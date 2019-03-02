Советский «серый кардинал»: как Ия Саввина в «Гараже» сумела и восхитить, и разозлить Рязанова

2 марта родилась советская актриса, народная артистка СССР Ия Саввина. «Капля росы», «Стальная фиалка», «Северная звезда» – какие только прозвища не давали актрисе коллеги и кинокритики.

И все – возвышенные, говорящие о красоте и силе характера. Ию Саввину легко представить в образе принципиальной женщины-начальника, партийного деятеля или мудрой матери семейства. А вот комедийных ролей в фильмотеке актрисы совсем немного, член правления кооператива Аникеева в «Гараже» Эльдара Рязанова – чуть ли не единственная.

Заместитель, который главнее председателя

У режиссера Рязанова был принцип: подбирать на роли актеров, во-первых, самых лучших, во-вторых, соответствующих экранному образу, чтобы работали не наперекор своей натуре, а с удовольствием.

Некоторых, например, Лию Ахеджакову режиссер изначально хотел видеть в новом фильме. Другим пришлось искать замену – так, вместо Александра Ширвиндта в картину пришел Валентин Гафт. Как-то интуитивно в роли Аникеевой Рязанов с самого начала решил снимать Ию Саввину.

В рабочих комментариях к сценарию об Аникеевой говорилось: «Тот самый заместитель, который на самом деле главнее председателя». Женщина, от которой многое зависит, «серый кардинал». Кстати, из самого фильма это словосочетание пришлось убрать. «Серым кардиналом» называли главного идеолога партии Михаила Суслова, и цензоры увидели в этом намек на политику.

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И критики, и цензоры, и зрители пытались разгадать тайный смысл того, что «Гараж» снимали в музее, среди растений и чучел животных. На что намекают авторы?…

На самом деле все это появилось в кадре, только чтобы разнообразить картинку. Однако авторы фильма тоже невольно проводили параллели между персонажами фильма и представителями животного мира. И Саввина в этом мире была львицей: спокойная, уверенная, свою добычу не отдаст – просто загрызет.

В кино Ия Саввина играла как в театре

Саввина в те годы работала во МХАТе, и актрису пришлось «отпрашивать» у главного режиссера театра Олега Ефремова – обещал, что ненадолго. Обещал – сделал. «Гараж» уникален тем, что его сняли всего за 24 съемочных дня.

Снимали одновременно тремя камерами, а потом выбирали лучшие ракурсы. Даже если артист не находился в центре внимания, кадры с ним могли использовать при монтаже.

Это было похоже на очень длинный спектакль с тридцатью действующими лицами, и у Саввиной с ее богатым театральным опытом было преимущество перед киноактерами. Каждую секунду она выглядела и работала так, будто стояла перед камерой.

Это получилось не у всех: актеры отвлекались, невовремя подавали реплики. Рязанов раздражался, однажды ударом кулака разбил декорацию, и чуть не подрался с Георгием Бурковым, который принес на съемки бутылку.

Актриса обидела режиссера прямо на премьере

Зрители приняли фильм с восторгом. Ситуация в нем была изображена узнаваемая, и у многих на работе была такая вот неприметная, но властная Аникеева.

Однако самой Саввиной фильм не понравился. Из-за этого между актрисой и режиссером пробежала черная кошка. На премьере, когда радостный Эльдар Рязанов получат поздравления, Ия Саввина мрачно сказала: «По-моему, фильм г…но».

Рязанов зла не держал. Несмотря на сложный характер Саввиной, он был восхищен ее работой. Ни одного штампа. Не актриса, а оживший персонаж! «Это было настоящее счастье», – говорил режиссер.

Невыносимая, но любимая Ия

Для актрисы такое прямолинейное высказывание очень характерно. И в выражениях она не стеснялась. Но коллеги обычно не обижались, они знали, что перед ними большая личность. «Невыносимая, но любимая», «резкая, но не злая», «неудобная актриса, с которой безумно интересно» – так говорили о Саввиной артисты.

Эти качества роднили Ию Саввину с другой актрисой, которая отлично могла играть и трагичные, и комедийные роли – Фаиной Раневской. Актрисы дружили, однажды старшая подруга подарила младшей картину с подписью «Талантливой Саввиной от такой же Раневской».

Мама «особого» сына

Коллеги щадили Саввину и из-за того, что ей пришлось пережить. Актриса воспитывала сына с синдромом Дауна, хотя врачи предлагали оставить малыша в роддоме. И когда Сергей стал взрослым, мать оставалась ему поддержкой и опорой. У сына, как и у мамы, отличная память и развитые творческие способности. Но в быту он беспомощен.

Справиться с трудностями артистке помогал второй муж – актер и режиссер Анатолий Васильев. Супруги прожили вместе более тридцати лет, а официально поженились только за две недели до смерти Саввиной. Муж оформил опекунство над сыном актрисы.

Ие Саввиной удалили меланому, и доктора были уверены, что проблем со здоровьем не будет. Но проблемы посыпались одна за другой: автомобильная авария, инсульт, развившиеся метастазы. Актрисы не стало 27 августа 2011 года, в день рождения ее старшей подруги Фаины Раневской.