Девушка недели – Настасья Самбурская: голодное детство, травля в школе и путь в кино

Она воплощает скандал и провокацию, но в тоже время остается звездой с непростой судьбой.

В пятницу, 1 марта, на свет появилась актриса Настасья Самбурская. Сегодня ей исполнилось 32 года, с чем портал Teleprogramma.pro и поздравляет звезду.

Самбурская — личность неоднозначная. Она сама распускает про себя сплетни, устраивает провокации и скандалы. Но мы решили показать актрису с другой стороны. Итак, по версии портал Teleprogramma.pro именинница Настасья Самбурская — девушка недели.

Отца посадили, мать торговала на рынке

О своем детстве Настя не любит вспомнить. По ее словам, в нем не было ничего хорошего: нищета дома, травля в школе и никакой надежды выбраться из неблагополучной семьи.

Пытаясь забыть свое прошлое, она даже изменила фамилию и отчество. Актриса всем известна, как Самбурская Настасья Аниславовна, но 1 марта 1987 года в городке Приозерск Ленинградской области на свет появилась Терехова Анастасия Алексеевна.

Девочка стала вторым ребенком, у нее есть брат, который на три года старше звездной сестры. Когда Насте исполнилось пять лет, отца отправили в тюрьму, за какое преступление не сообщается. Ее мать Лариса в одиночку воспитывала двух детей, работая продавцом на рынке.

Денег не хватало катастрофически. Настя воспоминает, что иногда ей приходилось ходить в школу в босоножках за неимением более теплой обуви. Она донашивала одежду за братом, поэтому часто становилась посмешищем в глазах одноклассниц. Более того, Самбурская воспоминает, что в школе ее просто травили.

Хотя ужасная одежда и плохие отношения с одноклассниками — не самое страшное, что пришлось пережить девочке. Она знает, что такое голод: в холодильнике не всегда была еда.

Кстати, Настя еще в школьные годы открыла в себе творческий потенциал — пела в ансамбле «Золотое колечко», но почему-то педагоги не разглядели талант в затравленной девочке из неблагополучной семьи.

После окончания 9 класса Анастасия Терехова собрала чемодан и покинула родительский дом, в который больше не возвращалась. С матерью и братом актриса не поддерживает отношения с того самого дня.

Самбурская работала оператором такси и даже охранником

Первой точкой на карте, где остановилась 16-летняя Настя, стал городок Энгельс Саратовской области. Здесь она попыталась овладеть профессией парикмахера, а пока училась, перебивалась случайными заработками: оператор такси, охранник, художник по реквизиту в театре.

Вскоре она поняла, что создана для большего, и купила билет до Москвы. Так девочка-подросток оказалась в столице без денег, связей, поддержки друзей и родителей.

Москва оказала Насте холодной прием, но девочка не расстраивалась и хваталась за любую работу, а потом судьба ее занесла на съемочную площадку сериала «Есенин». В этот момент Самбурская поняла, кем видит себя в будущем — актрисой.

Пробивная девчонка из провинции поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Правда, отучившись семестр, была отчислена. Кого-то подобное обстоятельство могло сломать, но Настя уже привыкла получать тумаки от жизни, поэтому пошла другой дорогой: поступила в ГИТИС.

Здесь педагоги раскрыли талант будущей звезды, а после окончания института ей предложили работу в Театре на Малой Бронной. Перспективная актриса была задействована в большей части спектаклей: она могла одинаково легко играть как комедийные роли, так драматические.

Роль Кристины Соколовской изменила жизнь

Спустя три года после окончания ГИТИСа, в 2013 году, судьба подарила Насте шанс, которым она воспользовалась. Самбурская прошла кастинг и получила одну из ведущих ролей в сериале «Универ. Новая общага». Красавица с волевым характером Кристина Соколовская, которую сыграла актриса, понравилась зрителям. В одночасье Настасья стала знаменитой.

Через два года актриса покинула проект, так как, по ее мнению, она уже не очень похожа на студентку. После этого Самбурская сделала все, чтобы ее перестали отождествлять исключительно с Кристиной — не хотела стать актрисой одной роли.

Она сыграла психически неуравновешенную Илону в мелодраме «Верни мою любовь», боксершу Жанну в комедии «Держи удар, детка», сестер-близнецов в детективе «Наваждение», а также стала партнершей популярного актера Данилы Козловского в фильме «Пятница».

Помимо этого развивается и карьера Настасьи, как телеведущей: программы «#Яправа» на телеканале «Ю», «Ревизорро» на «Пятнице».

А еще в 2016 году Самбурская вдруг запела. Да, тексты ее треков неоднозначны, а клипы провокационны, но голос у Насти точно есть!

16-летний любовник и быстрое замужество

А вот личная жизнь Настасьи складывается не так удачно, как карьера. В 2015 году актриса порвала отношения с Никитой Веселкиным. Молодой человек отомстил девушке: он рассказал о романе с Самбурской. Причем сообщил, что является кадетом и ему всего 16 лет. Не самый благородный поступок для будущего офицера, тем более, что возлюбленной о своем возрасте он солгал.

Затем актриса недолго встречалось с белорусским исполнителем Александром Ивановым, который в 2016 году представлял родную страну на международном конкурсе «Евровидение» с песней «Help You Fly».

Посла расставания с Александром Насте приписывали роман с бизнесменом Курбаном Омаровым, который на тот момент уже был мужем телеведущей Ксении Бородиной. Точку в этом вопросе поставил сам Курбан. Он заявил, что действительно поддерживает отношения с актрисой, но исключительно рабочего характера: привлекает ее для участия в своем проекте.

В июне 2017 года Настя сообщила поклонникам, что на отдыхе в Таиланде вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича. Это оказалось шуткой, но 10 ноября того же года пара действительно узаконила отношения. Под венец, вопреки традициям, Самбурская пошла в черном платье.

Брак оказался непродолжительным: спустя два месяца Кирилл и Настя развелись. Этому событию предшествовал грандиозный скандал, который устроила актриса. Ей не понравилось, что свекровь, не поставив ее в известность, дала интервью журналистам. И хотя мать Дыцевича в этом интервью отзывалась о невестке только положительно, Самбурская подала на развод. Сейчас сердце эпатажной красавицы со сложным характером свободно.