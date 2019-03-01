Звездные истории Девушка недели – Настасья Самбурская: голодное детство, травля в школе и путь в кино
Звездные истории

Девушка недели – Настасья Самбурская: голодное детство, травля в школе и путь в кино

Анастасия Морылева

Она воплощает скандал и провокацию, но в тоже время остается звездой с непростой судьбой.

В пятницу, 1 марта, на свет появилась актриса Настасья Самбурская. Сегодня ей исполнилось 32 года, с чем портал Teleprogramma.pro и поздравляет звезду.

Самбурская — личность неоднозначная. Она сама распускает про себя сплетни, устраивает провокации и скандалы. Но мы решили показать актрису с другой стороны. Итак, по версии портал Teleprogramma.pro именинница Настасья Самбурская — девушка недели.

Отца посадили, мать торговала на рынке

О своем детстве Настя не любит вспомнить. По ее словам, в нем не было ничего хорошего: нищета дома, травля в школе и никакой надежды выбраться из неблагополучной семьи.

Пытаясь забыть свое прошлое, она даже изменила фамилию и отчество. Актриса всем известна, как Самбурская Настасья Аниславовна, но 1 марта 1987 года в городке Приозерск Ленинградской области на свет появилась Терехова Анастасия Алексеевна.

Девочка стала вторым ребенком, у нее есть брат, который на три года старше звездной сестры. Когда Насте исполнилось пять лет, отца отправили в тюрьму, за какое преступление не сообщается. Ее мать Лариса в одиночку воспитывала двух детей, работая продавцом на рынке.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Актриса появилась на свет в неблагополучной семье. Фото: instagram@samburskaya.

Денег не хватало катастрофически. Настя воспоминает, что иногда ей приходилось ходить в школу в босоножках за неимением более теплой обуви. Она донашивала одежду за братом, поэтому часто становилась посмешищем в глазах одноклассниц. Более того, Самбурская воспоминает, что в школе ее просто травили.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Отца Насти посадили, когда девочке было пять лет. Фото: instagram@samburskaya.

Хотя ужасная одежда и плохие отношения с одноклассниками — не самое страшное, что пришлось пережить девочке. Она знает, что такое голод: в холодильнике не всегда была еда.

Кстати, Настя еще в школьные годы открыла в себе творческий потенциал — пела в ансамбле «Золотое колечко», но почему-то педагоги не разглядели талант в затравленной девочке из неблагополучной семьи.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Актриса вспоминает, что зимой ходила в школу в босоножках, потому что другой обуви у нее не было. Фото: instagram@samburskaya.

После окончания 9 класса Анастасия Терехова собрала чемодан и покинула родительский дом, в который больше не возвращалась. С матерью и братом актриса не поддерживает отношения с того самого дня.

Самбурская работала оператором такси и даже охранником

Первой точкой на карте, где остановилась 16-летняя Настя, стал городок Энгельс Саратовской области. Здесь она попыталась овладеть профессией парикмахера, а пока училась, перебивалась случайными заработками: оператор такси, охранник, художник по реквизиту в театре.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Окончив 9 классов Настя уехала из Приозерска в Энгельс. Фото: instagram@samburskaya.

Вскоре она поняла, что создана для большего, и купила билет до Москвы.  Так девочка-подросток оказалась в столице без денег, связей, поддержки друзей и родителей.

Москва оказала Насте холодной прием, но девочка не расстраивалась и хваталась за любую работу, а потом судьба ее занесла на съемочную площадку сериала «Есенин». В этот момент Самбурская поняла, кем видит себя в будущем — актрисой.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
В Энгельсе Настя успела поработать оператором такси и охранником. Фото:. instagram@samburskaya.

Пробивная девчонка из провинции поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Правда, отучившись семестр, была отчислена. Кого-то подобное обстоятельство могло сломать, но Настя уже привыкла получать тумаки от жизни, поэтому пошла другой дорогой: поступила в ГИТИС.

Здесь педагоги раскрыли талант будущей звезды, а после окончания института ей предложили работу в Театре на Малой Бронной. Перспективная актриса была задействована в большей части спектаклей: она могла одинаково легко играть как комедийные роли, так драматические.

Роль Кристины Соколовской изменила жизнь

Спустя три года после окончания ГИТИСа, в 2013 году, судьба подарила Насте шанс, которым она воспользовалась. Самбурская прошла кастинг и получила одну из ведущих ролей в сериале «Универ. Новая общага». Красавица с волевым характером Кристина Соколовская, которую сыграла актриса, понравилась зрителям. В одночасье Настасья стала знаменитой.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Роль Кристины Соколовской стала судьбоносной для Самбурской. Фото: instagram@samburskaya.

Через два года актриса покинула проект, так как, по ее мнению, она уже не очень похожа на студентку. После этого Самбурская сделала все, чтобы ее перестали отождествлять исключительно с Кристиной — не хотела стать актрисой одной роли.

Она сыграла психически неуравновешенную Илону в мелодраме «Верни мою любовь», боксершу Жанну в комедии «Держи удар, детка», сестер-близнецов в детективе «Наваждение», а также стала партнершей популярного актера Данилы Козловского в фильме «Пятница».

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
В 2015 году Настя ушла из сериала «Универ. Новая общага», посчитав, что уже не похожа на студентку. Фото: instagram@samburskaya.

Помимо этого развивается и карьера Настасьи, как телеведущей: программы «#Яправа» на телеканале «Ю», «Ревизорро» на «Пятнице».

А еще в 2016 году Самбурская вдруг запела. Да, тексты ее треков неоднозначны, а клипы провокационны, но голос у Насти точно есть!

16-летний любовник и быстрое замужество

А вот личная жизнь Настасьи складывается не так удачно, как карьера. В 2015 году актриса порвала отношения с Никитой Веселкиным. Молодой человек отомстил девушке: он рассказал о романе с Самбурской. Причем сообщил, что является кадетом и ему всего 16 лет. Не самый благородный поступок для будущего офицера, тем более, что возлюбленной о своем возрасте он солгал.

Затем актриса недолго встречалось с белорусским исполнителем Александром Ивановым, который в 2016 году представлял родную страну на международном конкурсе «Евровидение» с песней «Help You Fly».

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Брак Насти длился всего два месяца. Фото: instagram@samburskaya.

Посла расставания с Александром Насте приписывали роман с бизнесменом Курбаном Омаровым, который на тот момент уже был мужем телеведущей Ксении Бородиной. Точку в этом вопросе поставил сам Курбан. Он заявил, что действительно поддерживает отношения с актрисой, но исключительно рабочего характера: привлекает ее для участия в своем проекте.

В июне 2017 года Настя сообщила поклонникам, что на отдыхе в Таиланде вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича. Это оказалось шуткой, но 10 ноября того же года пара действительно узаконила отношения. Под венец, вопреки традициям, Самбурская пошла в черном платье.

Настасье Самбурской исполнилось 32 года: биография
Актриса выходила замуж в черном, а не в белом платье. Фото: instagram@samburskaya.

Брак оказался непродолжительным: спустя два месяца Кирилл и Настя развелись. Этому событию предшествовал грандиозный скандал, который устроила актриса. Ей не понравилось, что свекровь, не поставив ее в известность, дала интервью журналистам. И хотя мать Дыцевича в этом интервью отзывалась о невестке только положительно, Самбурская подала на развод. Сейчас сердце эпатажной красавицы со сложным характером свободно.

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Девушка недели – Настасья Самбурская: голодное детство, травля в школе и путь в кино
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