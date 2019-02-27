«Да мы и не уходили никуда»: группа «Земляне» собрала звездных гостей на презентацию новых клипов

Между прошлым и будущим: звезды эстрады посетили презентацию клипов группы «Земляне»

Не заросла народная тропа к группе «Земляне», оказывается. Фанаты и друзья с радостью ждали возвращения легендарного коллектива, о чем говорят многочисленные комментарии в социальных сетях.

Что уж говорить о звездах, которые 26 февраля пришли на презентацию сразу двух клипов «Землян». Среди звездных гостей были замечены Анна Калашникова, Ирина Нельсон, Юркисс, Катя Лель, Согдиана, Эвелина Бледанс, Юля Барановская, Юлия Михальчик и многие другие. Специальный корреспондент Teleprogramma.pro, Мороз Станислав, побывал на презентации и пообщался с участниками легендарной группы и гостями вечера.

«Земляне» встречали гостей дружелюбными совами

Атмосфера вечера была пронизана легкостью и «воздушными мотивами»: музыканты играющие на ханге, дыммашина, создающая клубы облаков, «воздушные» персонажи, прогуливающиеся среди гостей. Но особым интересом пользовались ручные совы, с которыми фотографировались многие гости. Интерес птиц к людям был взаимным. Например, Анна Калашникова заявила, что сова облюбовала её прическу и не хотела из нее выбираться, а по плечу Юлии Барановской сова «прохаживалась» без опаски.

«Земляне» готовы к возвращению

«Виновники» праздника появились с небольшим опозданием, но сразу завоевали всеобщее внимание. И сразу же шокировали: «Сегодня мы презентуем сразу два клипа. Но это еще не всё! На подходе еще один. Вот-вот».

Коллектив активно шутил по поводу своего возвращения на большую сцену: «Да мы и не уходили никуда. Так, затаились ненадолго. А сейчас решили грянуть как следует».

Судя по комментариям, в этому году нас ждет много интересного: «У нас уже есть наметки по поводу совместного исполнения. Мы уже спели вместе с Димой Биланом, очень нетривиально, удачно получилось. Это не последний наш дуэт. Сейчас клипы появятся на экранах и мы поедем в концертный тур с обновленной программой, так что всех приглашаем и с удовольствием ждем!»

Анна Калашникова: с «Землянами» и не прощалась

— Мы все на этой группе выросли. Просто я работаю в караоке и открою секрет, их песни очень часто поют. Поэтому, как и не прощалась с их песнями. «И слышен мне не рокот космодрома…» и прочее-прочее слышим очень часто.

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Согдиана: «Земляне» — это воспоминания из детства

— «Земляне» — это такая группа, которая сопровождала нас всё детство и это одна из любимых групп моих родителей. Конечно же это ностальгия, воспоминания из детства, поэтому я очень рада, что эта замечательная группа существует до сих пор, до сих пор делают свою работу, двигаются дальше и на самом деле огромное уважение к их творчеству, труду.

Катя Лель: пришло время рок-культуре вытеснить попсу

— «Трава у дома» — это то, с чем мы родились, и на чем выросли. Клипы, которые были сегодня презентованы, мне кажется, это очень хороший репертуар. Песня с роковым тембром, которая очень наполнена душой, песня рокового стиля где есть душа – это же такое сочетание, очень правильное… Где есть и наполненность, и смысл и правильные песни.

Поэтому поздравляю группу «Земляне» с этими клипами и такими песнями, которых не хватает в наше время. Было время, когда поп- культура вытеснила рок-культуру. Мне кажется, что пришло время, когда рок-культура начнет вытеснять поп.

Кто пожелал остаться незамеченным

Если одни с удовольствием общались с прессой, то были и те, кто её активно избегал. Певец Юркисс лишь несколько раз попал в прицелы объективов. Артема Умрихина из группы Artik & Asti можно и вовсе назвать «человеком невидимкой»: мало кто видел, когда он появился и когда ушел. Пряталась от объективов и Елена Север. Вплоть до окончания мероприятия она находилась в VIP-зоне, лишь несколько раз покинув её, чтобы выйти на сцену. Она даже не пошла на концерт «Землян» и осталась болтать за столиком с подругой.

Портал Teleprogramma.pro желает группе «Земляне» творческих успехов и аншлагов!