Вячеслав Зайцев: в чем секрет успеха «русского Диора»

Слава Зайцев — эти два слова давно стали легендой. Модный бренд «Слава Зайцев» известен и популярен во многих странах, потому что творения Вячеслава Михайловича, которому 2 марта исполняется 81 год, невероятно интересны, красивы и привлекательны.

В нашей стране почему-то сформировалось убеждение, что Зайцев — это расписные платки, кокошники и хохлома. Действительно, главная особенность, отличающая Зайцева от его коллег, — это безграничная, подчеркнутая любовь к России, пропитывающая все его коллекции. Однако Россия — это не только платки.

Вячеслав Зайцев сумел сделать русское — модным

Вячеслав Зайцев всегда, с самого начала своего творческого пути, подчеркивал свою «русскость», создавая модную одежду в русском стиле, используя народные черточки. Даже во времена СССР, когда всем положено было быть «советскими», он упрямо называл себя «русским художником», отказываясь втискиваться в тесные рамки «советскости».

И да, самые знаменитые его коллекции, прославившие Зайцева за границей, — это «Тысячелетие крещения Руси», которую он представил в 1987 году в Нью-Йорке, и «Русские сезоны» в Париже в конце 80-х. Модели из этих коллекций произвели настоящую революцию в Америке и Европе, возродив моду на русский стиль.

Кстати, «Русскими сезонами» впечатлился сам Жак Ширак, который в ту пору был премьер-министром Франции. Из его рук Зайцев получил медаль. Кроме того, французский лидер удостоил нашего модельера звания «Почетный гражданин Парижа». А вот Почетным гражданином города Иванова — своей родины — Вячеслав Михайлович стал на несколько лет позднее.

И все же Зайцев — это далеко не только меховые шапки и павловопосадские платки, его творчество давно перешагнуло эти рамки.

Зайцев опередил время, показав всему миру, что в Советском Союзе мода есть

Слава Зайцев стал первым в нашей стране модельером, открыто заявившем всему миру: в Советской России тоже умеют и любят модно одеваться! Более того — он вывел моду из «подполья», настаивая на том, что модный показ должен не просто демонстрировать одежду, но и увлекать ярким красочным шоу, подобно театральному представлению.

Он создал уникальный Театр моды, который, начиная с 80-х, гастролирует по разным странам с неизменным успехом.

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А еще Зайцев первым стал устраивать модные дискуссии в нашей стране, вынося на всеобщее обсуждение пути развития современной моды и особое внимание уделяя голосу молодежи, присматриваясь к тому, что носят простые люди. Он всегда убеждал оппонентов: моду создают не только художники — в первую очередь, это делает улица.

Зайцев бескомпромиссно сказал: «Мода — для дураков, умным нужен стиль»

«Русский Диор», как вот уже больше 30 лет называют Зайцева на Западе, тонко чувствует границы между модным и смешным. В одном из интервью он высказался предельно ясно: мода — для дураков.

Только неумный человек, услышав, что в этом сезоне модным объявлен лиловый цвет, тут же бросается скупать все лиловые одежки по несусветным ценам. Умный обдумает информацию и сделает свой вывод, одевшись с учетом новых тенденций, но по-своему, отличаясь от толпы. Это и есть то, что называется стилем.

Никакие новые коллекции не стоят тех бешеных денег, за которые их продают. Новые коллекции «с пылу, с жару» раскупают глупые люди, а умные спокойно дожидаются скидок и носят только качественную одежду, которая по-настоящему способна их украсить. В соответствии со своим стилем.

А покупать «мешок с ремнем» из вискозы и ацетата за 180 тысяч — по мнению Зайцева, удел дураков.

Вячеслав Зайцев: «Мода — это то, что дает людям надежду на лучшее»

Когда Зайцеву задают подобные вопросы, он всегда уверенно отвечает: нужна! Ведь мода — это то, что дает людям надежду на лучшее, дает желание жить дальше, помогает получать радость от красоты.

Однажды, в 2011 году, Вячеслав Зайцев привез свою новую коллекцию в небогатый русский город Рыбинск. До последнего сомневался: а стоит ли показывать свое роскошное шоу этим людям, выживающим в «глубинке», не вызовет ли это представление озлобленность и непонимание?

Но после окончания модного показа зал аплодировал стоя, и люди расходились с просветленными лицами, в торжественном и приподнятом настроении. Тогда-то маэстро еще раз убедился в том, что работает не напрасно.

Почему Зайцев ушел из «Модного приговора», а Галкин некрасиво пошутил

Для многих зрителей программа «Модный приговор» до сих пор ассоциируется с ее первым ведущим — Вячеславом Зайцевым. К сожалению, он выполнял функцию ведущего недолго. Как признается сам маэстро, после микроинсульта ему стало трудно говорить, порой резко обрывалось дыхание, и это мешало ему проговорить до конца свою мысль.

Зайцев страшно переживал по этому поводу. Особенно обидным эпизодом для него стала пародия Максима Галкина, в которой он вышучивал речевой недостаток модельера.

Как рассказывает Вячеслав Михайлович, ему до сих пор приходит множество писем от тех, кто хочет выработать свой стиль. И ведь проект «Модный приговор» в самом деле помогал людям изменить себя и свою жизнь!

Зайцев вспоминает, как на передачу пришли две девушки — «серые мышки»: одна из них работала бухгалтером, у второй тоже была какая-то малоинтересная профессия. Преобразившись на передаче, эти две девушки стали супермоделями и теперь ведут совсем иную жизнь — одна в Москве, вторая и вовсе в Америке. И этого им удалось достичь благодаря удачной смене имиджа.

Настоящий титан: продолжает творить даже с болезнью Паркинсона

Речевые нарушения, ухудшение дикции и скованность движений Вячеслава Зайцева, которые в последнее время стали особенно заметными для окружающих, оказались симптомами болезни Паркинсона, поражающей центральную нервную систему и суставы.

В 2018 году наш кутюрье перенес операцию на суставах. Чтобы сделать для него ходьбу менее болезненной, хирурги поставили Вячеславу Михайловичу титановый протез. Конечно, такое состояние здоровья угнетает модельера, но очень сильную поддержку ему оказывают близкие — сын, внучка, а также бывшая супруга, с которой он сумел сохранить и пронести через много лет добрые отношения.

А еще Слава Зайцев по-прежнему творит и придумывает новые наряды. Он просто не может без этого.