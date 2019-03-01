Звездные истории Как экс-участник группы Modern Talking Томас Андерс прошел путь от «куколки» до настоящей главы семьи
Звездные истории

Как экс-участник группы Modern Talking Томас Андерс прошел путь от «куколки» до настоящей главы семьи

Ольга Моисеева

1 марта свой день рождения празднует бывший участник легендарной и очень популярной в России группы Modern Talking — Томас Андерс. И хотя группа давно распалась, нежный голос Томаса и его привлекательная внешность до сих пор лишают сна и покоя российских женщин.

Интересно, что в последние несколько лет певец так часто бывает в Москве, что его запросто можно встретить на улицах столицы. Да что там в Москве — он посещает с гастролями и такие города, как, например, сибирскую Тюмень. Настоящий бальзам на душу сентиментальных российских женщин. Только вот сердце красавца Томаса давно занято.

Любимая игрушка — кукла Барби

Томас Андерс в 2007 году. Источник — wikipedia.org. Фото: Raimond Spekking

Стоило дуэту, состоявшему из блондина Дитера Болена и длинноволосого брюнета Томаса Андерса, впервые показаться на наших телеэкранах, как умудренные опытом зрители зашептались: наверняка они из этих самых… которые нетрадиционные… Уж очень красив был Томас, да и косметикой не пренебрегал (в те годы глаза подводили многие артисты-мужчины).

Если бы они тогда узнали, что самой любимой игрушкой Томаса в детстве была кукла Барби, они бы окончательно уверились в своем выводе. На самом деле Томас Андерс — самый что ни на есть натурал, просто вот такой он уродился — с нежным голосом и томными глазами.

С самого детства Бернд Вайдунг (так по-настоящему звучит его имя) был послушным и примерным ребенком: посещал кружок танцев, играл на фортепиано, обожал шоколадные конфеты. Повзрослев, он, в отличие от многих сверстников, никогда не курил и не употреблял наркотики.

А Барби… Влияние любимой игрушки на дальнейшую жизнь музыканта и его вкусы очевидно: длинноволосые блондинки стали его слабостью.

Как Томас стал «куколкой» для своей первой жены

Эта девушка с типичной нордической внешностью — длинные прямые светлые волосы и светлые глаза — появилась в жизни Томаса еще в 1981 году, когда ему было 18, а ей — 17. В конце 1984 года Томас Андерс и Нора Баллинг поженились.

В этой паре сразу было понятно, кто лидер: мягкий, добрый и застенчивый Томас беспрекословно подчинялся властной и авторитарной Норе, и это выводило из себя Дитера Болена. Особенно — после того, как Нора изъявила желание стать частью группы и тоже выходить на сцену.

Некоторое время она была бэк-вокалисткой — большего Дитер ей не позволил. Зато Нора активно занималась всем остальным — фотосъемками, интервью, встречами с журналистами, записями группы…

Она не позволяла Томасу стричься, потому что ей очень нравились его длинные волосы. Нора даже называла его «своей куколкой» и иногда покупала ему одежду в женских магазинах.

Дальше — больше: перед каждым концертом Нора собственноручно подводила глаза и красила губы Томасу, что вскоре породило слухи о его «голубизне». Томасу даже пришлось подать в суд на газету, в которой его назвали геем.

Нора не успокоилась до тех пор, пока не «развела» мужа с Дитером Боленом. Развал Modern Talking произошел в 1987 году, и Дитер всегда повторял, что вина за это лежит всецело на Норе.

Некоторое время амбициозная блондинка пыталась построить сольную карьеру Томаса, но ничего из этого не получилось. В 1994 году они перестали жить вместе, а в 1999-м пара официально развелась. Детей у них не было. При разводе Нора получила кругленькую сумму, так что, надо полагать, она до сих пор не бедствует.

Как Томас научился стучать кулаком по столу, женившись второй раз

Томас Андерс и Клаудия Хесс. Источник — instagram.com/thomasanders_official/

С Клаудией Хесс — тоже, разумеется, блондинкой — Томас познакомился в 1996 году. Девушка ему сразу понравилась, но нерешительный характер Томаса долго мешал им начать близкие отношения. Однако это все-таки произошло.

А в 1998 году Modern Talking решили воссоединиться. Проводить много времени с Клаудией Томас теперь не мог — он был занят записями, фотосессиями и общением с журналистами, а главное — гастролями. Ездить же повсюду с ним Клаудия не могла — у нее была работа, которую она не хотела потерять.

Томас Андерс с женой. Источник — instagram.com/thomasanders_official/

Однако влюбленные постоянно общались по телефону, и скоро им стало ясно, что жить друг без друга они не могут. После официального развода с Норой Томас сделал Клаудии предложение, и летом 2000 года состоялась их свадьба. В 2002 году Клаудия подарила мужу сына, которого решили назвать Александром, и Томас признавался, что чувствует себя по-настоящему счастливым.

Счастливые супруги Томас и Клаудия. Источник — instagram.com/thomasanders_official/

Если в первом браке кулаком по столу часто стучала Нора, и Томасу приходилось ее слушаться, то теперь все изменилось.

На вопрос «Кто в доме хозяин?» Томас (который, кстати, с некоторых пор носит вполне мужскую стрижку взамен женственных локонов) может уверенно ответить: «Я!» По всей видимости, он наконец-то научился вести себя по-мужски и теперь наслаждается долгожданной гармонией в семейной жизни.

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