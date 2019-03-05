Дитер Болен: «В экстрасенсов не верю, но русская предсказательница мое будущее угадала»

65-летний основатель легендарного дуэта Modern Talking объяснил «Телепрограмме», ради чего он пробегает по 150 км в месяц.

Во второй половине 80-х в СССР не было человека, не знавшего песен немецкого дуэта Modern Talking. А ведь его основатель Дитер Болен, штампуя по два хитовых альбома в год, успевал еще сочинять шлягеры для суперпопулярной у нас певицы C. C. Catch! Удивительно, но и на седьмом десятке Дитер не утратил творческой плодовитости, что и собирается продемонстрировать 14 марта на концерте в Москве.

— У вас все отлично сложилось в карьере, плюс вы в отличной форме — можно только позавидовать. Как вы ее поддерживаете?

— Я активно занимаюсь спортом. Каждый день посвящаю ему 90 минут и являюсь приверженцем здорового питания. Играю в теннис, занимаюсь верховой ездой, пробегаю 150 километров в месяц. У меня много подобных здоровых привычек.

— Значит, отметили день рождения, который у вас был 7 февраля, без излишеств и возлияний?

— Обычно у меня так много дел, что я не отмечаю свой день рождения. Поэтому в этот день мы сходили с семьей в ресторан, а затем я продолжил работать.

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— В России теперь модно дарить на дни рождения астрологические прогнозы-предсказания. А какие необычные подарки делали вам?

— В принципе я не верю в такие вещи, но любопытство это у меня, конечно, вызывает. Мне однажды русская предсказательница поведала о моем будущем, и ее предсказание сбылось. Я всегда получаю в подарок то, что хочу. А самый лучший подарок — это любовь в моей семье.

— Вы ведь давно уже можете не работать и просто наслаждаться жизнью. Заработали вы достаточно…

— Мне доставляет удовольствие то, что я делаю на телевидении и на сцене. Да, я не должен работать, но я хочу работать, потому что люблю свое дело.

— В России о вашей телевизионной деятельности знают мало…

— «Суперталант» и «Германия ищет суперзвезду» — это музыкальные шоу, в которых я являюсь членом жюри, они самые успешные в Германии. Эти проекты показывают по субботам, и их смотрят миллионы людей.

— Какую музыку вы слушаете дома?

— Дома я слушаю не очень много музыки, так как имею с ней дело в своих ТВ-шоу.

— А что вас сейчас по-настоящему увлекает?

— По-настоящему доставляет удовольствие лишь то, что делается со страстью. В настоящее время я считаю Инстаграм очень интересным. У меня спустя семь месяцев уже миллион подписчиков, и я могу там делать то, что мне нравится.

— Мы ждем вас 14 марта в России. Есть ли какие-то пожелания в связи с предстоящей поездкой?

— Я надеюсь, что смогу пережить много прекрасных моментов. Я люблю Россию и прикладываю все силы для укрепления дружбы между нашими странами. Что касается моего желания, то я бы с удовольствием лично сказал господину Путину: «Наши страны должны всегда оставаться друзьями».

Мне всегда очень жаль, что я не говорю по-русски, иначе я мог бы лучше общаться со своими фанатами. В россиянах прекрасно то, что они очень темпераментно радуются нашим встречам.

Российские фанаты любят по-настоящему, они верны и дарят так много любви! Из-за моих телевизионных кастинг-шоу у меня не хватает времени для концертов, так как я создаю одно шоу за другим, но в Россию приезжаю всегда с удовольствием.

— Скажите, как опытный продюсер, почему никто из современных российских музыкантов не получил мировую известность?

— Просто американцы и англичане лучше.

— Вы как-то жаловались, что, куда бы ни поехали отдыхать, русских всегда больше, чем остальных туристов, и постоянно приходится делать селфи с фанатами…

— Нет, так я не говорил. Я сказал, что везде, где я провожу отпуск (например, пару недель на Мальдивах), я встречаю очень много россиян. Но во время отпуска, честно говоря, мне не очень нравится делать селфи. Я занимаюсь этим иногда, но в отпуске больше люблю общаться со своими детьми.

— Кстати, о детях — у вас их шестеро. Старшие уже определились с выбором профессии?

— Двое из них изучают медицину. Я рад, что они студенты и могут заниматься тем, что любят.

Справка

Немецкий поп-музыкант, автор песен, музыкальный продюсер, певец. Известен прежде всего как основатель и участник дуэта Modern Talking, собственной группы Blue System и продюсер певицы C. C. Catch. За все время продал более 200 миллионов дисков.