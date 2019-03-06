Вадим Такменёв: «Очень хотел забрать мальчика из детдома»

Ведущий НТВ - о новом сезоне шоу «Ты супер!», побеге Ксении Собчак, профессиональном оргазме, грядущем 45-летии и взрослых дочерях.

На НТВ вот-вот начнется новый, уже третий сезон вокального шоу «Ты супер!». В нем участвуют воспитанники детдомов и приемных семей из стран бывшего СССР.

— Вадим, многие участники «Ты супер!» за прошлые два сезона нашли новых родителей. Какие чувства охватывают вас в такие моменты?

— Кроме счастья, удовольствия и гордости за наш проект, других чувств у меня, конечно, не было. Кроме одного случая, это было еще в первом сезоне, когда я очень-очень хотел забрать одного замечательного мальчика к нам в семью.

И когда выяснилось, что его в этот момент уже усыновляли, а мы с женой не знали об этом, у меня возникло ощущение сожаления, расстройства. Я всегда мечтал о сыне и подумал, что это та самая возможность, когда я могу дать все этому ребенку.

— Вы никогда об этом не рассказывали. Тему усыновления вы для себя закрыли или допускаете, что еще можете встретить «своего» ребенка?

— Теоретически я допускаю такую возможность. Тогда я пытался об этом не распространяться. Это был первый сезон, первые эмоции, я понял, что у меня есть силы и возможности. Наши собственные дети выпорхнули из гнезда, разъехались.

Мне показалось, что это тот самый момент, когда звезды сошлись: этот ребенок нуждается в теплоте, в заботе, в семье, а мы нуждаемся в ребенке. Потому что наши дети выросли, а нам с женой не так много лет. Было очень острое желание помочь конкретному ребенку. Не себе помочь восполнить пустоты, в связи с тем что мы остались вдвоем.

Второй сезон был сложнее для меня, потому что я уже пережил эти ощущения. У меня не было порывов во что бы то ни стало помочь кому-то, я немножко закрылся. Сейчас на пороге третий сезон. И я не знаю, что будет.

«Нам наплевать на рейтинги»

— После эфиров про некоторых ребят вспоминали биологические родители. Что происходит с людьми, когда они видят своего брошенного ребенка по телевизору? У них позднее раскаяние?

— Людей изменить очень сложно. Так сложилась их судьба, что они бросили своих детей. У них страшная, исковерканная жизнь. И тут вдруг они видят своих детей по телевизору. Для них это как укол адреналина в самое сердце — они возвращаются куда-то, где они были нормальными, когда рожали своих детей, и они были желанными, скорее всего.

Мне кажется, это такая реанимация: человек возвращается к нормальной жизни. Он понимает, что что-то сделал не то и не так и что есть возможность все исправить. Мы наблюдали это на протяжении двух сезонов. Но, к сожалению, не всегда это заканчивалось благополучно.

— Родители брались за старое?

— Очень хорошее сравнение с реанимацией: человек приходит в себя и идет на поправку. Но нередко оказывается, что это, скажем так, мнимое ощущение. В некоторых случаях мы видели, что все возвращалось на круги своя.

Для нас это была самая большая трагедия. За время двух сезонов масса историй заканчивалась хеппи-эндом, мы от счастья светились. Но иногда это было во вред всем. Не надо было возвращаться ребенку к родителям и родителям к ребенку. К счастью, таких случаев было очень немного.

— В документальной части проекта рассказывают о судьбах детей. Часто это истории, от которых мороз по коже. Понятно, что для драматургии это важно: зрителя надо зацепить. Бывало ли, что вы сами не могли сдержать эмоций, несмотря на броню опыта и профессионального цинизма?

— Слово «драматургия» нашему проекту не подходит, говорю вам это абсолютно искренне. Мы не прописываем сценарий, а договорились с самого начала, что живем так, как идет жизнь. Не придумываем повороты, хеппи-энды или, наоборот, не очень счастливые финалы. Как складывается — так мы и рассказываем.

Это для меня самое ценное. Я очень бы не хотел заниматься проектом, где все прописано сценаристами и мы бы пытались под этот сценарий укладывать наши истории. Иногда такие загогулины появляются, что мы не знаем, что с ними делать. Но мы идем шаг за шагом, от эфира к эфиру. И пытаемся выруливать так, как все складывается.

Что касается личных переживаний — вы не представляете, как мы все живем этим проектом! Только этим проектом. Нам наплевать на цифры, рейтинги. Мне лично, людям, которые вокруг меня (надеюсь, что и руководству телеканала НТВ), — нам наплевать на цифры! (к слову, с рейтингами у «Ты супер!» все в порядке. — Авт.)

Это не телевизионный проект в классическом смысле, когда все заточено на то, чтобы сделать как можно острее, смотрибельнее и так далее. Я этим занимаюсь только потому, что это именно социальный проект. Как бы это громко ни звучало, но это так. Если всего трое, четверо, пятеро детей или даже только один ребенок из пятидесяти (примерное количество участников в новом сезоне. — Авт.) будут усыновлены или вернутся в свою семью — для нас это очень-очень много. Вот и все.

«Я не стал плохо относиться к Ксении»

— Еще один ваш важный проект на НТВ — субботняя программа «Центральное телевидение». Недавно от вас в прямом эфире сбежала Ксения Собчак. Разозлились на нее? Столько раз до этого к вам приходила — и так вас подставить. А ведь сама журналист. Поговаривали, что она могла сделать это умышленно: мол, так шуму больше.

— Хочу сказать очень важную вещь: каждый человек преследует в жизни какие-то цели. Ксения находилась в студии в тот момент, когда я был в прямом эфире, я ее краем глаза даже увидел — ей оставалось подняться на подиум, чтобы мы с ней поговорили. Но ей что-то не понравилось.

В силу своего характера я все-таки верю в то, что ее действительно что-то выбило. В подводке к этой теме или, может быть, в сюжете она увидела что-то, что ее могло обидеть (Собчак, с ее слов, была возмущена сюжетом о драке ее мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, с которым ее связывают. — Авт.). Она — девушка, несмотря на то, что журналист и даже, скажем прямо, политик.

— Вас обидел ее побег?

— Меня не обидело то, что она ушла с эфира, это ее право. Она не могла физически высказать мне свои претензии, потому что я в это время находился в кадре и что-то говорил. Даже то, что у меня сорвался в какой-то степени эфир, меня не обидело, я не стал плохо относиться к Ксении.

Меня обидело вот что: она стала говорить потом в публичной сфере, что мы ей обещали одно, а она получила другое (Собчак уверяла, что в эфире договаривались обсуждать только политику. — Авт.). И тогда я очень стыдливо сказал: «Ну, если так, то, пожалуйста, опубликуйте на сайте переписку с Ксенией». Мы с ней договаривались, что начнем с политики — с ее визита на Украину, а потом перейдем на эту тему (драки мужа и предполагаемого любовника. — Авт.).

Моя порядочность мне дороже всего остального — если я пообещал, я это сделаю. А Ксения сказала, что эта переписка — фейк, вы понимаете?! Не сказать, что я после этого закрылся в ракушку и понял, что доверять людям нельзя. Если это какая-то еще одна ее игра, ради бога…

— В ситуациях, когда вы в прямом эфире, а тут форс-мажор и верстка программы летит к чертям, вы испытываете ужас или что-то еще?

— Я вам скажу одной фразой: когда верстка летит в тартарары, я испытываю настоящий профессиональный оргазм. А когда программа идет так, как она изначально заверстана, ничего, кроме скуки, это не вызывает. Когда что-то приходится по ходу менять, это придает жизни человеку, который в этот момент работает в кадре.

Это мое глубочайшее убеждение. И даже если не происходит каких-то вещей, которые заставляют менять верстку, я иногда насильно ее меняю, потому что иначе жизнь в эфире становится пластиковой.

«Суббота — это день счастья»

— Вы признавались два года назад, что внутренне ощущаете себя юнцом. В этом году вам исполнится 45. Что-то изменилось в ощущениях? Как вам эта нарядная цифра?

— Никак. Я до сих пор, когда встречаю людей за пределами работы, воспринимаю их как дяденек и тетенек. Например, прихожу к врачу, вижу — сидит дяденька. А потом, когда понимаю, что эти дяденьки и тетеньки на десять лет меня моложе, немного удивляюсь.

И дальше продолжаю жить в действительности человека, у которого есть за плечами опыт, у которого взрослые дети, у которого очень счастливая профессиональная жизнь. Тьфу-тьфу-тьфу, Господи, чтоб не сглазить — весь мой профессиональный путь связан только со счастливыми моментами.

У меня был богатый репортерский период, богатый путь автора документальных фильмов и богатая, очень разнообразная, интересная, замечательная жизнь ведущего канала. И плюс ко всему у меня сейчас потрясающая практика телевизионного продюсера. Поэтому какая разница, сколько тебе лет? Главное, что я себя ощущаю полным сил. Давайте поговорим в 65 — может быть, тогда я что-то другое почувствую?

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— Ваша работа сопряжена с неизбежными стрессами. Как же вы сохраняете бодрость тела и духа? Спорт, восточные практики?

— Нет никакого рецепта. Просто так сложилось, что, когда отсчитываются последние секунды перед эфиром, для меня это означает совсем не то, что в эти секунды начинается стресс. Для меня начинается жизнь! За пределами студии могут быть температура, расстройство, разочарование.

Но на протяжении одного часа 45 минут я абсолютно счастливый человек. Причем это повторяется несколько раз за день, по крайней мере три: на Дальний Восток, на Западную Сибирь и на Москву. Потом, когда заканчивается эфир, у меня может случиться нервный срыв, я могу кричать на кого-то по поводу проблем в кадре и так далее. Но пока идет прямой эфир, я счастлив!

Я, конечно, не хочу сказать, что я хотел бы, чтобы до ста лет это счастье продолжалось — всему свое время. Но для меня суббота — очень счастливый день на протяжении последних десяти лет. Суббота — это просто день счастья.

«Мы воспитали хороших детей»

— У вас взрослые дочери: Полине — 22, Агате — 20. Получается ли, общаясь с ними, чувствовать себя их ровесником?

— Вряд ли. Они нас в любом случае воспринимают как птеродактилей, потому что мы помним то, что они представить себе не могут. Иногда, конечно, меня просвещают: «Папа, а вот сейчас в тренде то-то». Или оценивают мою одежду. Старшая или младшая дочь может позвонить, увидев меня где-то: «Папа, что это за хрень?!»

Я не воспринимаю как руководство к действию, для меня это просто информация. Общаемся лично мы, конечно, очень редко. Но, слава богу, мы живем в XXI веке и раз в два дня обязательно связываемся по видеосвязи — общаемся, обсуждаем общие дела. Приезжают они домой крайне редко. Наверное, раз в год.

— Как их успехи в учебе?

— Старшей дочери учиться на врача еще пару лет, по-моему. Я уже устал считать ее курсы, практики и все остальное. Абсолютно на это забил, потому что перестал понимать, сколько ей еще учиться. Учится — и слава богу.

Ей это очень нравится, она понимает, чем хочет заниматься, по какой медицинской специализации пойти. С младшей дочерью все проще, потому что она обучается гостиничному бизнесу. Недавняя поездка в Аргентину показала, что деньги потрачены не зря.

Она знает все про гостиницы: как это происходит, как поменять номер, что сказать на рецепции, чтобы они не смели даже думать, что нас можно обманывать. Она нам организовала эту поездку с точки зрения проживания на пять с плюсом баллов.

— Каково это — быть отцом двух дочерей? Свыклись с тем, что они взрослые и повлиять на них уже не можете?

— Когда мне исполнилось 16, я уехал от родителей учиться и начал жить самостоятельно. Возможно, с этим связано то, что мы своим детям осознанно или неосознанно внушили, у них абсолютно самостоятельная жизнь. Я категорически против того, чтобы как-то управлять жизнью своих детей, которые уже очень взрослые.

Если им требуется совет, они получают этот совет. А насильно никогда в жизни я не посмею им что-то советовать или внедряться в их личную жизнь. После школы обе сразу уехали — не просто из Москвы, а еще и из России (в Австрию и Сингапур. — Авт.). Там совсем другой уклад, менталитет и так далее.

Очень сложно в это все вмешиваться. Но, мне кажется, мы воспитали очень хороших детей, у которых нет культа потребительства, денег, брендов. Они просто очень скромно, очень рационально и очень эффективно живут.

Личное дело

Вадим Такменёв родился в Анжеро-Судженске Кемеровской области в 1974 году. Окончил журфак Кемеровского госуниверситета. На НТВ с 1996 года. Делал сюжеты для информационных программ «Сегодня» и «Итоги», участвовал в проектах «Профессия — репортер», «Главный герой». С 2007-го — автор и ведущий информационного шоу «Центральное телевидение», с февраля 2017-го ведет шоу «Ты супер!». Пятикратный лауреат премии ТЭФИ.