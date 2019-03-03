Знаменитости, предсказавшие собственную смерть

3 марта 1981 года не стало артиста, который не имел громких званий, но был и остался истинно народным, - Олега Даля. Летом 1980-го умер Владимир Высоцкий, с которым Даль был дружен. На похоронах Высоцкого артист проговорил: «Я — следующий...». Это пророчество сбылось.

Наверное, артисты, люди искусства, имеют более тонкие и восприимчивые души, чем все остальные. Поэтому им порой приоткрываются запретные знания, тайные знаки, указывающие на близкую смерть. Иначе чем объяснить тот факт, что собственный уход предвидели и другие звезды, а не только Олег Даль?

Олег Даль: «Пойду к себе. Умирать»

Даль очень трепетно относился к Высоцкому, считал его примером для себя, а все, что происходило в жизни великого барда, примерял на себя. Так и на похоронах Владимира Семеновича он промолвил страшные слова о том, что он — следующий.

В начале марта Олег Даль полетел в Киев — должны были состояться кинопробы. Утром, позавтракав в гостиничном буфете, он мрачно проронил: «Пойду к себе. Умирать». Те, кто это слышал, решили, что артист так шутит. А он действительно поднялся в свой номер, заперся изнутри… и умер. Остановилось сердце.

Игорь Тальков: «Я погибну при большом скоплении народа, а убийцу так и не найдут»

Начало 80-х, Игорь Тальков находится в воздухе — в самолете. Вместе с другими артистами он направляется на гастроли. Вдруг самолет начинает сильно трясти — зона турбулентности. Все в панике, а Тальков успокаивает: «Не волнуйтесь, никто не погибнет. Я же с вами, а моя смерть еще не сегодня. Я погибну при большом скоплении людей, а моего убийцу не найдут».

Эти слова сбылись. 6 октября 1991 года, через 10 лет после происшествия, Игоря застрелили — при большом скоплении народа, как артист и предсказывал, во время концерта. Подозреваемый — директор Талькова, Валерий Шляфман — скрылся. Потом стало известно, что он уехал в Израиль.

Андрей Миронов: «Умереть на сцене — это счастье»

Еще в юности случайная цыганка гадала Андрею Миронову. По ее словам получалось, что со здоровьем у артиста будет неважно и что он покинет этот мир молодым. Сам он всегда говорил, что умереть на сцене — это счастье для артиста. А когда в августе 1987 года не стало Анатолия Папанова, которого Андрей очень уважал и с которым вместе часто работал, коллеги слышали, как Миронов произнес: «Я следующий…».

И ушел вслед за товарищем меньше чем через 2 недели. Со здоровьем у него в самом деле были серьезные проблемы: в 1978 году произошло кровоизлияние, и был поставлен диагноз — менингит. Но, пройдя курс лечения, Миронов вновь начал выходить на сцену и сниматься в кино. Потом его мучили страшные болезненные фурункулы по всему телу… Пришлось согласиться на операцию — и вновь работать. Но любой выносливости есть предел.

Марина Голуб: «И я тут буду»

И Марине Голуб в молодости предсказала раннюю смерть цыганка, предупредив, что актрисе нужно опасаться красной машины. Марина всегда повторяла, что не верит в это пророчество, даже смеялась. А много лет спустя, на похоронах мамы историка моды Александра Васильева, Марина вдруг первая схватила ком земли, бросила в могилу и неожиданно сказала: «И я тут буду».

Совсем скоро произошла роковая авария с участием красного автомобиля — Марина разбилась. Похоронили ее неподалеку от могилы Татьяны Васильевой.

Динара Асанова: «Я не проживу больше 45 лет»

Талантливая и ни на кого не похожая, Динара Асанова снимала фильмы, рвущие душу напополам. И ее душа тоже рвалась — за подростков, которым так трудно жить, которых она снимала в своих картинах. За пацанов, гибнущих один за другим…

Динара всегда повторяла, что долго не проживет, самое большее — до 45 лет. Видимо, чувствовала, что сердце, если пропускать через него всю боль мира, не выдержит. Первая остановка сердца у нее случилась в 21 год. Тогда ее спасли. И она прожила еще столько же — Динары Асановой не стало, когда ей было 42 года.

Кирилл Толмацкий (ДеЦл): «Инсценирую свою смерть в 35 лет»

3 февраля этого года не стало известного рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом ДеЦл. Когда-то в интервью музыкант заявил, что мир слишком интересен и многогранен, чтобы успеть постичь его за короткую жизнь, поэтому он собирается инсценировать собственную смерть в 35 лет, а самому уехать на отдаленный остров и жить 450 лет. Тогда это воспринялось как шутка. Многие вспомнили это пророчество, когда Кирилл умер. Ему было 35 лет.

Джон Леннон: «Не представляю себя 40-летним»

Знаменитый музыкант не раз признавался, что не представляет себя 40-летним. Ему и не пришлось — в возрасте 40 лет Джон Леннон умер.

Джими Хендрикс: «Он знал о своей скорой смерти»

Биографы Джими Хендрикса убеждены: в своей песне The Ballad of Jimi он предсказал то, что с ним произойдет. Там есть примерно такие слова: «Он бы попробовал сделать еще много, если бы знал о своей скорой смерти. Джими ушел, но его помнят, память о нем жива. Он говорил — пять лет. Он не ушел — он умер». Через 5 лет после выхода этого сингла певца не стало.

Майкл Джексон: «Чувствую, что меня хотят убить»

Король поп-музыки умер через несколько месяцев после того, как пожаловался своей сестре Ла-Тойе, что чувствует чье-то желание его убить. В смерти Майкла Джексона признали виновным врача музыканта — Конрада Мюррея: его обвинили в непреднамеренном убийстве.