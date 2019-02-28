Что мы знаем об одной из самых популярных русских моделей 1990-х Ольге Пантюшенковой, скончавшейся от рака

Россиянка, которая так нравилась Карлу Лагерфельду, ушла из жизни на две недели раньше него.

Ольга Пантюшенкова была удивительно красива и популярна в мире моды. Подиумы, обложки модных журналов, встречи с ведущими европейскими дизайнерами, ее лицо в рекламе известных брендов. Для простой девушки, родившейся в Ленинграде, всё это было большим достижением.

И деньги она зарабатывала немалые, и с работой наверняка всё было бы прекрасно даже после 45 лет. Но Ольгу, к несчастью, подвело здоровье – в начале февраля модель скончалась в родной для нее северной столице. Родные и близкие модели предпочли не привлекать к своей беде внимания, потому широкая общественность узнала о кончине Пантюшенковой только сейчас.

Мы предлагаем вспомнить, как русская красавица попала в модельный мир и каких успехов достигла.

Супермодель, не окончившая и 9 классов школы

Будущая супермодель Ольга Пантюшенкова родилась 18 октября 1974 года в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде. Родители ее развелись и девочку воспитывала мама, вместе с которой маленькая Оля впервые листала известный всем советским женщинам журнал Burda Moden и мечтала когда-нибудь стать моделью или актрисой, чтобы и ее фотографиями в журналах кто-то любовался.

Путь к своей мечте она начала в 14 лет. Участвовала в различных конкурсах красоты: «Мисс Балтийское море», «Мисс фото СССР» и других. В 16 лет в Москве Ольга стала одной из 15 участниц борьбы за почетное звание «Супермодель СССР». Заняв на этом конкурсе третье место, стройная красотка получила приглашение работать в одном из немецких филиалов крупного международного модельного агентства.

В то время Пантюшенкова училась в 9 классе. Вернее, должна была учиться, но вместо этого ходила по подиуму в Германии. Через несколько месяцев она решила вернуться, и мама надеялась, что на родине девочка окончит-таки школу. Ольга категорически оказалась ходить на занятия и в итоге аттестат о неполном среднем образовании она так и не получила.

Короткая стрижка принесла ей международную славу

Поработав пару лет в России, в 1993 году Ольга приняла приглашение французского агентства People и отправилась в Париж, но там оказалось, что подходящей работы для нее нет. Она не отчаивалась и решила встретиться с представителями модельного агентства Elite. Дидье Фернандес, работавший с такими звездами как Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста, посоветовал Пантюшенковой обрезать волосы. И совет ей очень помог!

На стройную россиянку с правильными чертами лица и короткой стрижкой вскоре обратил внимание сам Карл Лагерфельд и позвал ее участвовать в Chanel Couture Show. После этого предложения посыпались на русскую красавицу как из рога изобилия. Ольге, которую называли «ледяной принцессой» и «снежной королевой из России», довелось поработать с такими брендами как John Galliano, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Cacharel, Christian Dior, Giorgio Armani, Christian Lacroix, Claude Montana, Louis Vuitton, Thierry Mugler.

Пантюшенкова вошла в ТОП-15 самых высокооплачиваемых манекенщиц мира, газеты тогда даже писали, что она зарабатывает по 45 тысяч франков в день. Многие восхищались ею и ее образом, к примеру, в рекламе парфюма Eden от Cacharel и японской косметики Shiseido.

Карьера модели — не вся жизнь

Между тем, еще на пике популярности Ольга признавалась, что не планирует работать в модельном бизнесе слишком долго. В 2002 году ее фото появилось на обложке итальянского журнала Grazia, а через год она попала в российский Elle. Ее приглашали на различные модные мероприятия, на открытия бутиков. Из Европы она вернулась в Россию.

Ее единственным занятием была работа, ведь жениться и обзавестись семьей бывшая супермодель не успела. Несколько лет назад у нее обнаружили рак, несколько лет борьбы ничего не дали и 6 февраля в возрасте 44 лет она ушла из жизни в питерской квартире своей мамы. Спустя 13 дней рак поджелудочной железы забрал и 85-летнего Карла Лагерфельда – гения, которому так нравилась наша «ледяная принцесса».