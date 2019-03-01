Как экс-участник группы Modern Talking Томас Андерс прошел путь от «куколки» до настоящей главы семьи

1 марта свой день рождения празднует бывший участник легендарной и очень популярной в России группы Modern Talking — Томас Андерс. И хотя группа давно распалась, нежный голос Томаса и его привлекательная внешность до сих пор лишают сна и покоя российских женщин.

Интересно, что в последние несколько лет певец так часто бывает в Москве, что его запросто можно встретить на улицах столицы. Да что там в Москве — он посещает с гастролями и такие города, как, например, сибирскую Тюмень. Настоящий бальзам на душу сентиментальных российских женщин. Только вот сердце красавца Томаса давно занято.

Любимая игрушка — кукла Барби

Стоило дуэту, состоявшему из блондина Дитера Болена и длинноволосого брюнета Томаса Андерса, впервые показаться на наших телеэкранах, как умудренные опытом зрители зашептались: наверняка они из этих самых… которые нетрадиционные… Уж очень красив был Томас, да и косметикой не пренебрегал (в те годы глаза подводили многие артисты-мужчины).

Если бы они тогда узнали, что самой любимой игрушкой Томаса в детстве была кукла Барби, они бы окончательно уверились в своем выводе. На самом деле Томас Андерс — самый что ни на есть натурал, просто вот такой он уродился — с нежным голосом и томными глазами.

С самого детства Бернд Вайдунг (так по-настоящему звучит его имя) был послушным и примерным ребенком: посещал кружок танцев, играл на фортепиано, обожал шоколадные конфеты. Повзрослев, он, в отличие от многих сверстников, никогда не курил и не употреблял наркотики.

А Барби… Влияние любимой игрушки на дальнейшую жизнь музыканта и его вкусы очевидно: длинноволосые блондинки стали его слабостью.

Как Томас стал «куколкой» для своей первой жены

Эта девушка с типичной нордической внешностью — длинные прямые светлые волосы и светлые глаза — появилась в жизни Томаса еще в 1981 году, когда ему было 18, а ей — 17. В конце 1984 года Томас Андерс и Нора Баллинг поженились.

В этой паре сразу было понятно, кто лидер: мягкий, добрый и застенчивый Томас беспрекословно подчинялся властной и авторитарной Норе, и это выводило из себя Дитера Болена. Особенно — после того, как Нора изъявила желание стать частью группы и тоже выходить на сцену.

Некоторое время она была бэк-вокалисткой — большего Дитер ей не позволил. Зато Нора активно занималась всем остальным — фотосъемками, интервью, встречами с журналистами, записями группы…

Она не позволяла Томасу стричься, потому что ей очень нравились его длинные волосы. Нора даже называла его «своей куколкой» и иногда покупала ему одежду в женских магазинах.

Дальше — больше: перед каждым концертом Нора собственноручно подводила глаза и красила губы Томасу, что вскоре породило слухи о его «голубизне». Томасу даже пришлось подать в суд на газету, в которой его назвали геем.

Нора не успокоилась до тех пор, пока не «развела» мужа с Дитером Боленом. Развал Modern Talking произошел в 1987 году, и Дитер всегда повторял, что вина за это лежит всецело на Норе.

Некоторое время амбициозная блондинка пыталась построить сольную карьеру Томаса, но ничего из этого не получилось. В 1994 году они перестали жить вместе, а в 1999-м пара официально развелась. Детей у них не было. При разводе Нора получила кругленькую сумму, так что, надо полагать, она до сих пор не бедствует.

Как Томас научился стучать кулаком по столу, женившись второй раз

С Клаудией Хесс — тоже, разумеется, блондинкой — Томас познакомился в 1996 году. Девушка ему сразу понравилась, но нерешительный характер Томаса долго мешал им начать близкие отношения. Однако это все-таки произошло.

А в 1998 году Modern Talking решили воссоединиться. Проводить много времени с Клаудией Томас теперь не мог — он был занят записями, фотосессиями и общением с журналистами, а главное — гастролями. Ездить же повсюду с ним Клаудия не могла — у нее была работа, которую она не хотела потерять.

Однако влюбленные постоянно общались по телефону, и скоро им стало ясно, что жить друг без друга они не могут. После официального развода с Норой Томас сделал Клаудии предложение, и летом 2000 года состоялась их свадьба. В 2002 году Клаудия подарила мужу сына, которого решили назвать Александром, и Томас признавался, что чувствует себя по-настоящему счастливым.

Если в первом браке кулаком по столу часто стучала Нора, и Томасу приходилось ее слушаться, то теперь все изменилось.

На вопрос «Кто в доме хозяин?» Томас (который, кстати, с некоторых пор носит вполне мужскую стрижку взамен женственных локонов) может уверенно ответить: «Я!» По всей видимости, он наконец-то научился вести себя по-мужски и теперь наслаждается долгожданной гармонией в семейной жизни.