Загадка Евгения Евстигнеева: почему некрасивого мужчину неистово любили женщины

4 марта 1992 года умер Евгений Евстигнеев — актер, которого любили миллионы. И сегодня продолжают помнить и любить, снова и снова пересматривая фильмы с его участием.

Разве можно забыть профессора Преображенского из «Собачьего сердца», интеллигентного карманника Ручечника из «Место встречи изменить нельзя», профессора Плейшнера из «Семнадцати мгновений весны»? А его яркие герои в фильмах «Зимний вечер в Гаграх», «Золотой теленок», «Невероятные приключения итальянцев в России»?

Он не был красавцем, но женщинам нравился всегда. У него было три жены — и каждую он любил.

Всегда выглядел старше своих лет

Евгений родился, когда его отцу исполнилось уже 60 лет. Через 6 лет отца не стало, и жизнь сделалась тяжелой — маме нелегко было одной поднимать двоих сыновей. Впрочем, женщина скоро вышла замуж во второй раз, и появление отчима несколько облегчило положение семьи. Во всяком случае, Женя смог спокойно закончить семь классов.

После техникума парень пошел работать на завод, но его настолько сильно привлекала музыка, что он успевал играть в джазовом оркестре на барабанах. Самодеятельный оркестр славился на весь Нижний Новгород (тогда он назывался Горький).

И однажды Евстигнеева приметил директор театрального училища. Он пригласил талантливого барабанщика на прослушивание и принял его без экзаменов. Так Евстигнеев стал артистом.

Но в театры Горького его после окончания училища не приняли — мотивируя тем, что парень выглядит гораздо старше своего возраста.

«Современник» и всесоюзная слава

Зато в МХАТ его приняли сразу на третий курс, и после получения диплома Евстигнеев вместе с другом Олегом Ефремовым создали актерскую студию, быстро превратившуюся в театр «Современник». Новый театр вскоре стал настолько популярным, что люди простаивали в очередях за билетами ночи напролет.

Успех в театре сделал Евстигнеева известным. Его начали приглашать в кино, и в 1964 году он сыграл свою первую крупную роль — начальника пионерского лагеря в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Затем последовали другие фильмы, которых у актера насчитывается более 100. Ему одинаково хорошо удавались как комические персонажи, так и серьезные драматические роли.

Галина Волчек не смогла справиться с ревностью

С Галиной Волчек они вместе учились в МХАТе, а потом поженились. Трудно было найти более несхожих между собой людей — они были противоположностями. Избалованная, воспитанная няней москвичка из обеспеченной семьи знаменитого режиссера, — и провинциальный нескладный парень, носящий костюмы на вырост. Ему был уже 31 год, ей — 23.

Родные Галины пришли в ужас, когда она привела знакомить Евгения. К своим 30 годам он был уже почти полностью лысым, и режиссеру с женой показалось, что он вдвое старше их дочери.

Жить молодым пришлось с родителями Галины, и для Евгения было невыносимо каждый день чувствовать их молчаливое неодобрение. Были в их совместной жизни и съемные квартиры, и даже ночевки на вокзале…

Но потом родился сын Денис — и растопил сердца строгих деда с бабушкой. Тесть не только позвал их снова жить вместе, но и начал снимать Евстигнеева в своих фильмах.

Казалось бы, все наладилось. Но через 9 лет после свадьбы брак распался. Сейчас трудно сказать, изменил ли Евстигнеев жене или это были только подозрения, но ревнивая Галина не стала мучиться раздумьями — просто выставила чемодан мужа за порог.

Лилия Журкина сильно ревновала к успеху

Девушка, из-за которой Евстигнеев развелся с Волчек, тоже была актрисой. Лилия Журкина пришла работать в «Современник», и Евстигнеев сразу обратил на нее внимание. Красавица Лилия была избалована мужским вниманием — рассказывали, что ее звал замуж сам Шарль Азнавур.

На ухаживания Евстигнеева она ответила взаимностью, а после того, как любимый развелся с первой женой, Лилии пришлось уволиться из театра. Ведь там работала Галина Волчек…

Евстигнеев уже стал известным актером, он очень много снимался и параллельно выходил на сцену в спектаклях «Современника». А Лилия неожиданно оказалась в тени знаменитого мужа. Она родила дочь Машу и постепенно превращалась в типичную домохозяйку — если ее и брали сниматься, то только в те фильмы, где играл ее муж, и то — на второстепенные роли.

Последние 10 лет супружества превратились в настоящий кошмар. На нервной почве у Лилии развился страшный псориаз. То и дело покрываясь коркой и мучаясь от болей во всем теле, она скоро принялась глушить проблемы спиртным. Ей становилось все хуже, Евстигнеев перевозил жену из клиники в клинику, пытаясь облегчить ее состояние.

Но ничего не помогало, и в возрасте 48 лет Лилия умерла. Евгений Александрович так тяжело переживал ее смерть, что его настиг инфаркт — уже второй по счету. Первый он перенес в браке с Лилией — рассказывали, что жена очень ревновала его к славе, постоянно издевалась и высмеивала успех мужа, а у того было больное сердце.

Ирина Цывина была его студенткой и годилась во внучки

Разница в возрасте с третьей супругой составляла 35 лет — друзья Евстигнеева прямо говорили, что он ей в дедушки годится. Ирина Цывина была его студенткой. Когда стало известно, что они собираются пожениться, в актерской среде разразился настоящий скандал — друзья и знакомые Евгения Александровича утверждали, что Ирина просто-напросто хищница, которая намеревается стать известной за счет влиятельного мужа.

Как бы там ни было, но она вышла за него замуж. И никто не мог уже отрицать очевидного факта: супруги были счастливы. Евстигнеев стал лучше выглядеть, Ирина следила за его здоровьем, покупала модную одежду, он производил впечатление ухоженного и обласканного женской заботой человека.

Супруги мечтали о ребенке, и Ирина забеременела, но беременность окончилась выкидышем. Евгений тяжело это пережил. Он понимал, что умрет намного раньше Ирины, и заставил жену пообещать, что после его смерти она обязательно устроит свою жизнь и выйдет замуж, а если у нее родится ребенок — пусть назовет Женей.

Поверил в свою смерть — и умер

В 1992 году Евгений Евстигнеев полетел в Лондон — он надеялся, что там подлечат его изношенное больное сердце. Врачи, придя к нему в палату, подробно рассказали и показали с иллюстрациями, как будет проходить операция, что сделают с его сердцем.

И Евстигнеев, который всегда отличался повышенной впечатлительностью, вдруг четко и ясно представил себе все, о чем говорили хирурги. Ему представилось, что операция пройдет неудачно. Он думал об этом не переставая. И, едва попав на операционный стол, умер — сердце не выдержало.

Ирина Цывина вышла замуж через год после смерти Евгения Евстигнеева. Своего сына она назвала Женей.