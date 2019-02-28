Чем «прославилась» Анастасия Кауфман: любовница мужа Алёны Кравец, одна из самых «буйных» экс-участниц «Дома-2»

Девушка пыталась стать хозяйкой в доме рублевского миллионера и что получилось?

Светская львица Алёна Кравец, недавно расставшаяся со своим мужем Русланом, попыталась спасти его от девушки, которая обманным путем втерлась к бизнесмену в доверие и успела выудить из него немалую сумму денег.

В передаче «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, которая вышла в эфир 27 февраля, Алёна рассказала о том, что помощница ее мужа Анастасия Кауфман, поселившаяся в их доме, вовсе не такая «белая и пушистая», какой он ее считает.

Teleprogramma.pro собрала самые интересные факты из биографии бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», известной под псевдонимом Анастасия Кауфман, и готова поделиться этой информацией с вами.

«Бритни»: девочка-инвалид из неблагополучной семьи смогла выступить на Чемпионате Европы в категории Body Fitness

Настоящее имя Анастасии Кауфман – Анастасия Ивановна Кочервей. Она появилась на свет 9 ноября 1993 года в Молдавии и в детстве испытывала серьезные проблемы со здоровьем – девочка была инвалидом и до семи лет не могла ходить.

Гость передачи «На самом деле», адвокат Александр Бенхин, поведал, что отец Насти – строитель и пьяница, он систематически жестоко избивал ее мать, из-за чего у той случались выкидыши. Женщина даже переживала клиническую смерть. Правда это или нет – неизвестно, но сама девушка в студии Шепелева стояла перед адвокатом на коленях, умоляя ничего не рассказывать о ее семье.

Как бы то ни было, Анастасия поправилась и встала на ноги. С детства ей очень нравилось танцевать, она смотрела фильм «Стриптиз» (1996) с Деми Мур в главной роли и мечтала, что однажды будет танцевать так же красиво, как американская актриса.

Мечта сбылась. После того, как семья Кочервей переехала из Молдавии в Краснодарский край, Настя занималась тяжелой атлетикой и выступала на Чемпионате Европы в категории Body Fitness.

Затем она пошла по стопам героини «Стриптиза» и стала танцевать в клубах. В ее аккаунте можно найти множество фотографий в нижнем белье в обнимку с множеством мужчин. По словам того же Бенхина, в стриптиз-клубах стройную пластичную блондинку называли «Бритни».

Приехала покорять Москву на передаче «Давай поженимся!», но работала в эскорте

Поняв, что в кубанской столице ей уже тесно, Анастасия поехала в Москву. У нее было образование в сфере спорта, туризма и гостиничного бизнеса, благодаря чему девушка легко нашла себе работу – администратором в фитнес-клубе. Работая там, она успела побывать на передаче «Давай поженимся!».

Насте в тот момент было 24 года, и она стала одной из «невест», которые пришли побороться за сердце симпатичного мужчины Андрея. Девушка была удивительно мила, потенциальному жениху она сказала, что подрабатывает моделью и мечтает стать стюардессой. Впрочем, с Андреем у нее ничего не получилось и заветную фразу «Давай поженимся!» она не услышала.

По собственному признанию Насти, в тот период она работала в сфере эскорта, так как ей очень нужны были деньги, в том числе на лечение матери от онкологии.

На проекте «Дом-2» стала одной из самых «буйных» и побывала в турецкой тюрьме

За новой порцией славы Настя Кочервей пришла на телепроект «Дом-2». Участники телестройки впервые увидели девушку 16 апреля и ее появление было весьма эффектным. Девушка исполнила очень откровенный танец в блестящем нижнем белье и черных ботфортах, чем смутила даже Илью Яббарова – участника, ради которого она решилась прийти на проект.

Расставшись с Ильей, Настя активно флиртовала с другими ребятами. С Алексеем Кудряшовым она целовалась, а для Артема Сороки танцевала стриптиз под бардовские песни. Кроме того, у нее были интимные отношения с Александром Гобозовым.

Примерно через месяц на проект вернулся бывший участник Андрей Шабарин и выяснилось, что он и Кочервей прожили вместе целых два года. В «Доме-2» их отношения возобновились, хотя со стороныпара выглядела несколько странно. Андрей, например, рассказывал, что бил и унижал Настю. Однажды она за деньги согласилась встать на четвереньки в торговом центре и ползать перед посетителями.

Анастасия заявляла, что беременна от Шабарина, вот только ребенка так никто и не увидел — она случайно оказалась в турецкой тюрьме и после избиения сокамерницами пережила выкидыш.

Стала сексуальным агентом по продаже недвижимости в ОАЭ

В январе 2019 года Анастасия похвалилась в соцсетях своим дипломом – она стала сертифицированным представителем по продаже элитной недвижимости в Дубае и представляла самого большого застройщика ОАЭ – компанию DAMAC. Ее наставником в этом деле как раз и был адвокат Бехнин, «поверивший» в нее и устроивший на работу.

В программе «На самом деле» Александр пояснил, что благодаря красивым и сексуальным девушкам, участвующим в переговорах, клиенты охотнее соглашаются подписывать контракты.

Так и случилось – уже в середине февраля девушка сообщила подписчикам, что получила бонусы за первый подписанный контракт, и похвалилась подарком — часами Rolex, оттюнингованым хронографом спецсерии.

В рекордно короткие сроки очаровала мужа Алёны Кравец

Не так давно Анастасия Кочервей, представившись Анастасией Кауфман, пришла устраиваться на работу к Руслану Кравец. Вежливая девушка с мягким характером, пухлыми губами и густыми ресницами просто очаровала Руслана. Он привел ее в свой дом, познакомил с дочкой и даже выделил отдельную спальню.

Прошло не так много времени с начала отношений с миллионером, но Настя почувствовала себя хозяйкой в доме. Проводя экскурсию журналистам Первого канала, она рассказывала, что хочет убрать некрасивые картины и в целом поменять всё на свой вкус.

Кроме того, она умело уговаривала бизнесмена дарить ей подарки. Руслан оплатил ей «улыбку на миллион», купил сережки с бриллиантами и еще какие-то мелочи.

Как на ТВ разоблачили Анастасию Кочервей

Руслан Кравец, появившись в студии «На самом деле», признался, что сидящая перед ним решительная скандалистка разительно отличается от той мягкой и послушной девушки, которую он знал. Зрители же посоветовали миллионеру перестать тратить время на месть Алёне и воссоединиться с ней – благо, та уже порвала со своим любовником, с которым какое-то время жила в съемной однушке, и явно стремится вернуться к привычной жизни на Рублевке.

Чем после всей этой истории займется Анастасия, продолжит ли она продавать недвижимость в ОАЭ после предательства Бенхина? Мы будем следить за новостями и скоро это узнаем.