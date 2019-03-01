Жизненные драмы, о которых молчит Ирина Купченко

Ирину Купченко считают не только одной из самых красивых актрис советского кино, но еще и самой сдержанной, закрытой и, пожалуй, аристократичной. 1 марта Ирина Петровна отмечает свой день рождения.

Почти все ее персонажи — женщины с неудавшейся и сложной личной жизнью. Стоит пересмотреть фильмы с ее участием, чтобы в этом убедиться: «Романс о влюбленных», «Странная женщина», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приходи на меня посмотреть»…

Сама Ирина Купченко много лет замужем за Василием Лановым. Впрочем, назвать гладкой и вполне счастливой ее жизнь, несмотря на это, нельзя: в ней тоже хватало переживаний и настоящих драм.

Роман с Кончаловским, о котором он всем рассказал

Чистую и возвышенную красоту Купченко режиссеры заметили, еще когда она училась в Щукинском театральном училище. В 1969 году Андрей Кончаловский пригласил 21-летнюю Иру на роль Лизы Калитиной в свой фильм «Дворянское гнездо».

Его поразили скромность и неподдельное аристократическое достоинство юной актрисы. Она вела себя на съемочной площадке естественно, но ее манеры заставляли вспомнить о настоящих русских дворянах.

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Сам Кончаловский, впрочем, повел себя далеко не аристократично. Он не только соблазнил актрису, но еще и подробно рассказал об этом в своей книге «Возвышающий обман», добавив, что роман получился коротким, и к окончанию работы над фильмом они уже были просто друзьями.

Первый брак с Николаем Двигубским продлился меньше года

Со стороны за развивающимися отношениями Купченко и Кончаловского следил один из художников фильма «Дворянское гнездо» — Николай Двигубский, К тому времени он развелся с актрисой Жанной Болотовой и, увидев Ирину Купченко, сразу в нее влюбился.

Но на пути у него встал близкий друг — Андрей Кончаловский. Двигубский не стал вмешиваться в отношения пары и терпеливо ждал, понимая, что все это не продлится долго.

Так и получилось — как только Купченко и Кончаловский начали отдаляться друг от друга, Двигубский тут же начал ухаживать за Ириной. Она и сама не поняла, как это случилось, только очень скоро художник сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него замуж.

Романтику убил тяжелый быт: молодоженам пришлось ютиться в крохотной комнатке, мизерных заработков Двигубского ни на что не хватало, бытовые условия были просто кошмарными. И меньше чем через год они расстались.

Смогла сохранить брак с ревнивым Василием Лановым

Вскоре Ирина познакомилась с уже известным к тому времени актером Василием Лановым. Он переживал свой развод с Татьяной Самойловой — по словам бывшей жены Ланового, он очень хотел детей, а она отказывалась рожать.

Влюбившись в Купченко, Лановой сделал ей предложение. И Ирина, сделавшись женой советского секс-символа, с радостью подарила ему двоих прекрасных сыновей, которых назвали Александром и Сергеем — в честь русских поэтов Пушкина и Есенина.

Рождение сыновей, как потом признавался Лановой, помогло укрепить их брак, супруги стали лучше понимать друг друга. А то ведь порой чуть ли не до развода доходило — все коллеги отмечают крутой характер Ланового и его бурную ревность. Однако свой брак они все же сумели сохранить, несмотря на все трудности.

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Интересно, что ни муж, ни жена никогда не говорят в интервью о своей семейной жизни, не обсуждают свои отношения на публике. Единственное, что произнес Василий Лановой в беседе с журналистами — это то, что сыновья окончили исторический и экономический факультеты.

Трагическая смерть младшего сына чуть не свела и мать в могилу

Родители всеми способами препятствовали тому, чтобы дети становились артистами, чтобы к ним прилипла, по выражению Ланового, «актерская зараза». Ведь им хорошо было известно — в кино и театре царит случай, и очень часто талантливые артисты остаются невостребованными и считают свою жизнь загубленной. Поэтому сыновья всего пару раз видели родителей на сцене и не особенно интересовались артистическим миром.

Младший сын Сергей получил очень хорошее образование, окончив экономический факультет МГУ. Затем закономерно последовала престижная и интересная работа — в Министерстве финансов, в качестве советника Алексея Кудрина. Но все это не спасло молодого мужчину от гибели — в 2013 году в возрасте 37 лет он умер от сердечного приступа.

В это время Лановой и Купченко находились на гастролях в Краснодаре. Василий Семенович решил, чего бы это ему ни стоило, все-таки выйти на сцену в тот вечер и отработать спектакль, в котором у него была главная роль. Ирина Семеновна не смогла появиться перед зрителями…

Прошло немало времени, прежде чем актриса сумела справиться со своим горем. Очень уж тяжело Ирине Купченко далась эта трагедия. Некоторое время она провела в стороне от театра, отменив спектакли и тяжело переживая смерть младшего сына. Однако через некоторое время профессионализм сделал свое дело, и Купченко снова стала появляться на сцене и сниматься в кино.

«Евгений Онегин» и «Училка»: роли, сыгранные кровью сердца

Среди последних по времени работ Ирины Купченко — роли в спектакле «Евгений Онегин» и фильме «Училка». С «Онегиным» театр Вахтангова прогремел в 2017 году в Будапеште, на международном театральном фестивале. Зрители очень тепло приняли постановку и трижды вызывали актеров на поклон аплодисментами.

В мире кино большой резонанс вызвал фильм «Училка», снятый режиссером Алексеем Петрухиным, в котором Ирина Купченко сыграла главную роль. По сюжету, школьная учительница берет школьников в заложники, чтобы преподать подросткам урок нравственности. Актриса по-прежнему востребована, ведь такой уровень мастерства, который присущ ей, встречается нечасто.