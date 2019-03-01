Как мистика «Закрытой школы» помогла Агате Муцениеце-Прилучной найти счастье

Глядя на эту задорную девчонку, и не скажешь, что Агата Муцениеце празднует свое тридцатилетие. Тем не менее, к сегодняшнему дню она состоялась и как актриса, и как женщина, и как мать. И во всем этом огромную роль сыграл мистический сериал «Закрытая школа»…

Не секрет, что именно на съемках «Закрытой школы» состоялось знакомство пары Прилучных. С производством этого сериала с самого начала все шло не так, как планировалось. Мистически не так…

По большому счету, и Агаты-то там не должно было быть. Так что актриса могла бы и не встретить своего теперешнего мужа, и не родить от него детей, да и вся жизнь могла пойти иначе.

Агату Муцениеце ушла с шаткого подиума на устойчивую сцену

Сразу после школы в Риге Агату в качестве модели пригласили рекламировать обувь известной итальянской марки. Фотосессии устраивались по всему миру. Можно было бы делать карьеру модели и дальше, но девушка решила, что ей нужно что-нибудь поустойчивее шаткого подиума.

Она вернулась в Ригу и выбрала для изучения в университете китайскую филологию. А в 2012 году с красным дипломом окончила актерский факультет ВГИК. Актрису с яркой внешностью стали замечать, а раскрученные бренды вроде «Билайна», «Мегафона», «Евросети», Сбербанка или «Nescafe» приглашать для съемок рекламы.

Но первые роли Агаты были незаметными

В 2010 году молодая актриса сыграла роль в сериале «Стройбатя». Сериал был снят на волне успеха «Солдат», но до его уровня явно не дотягивал. Тем более, авторы шоу кроме «Солдат» частично работали над «Кремлевскими курсантами» и «Кадетством», поэтому типажи и образы персонажей «Стройбати» будто списаны с предыдущих проектов.

Так что после сорока серий незамеченный зрителями сериал свернули без попыток продолжить. Ненамного дольше прожил и следующий проект – «Невидимки». Но в нем Агате предложили роль всего в одной серии.

И вот «Закрытая школа» — неожиданный для Муцениеце поворот

То, что Агата встретила свою судьбу – это целая цепь мистических совпадений. С самого начала сериал должен был сниматься совсем для другого телеканала – ТВ-3. Но внезапно руководство решило, что аудитория для такого сериала должна быть помоложе, и отказалось.

И тогда материал попал на СТС, где его и купили. Долго выбирали название: гендиректор СТС Вячеслав Муругов то именовал его «Интернатом», то переименовывал в «Лес», и только потом появилось окончательное «Закрытая школа».

Будущий муж Агаты — Павел Прилучный — тоже мог не появиться в фильме

Павел Прилучный тоже вполне мог не появиться в сериале. Актер долго раздумывал над тем, принимать ли участие в этой авантюре: ему не нравился сценарий, ему не нравился режиссер, он не хотел надолго застревать в каком-либо проекте. Он не знает, что заставило его все же принять предложение.

На роль Даши Старковой сначала пригласили замечательную Марину Петренко, но загруженность актрисы вдруг не позволила ей вписать в график еще и эти съемки, хотя изначально все у нее получалось. Поэтому выбор пал на неизвестную, но яркую Агату.

Героиню Агаты оставили в живых из-за популярности актрисы

Девушка оказалась настолько на своем месте, что запланированное сценаристами на третий сезон убийство ее героини Даши не состоялось. Зрителям настолько нравилась Агата, что пришлось переписывать сценарий.

Дашу оставили в живых еще на целый сезон, но напряжение в сюжете необходимо, поэтому ей все же пришлось умереть за несколько эпизодов до конца сериала. Однако Агата все равно до конца присутствовала в сюжете, хоть и в качестве призрака.

По сюжету роман заканчивался, а в жизни только начинался

Исполнитель одной из главных ролей Михаил Сафронов вспоминает, что когда в сериале затухал роман Максима и Даши, как раз вовсю закрутились отношения между Павлом и Агатой. Сама Агата рассказывала, что Павел изначально сторонился всех, уходя в перерывах в свою машину, и вообще был преисполнен звездного пафоса.

Но потом потихоньку оттаял, заговорил с ней, потом подвез домой, а через две недели между молодыми людьми уже бушевали страсти. В 2011 году ребята втайне ото всех расписались, а к концу съемок Агата уже была беременна.

Мистика сериала пугала актеров и на съемочной площадке, и в жизни

Сценарий «Закрытой школы» называли паззлом, мозаикой, в которой ничего не ясно. Что-то невероятное происходит с каждым из героев, под школой живет что-то необъяснимое, но кто это или что это – непонятно.

И от этого невероятно страшно. Сценарист Алла Максименко рассказывала, что «Закрытая школа» — адаптация другого сериала: «Черная лагуна». Но добавленные в наш сериал сюжетные линии сделали его совершенно уникальным.

Фото: instagram.com/agataagata/

Но не только зрителям было страшно. События, происходившие на съемках, пугали и самих актеров. Исполнитель главной роли Павел Прилучный говорил, что из-за съемок в «Закрытой школе» он некоторое время даже спал со включенным компьютером – боялся остаться в темноте.

Мистика преследовала актеров и съемочную группу. То посреди ночи на съемках в лесу выключился свет и актеры оказались в темноте. То на съемках у кладбища из ниоткуда вылетела стая бродячих собак. То в пустом павильоне явственно ощущалось чье-то присутствие и слышались голоса. На фотографиях проявлялись неясные пятна, актеры переставали различать роль и реальность.

Кроме популярности, Агата получила огромные бонусы!

Несмотря на то, что к концу съемок нервы у всех были изрядно потрепаны, все, кто принимал участие в проекте, получили свою долю славы и удовлетворение амбиций. А Агата Муцениеце вынесла с площадки еще и дополнительные бонусы: любящего мужа и родившегося вскоре после окончания съемок сына.

С тех пор Агата стала мамой еще раз, ее имя на слуху, как и имя ее мужа. Муцениеце снялась еще в 16 работах, но съемки в «Закрытой школе» вспоминает как самый яркий период в своей актерской карьере и главное событие в ее жизни.