявил бойкот одной девочке и все перестали с ней разговаривать. Все… кроме меня.

Только я поддержала и встала на ее сторону. Это лишь один эпизод, а сколько их было… И я хочу, чтобы моя дочка выпестовала в себе такие же твердые черты характера. Они ей очень пригодятся в будущем, ведь наша жизнь состоит не только из розовых цветочков и лужаек с одуванчиками.

Обидчицам Даниеллы не удастся уйти от ответа, несмотря на желание «замылить» и спустить на тормозах дело со стороны чиновников от образования и, очевидно, родителей этих насильниц, как бы они ни старались.

И закончить мне хотелось бы очень распространенной и как нельзя более уместной здесь фразой:«Все, что не убивает нас, делает нас сильнее»! Вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова, пусть они станут для вас жизненным ориентиром.