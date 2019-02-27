Жизнь после «Оскара»: Брэдли Купер и Эми Адамс могут завершить кинокарьеру

Мы попросили психолога оценить состояние голливудских актеров, которые очень хотели получить престижную статуэтку.

Пока актеры Рами Малек и Оливия Колман выбирают почетные места в доме для статуэтки «Оскара» после 91-й церемонии в Лос-Анджелесе, их менее удачливым конкурентам предстоит пережить полное фиаско. Певица леди Гага и актриса Рэйчел Вайс были впервые номинированы, поэтому даже проигрыш они будут воспринимать, как маленькую победу. А вот звезды фильма «Мальчишник в Вегасе» и «девушка Супермена» Брэдли Купер и Эми Адамс вполне могут впасть в депрессию.

Брэдли в седьмой раз прокатили с «Оскаром», а актрису Эми Адамс в шестой! Смириться с неудачным результатом столько раз подряд — задача не из легких. Эксперт портала Teleprogramma.pro, клинический психолог Эвелина Никифорова, рассказала, что чувствуют голливудские звезды, которым не хватило статуэток.

Купир и Адамс могут завершить карьеру

Все зависит от того, насколько Брэдли и Адамс вообще были нужны статуэтки. Скорее всего, очень сильно, ведь «Оскар» — самая желанная награда во всем мире. Если голливудские актеры ставили перед собой цель победить в этом году, то пережить неудачу будет очень сложно.

«Что происходит в душе Брэдли Купера и Эми Адамс я не знаю, но, если основываться на психологии, то ситуация может развиваться по трем сценариям:

Они сфокусируются на своем фиаско. При этом актеры будут пытаться найти причину провала: что именно пошло не так? Это приведет к тому, что виноватыми Брэдли и Эма сочтут самих себя и будут на себя злиться. Второй возможный сценарий немного похож на первый. Актеры также примут поражение на свой счет, но это может привести к разочарованию. Если в первом случае после преодоления чувства вины человек начинает работать над собой, чтобы добиться результата, то в этом — актеры могут существенно занизить свою самооценку. Уверенности в своих силах будет подорвана из-за сомнений в себе и своем таланте. И, наконец, третий вариант — самый плохой. Купер и Адамс могут прийти к выводу, что актерская карьера — это не то, для чего они были созданы. Раз было столько номинаций и нет ни одного «Оскара», значит нужно реализовать себя в чем-то другом. Это случай, когда опускаются руки. Такие выводы могут привести к тому, что актеры объявят о завершении карьеры», — прокомментировала Эвелина Никифорова.

Нужно искать «плюсы», а не «минусы»

Любое потрясение можно пережить с выгодой для себя. Когда карьера складывается удачно, то актеры не успевают жить: все время проводят на съемках, премьерах, светских мероприятиях. За полосой неудач следует переосмысление. Как только человек сделал правильные выводы, черная полоса заканчивается. Так какие же уроки Брэдли и Эми могут извлечь из поражения?

«Как сказал Томас Эдисон: «Я никогда не терпел поражение. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают». Голливудским звездам следует поучиться у ученого. Нужно задуматься и ответить себе на несколько вопросов. Ответы помогут увидеть свет в конце тоннеля.

Что вы получили в погоне за «Оскаром»? Это и опыт работы с новыми людьми: режиссерами, актерами. Возможно, кто-то в работе над новым фильмом нашел друга на всю жизнь, кто-то встретил любовь. Пусть этот опыт не принес заветную статуэтку, но он показал, куда двигаться дальше, в каком направлении развиваться, чтобы осуществить свою мечту. Эта неудача не имеет никакого отношения к Эми и Брэдли лично. Просто другие в этот раз оказались более достойными. Да, это сложно принять в шестой и седьмой раз подряд, но сделать это необходимо. Я не люблю сравнивать себя и не считаю это дельным советом, но в данной ситуации сравнение — хороший способ для переоценки. Мериться нужно не длиной ног, разрезом глаз, белоснежными зубами или шоколадным загаром. За основу нужно взять уникальность. Именно она определяет каждого актера, как личность. Эта уникальность поможет реализовать себя в следующем проекте на «Оскар», — подытожила эксперт портала Teleprogramma.pro.

Психолог Эвелина Никифорова