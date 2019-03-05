Любимые мужчины Елены Яковлевой и почему сына актрисы называют фриком

5 марта свой день рождения празднует Елена Яковлева — женщина, которую называют самой вдумчивой из современных актрис.

На счету Елены Яковлевой более 100 работ в фильмах и сериалах, многочисленные роли в спектаклях… Зрители с нетерпением ожидают каждого ее нового появления на экране, и, конечно, массу любопытства вызывает личная жизнь артистки, о которой она не очень-то любит распространяться.

Например, многих интересует ее эпатажный сын, появляющийся на экране ТВ и производящий неизменный фурор своими наколками.

Елена Яковлева и ее сын-фрик

Первый громкий развод 2019 года, о котором много писали в СМИ, связан с именем сына Елены Яковлевой — Дениса Шальных. Брак с выпускницей факультета журналистики Викторией Мельниковой, заключенный летом 2017 года, распался в конце января 2019-го. Поговаривали, что причина — в неверности Дениса. Его друзья, впрочем, считают, что молодой человек просто еще не готов к серьезным отношениям.

Парень вообще привлекает к себе повышенное внимание — бросив на третьем курсе кинематографический вуз, он внезапно увлекся бодибилдингом и экстремальными татуировками.

Поначалу он украшал наколками только тело — надо сказать, весьма накачанное и подтянутое. Первое изображение было наколото в честь любимого пса. За ним последовали готические символы, цитаты, портреты… Дениса стали называть культуристом-фриком после того, как он набил татушки еще и на лице.

Подавляющее большинство родителей, надо думать, пришли бы от всего этого в ужас и, скорее всего, попытались бы запретить своему чаду экспериментировать с внешностью таким образом. Елена Яковлева же нашла в себе силы понять сына. Более того — она даже сделала себе татуировку на спине, показав этим, что не осуждает Дениса и всегда готова его поддержать.

Татуировку набил себе и Валерий Шальных, муж актрисы, — тоже в знак поддержки увлечения сына. Вообще, Валерий всегда трепетно относился к своим самым близким людям — жене и сыну. Хорошо понимая влюбчивый характер Елены, он терпеливо переносил и продолжает переносить ее влюбленности. Творческий человек — что поделаешь…

Мистические знаки, которые предсказали скорый распад семьи

Первым мужем Яковлевой стал студент ГИТИСа, учившийся на курс младше, — Сергей Юлин. Их недолгая супружеская жизнь сопровождалась массой мистических предзнаменований.

Через пару дней после свадьбы Елена в шутку начала примерять обручальное кольцо на все пальцы, как вдруг оно намертво застряло. Молодому перепуганному мужу пришлось спиливать кольцо с распухшего и посиневшего пальца Яковлевой.

больше по теме Елена Яковлева поделилась забавным видео со съемок нового сезона сериала «Склифосовский» Актриса Елена Яковлева выложила в свой микроблог кадры со съемочной площадки сериала «Склифосовский».

А вскоре был безнадежно испорчен его свадебный костюм — брюки он испачкал в мазуте, споткнувшись и упав на улице, а ткань пиджака оплавилась, соприкоснувшись с настольной лампой. Знаки оправдали себя — студенческий брак рассыпался спустя полгода.

Через некоторое время Елена познакомилась с Валерием Шальных — они вместе играли на сцене «Современника». Несмотря на взаимную любовь, актриса согласилась стать женой Валерия только спустя 5 лет близких отношений — ей просто надоело, что их селили в разных номерах, когда приходилось выезжать на гастроли.

Фильмография Елены Яковлевой

Начав сниматься в 22 года, поначалу Елена Яковлева оставалась «одной из многих», даже после появления в культовом фильме «Плюмбум, или Опасная игра», — до тех пор, пока не снялась в нашумевшем фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Драма о жизни валютной проститутки Тани произвела фурор, и исполнительница главной роли мгновенно стала суперпопулярной.

Яковлева долго оставалась «Интердевочкой»

Слава «главной проститутки Советского Союза» еще долго преследовала Яковлеву. Роль «интердевочки» неожиданно сделалась ее визитной карточкой.

Несмотря на множество ролей, последовавших после этого фильма, актриса никак не могла избавиться от нее. Это ее, конечно, раздражало — хоть «Интердевочка» и принесла ей многочисленные престижные призы и премии на фестивалях.

Образ интердевочки перебила роль следователя Анастасии Каменской

«Переломить» устоявшиеся ассоциации удалось лишь после того, как Яковлева сыграла следователя Анастасию Каменскую в одноименном сериале. Ее долго не хотели брать не эту роль — все еще видели в ней интердевочку. Однако, вопреки опасениям создателей, сериал сразу же стал популярным, все 6 сезонов за приключениями Каменской увлеченно следили зрители, и Яковлеву на улице стали окликать по фамилии ее новой героини.

Следующими удачными работами Елены Яковлевой стали роли в драме «Катя. Военная история» и картине «В стиле Jazz». Новая волна популярности ожидала Яковлеву после выхода на экраны сериала «Склифосовский» — там актриса сыграла заведующую отделением хирургии.

Новые грани ее таланта раскрылись в сериале «Найденыш» — она исполнила роль немолодой женщины, решившей стать матерью. В фильме «Любопытная Варвара» героиня Яковлевой снова расследует преступления — только на этот раз в качестве любительницы.

Знаменитую болгарскую прорицательницу Вангу актриса сыграла в фильме Сергея Борчукова «Вангелия»: Елену Яковлеву, правда, сложно узнать на экране из-за искусно наложенного возрастного грима.

Впрочем, актриса давно уже не стесняется играть возрастные роли, реалистично относясь к собственному возрасту. Например, в фильме «Самый лучший день» она сыграла маму главной героини. Другие ее известные работы последних лет — роли в картинах «Экипаж» и «Такая работа».

Многочисленные поклонники с нетерпением ждут новых работ Елены Яковлевой, надеясь, что самая вдумчивая актриса еще много лет будет радовать их своим творчеством.