Драма в семье Алексея Моисеева: почему актер бросил жену с двумя детьми ради мошенницы

Разлучница уверяла, что беременна от звезды «Возвращения Мухтара»

Российский актер Алексей Моисеев, сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Возвращение Мухтара», в свои 44 года оказался слишком добрым и слишком наивным. На этой неделе вся страна узнала о том, что этими качествами Алексея воспользовалась мошенница.

Семейная жизнь Моисеева казалась счастливой

Семья Моисеевых со стороны казалась идеальной: талантливый и заботливый муж Лёша, хозяйственная жена Ольга, дочки Дарья и Елизавета, и 13 лет брака за плечами. На своей странице в Instagram Моисеев регулярно публиковал семейные фотографии, называл жену «любимой», писал, как гордится дочерьми. Кроме того, он строил двухэтажный загородный дом и уже представлял, как семья будет замечательно проводить там время.

Устав от семейной жизни, пошел искать любовь на стороне

Но некоторое время назад в жизни актера появилась тайна. Он завел любовницу. Ольга, по его словам, давно перестала видеть в нем любимого мужчину и воспринимала лишь как добытчика, который обязан обеспечивать семью.

В этот момент в жизни Алексея появилась Екатерина Соловьева. Она была почти на 15 лет младше и разительно отличалась от его подрастерявшей романтичность супруги – своей нежностью, покладистостью, пылкой влюбленностью в Алексея.

Актер с головой ушел в этот роман и даже обрадовался, когда Катя сообщила ему о беременности, ведь это было поводом наконец-то расставить все точки над «i» в отношениях с Олей. Разойтись мирно, без ругани и распиливания мебели – вот чего хотел Моисеев, когда объявил жене о расставании.

А своей новой возлюбленной в качестве доказательства искренности чувств он решил подарить 1/3 своего загородного дома. И еще 1/3 – их общему ребенку, когда он появится на свет. Но что-то пошло не так: Катя внезапно сообщила, что к нотариусу пока отправиться не может, ведь она потеряла паспорт.

Девушка без паспорта, отцовство под вопросом: как выяснялась правда о Кате

Алексею это показалось странным. И еще больше актер удивился, когда однажды ему позвонил какой-то мужчина, сообщивший, что Катя – это его женщина и ребенка она ждет именно от него, а вовсе не от Алексея.

Впрочем, сама девушка, узнав о странном звонке, заявила, что все это неправда, и даже согласилась сдать ДНК-тест на определение отцовства. Процедура эта довольно сложная и занимает 21 день. А встречу с нотариусом по поводу оформления дарственной на часть дома девушка назначила на более раннюю дату.

Правда открылась благодаря ДНК-экспертизе и многодетному отцу

До похода к нотариусу дело не дошло. Разобраться в этой истории семья решила в студии программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Туда пришли и Алексей, и мать двух его дочерей Ольга Моисеева, и молодая разлучница Катя Соловьева.

Екатерина рассказала зрителям о том, как жестоко повела себя по отношению к ней, беременной, жена Алексея. Якобы девушка была в загородном доме, когда туда заявилась Ольга и начала выяснять с ней отношения – хватала за волосы и даже ударила в живот.

Полиграф, однако, показал, что любовница Моисеева лукавит – законная супруга актера ее живот не трогала, и сам Алексей был прав, полагая, что Ольга никогда не причинила бы вреда еще не родившемуся ребенку.

Какие еще тайны скрывала любовница Моисеева

Но главным сюрпризом стало появление на передаче Дениса Лобикова – того самого мужчины, который звонил актеру. Оказалось, что Катя – гражданская жена Дениса, прожившая с ним вместе 12 лет и родившая от него троих детей. Она бросила его с детьми и ушла, хотя была беременна в четвертый раз и опять от него.

То, что Лёша не имеет отношения к будущему малышу, подтвердила и ускоренная ДНК-экспертиза. Вероятность отцовства звезды «Возвращения Мухтара» составила ноль процентов. И актеру невероятно повезло в том, что он не успел совершить ошибку и переписать на любовницу часть дома.

Сможет ли Ольга простить своего мужа после громкого разоблачения?

Ольга, которая во время съемок очень нервничала, кричала и даже плакала, явно вздохнула с облегчением после разоблачения любовницы мужа. Вот только неизвестно, смогут ли они с Алексеем помириться и начать семейную жизнь с нуля.