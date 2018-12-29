Как Джуд Лоу смог выйти из амплуа «вечного красавчика», сыграв главную роль в своей жизни
Не так давно, в «нулевых» годах, имя этого английского актера было известно всем. В принципе, с тех пор ничего не изменилось, слава актера никуда не делась, как никуда не ушла и его привлекательность. 29 декабря ему исполняется 46 лет.
Глядя на этого несуразного ребенка, невозможно и предположить, что всего лишь через десяток лет его образ станет мечтой миллионов почитательниц. Тем не менее, это он – Джуд Лоу, в 1984 году впервые появившийся на британском телевидении, где он с детской непосредственностью критиковал киношные новинки и игру актеров.
Делайте что хотите!
Наташа, старшая сестра, стала художницей, а Джуда начали приглашать в театры. В 13 лет он уже принял участие в постановках чуть ли не всех театров Лондона. Мать с отцом, кстати, видели только парочку из сыновних работ.
Первым успехом подростка стала пьеса со знаковым названием «Ужасные родители». Пройдя с фурором на лондонских подмостках, пьеса перекочевала в Нью-Йорк, а Джуду предложили переехать на Бродвей вместе со спектаклем. Не отказываться же! Тем более, что Джуд оказался единственным, кому было сделано такое предложение.
Первая работа в кино
Главное препятствие
Энтони Мингелла, на ту пору снявший всего пару фильмов, как-то сказал на вечеринке: «Кто? Лоу? Ему никогда не стать знаменитым! Он невероятно хорош собой, так что только характерные роли!» Высказывание разлетелось в богемной тусовке и Лоу действительно прекратили поступать серьезные предложения.
Такой изменчивый режиссер
От главной роли, кстати, Лоу отказался, побоявшись застрять в амплуа героя-любовника. Спустя время режиссер снова предложил сотрудничество, на сей раз он дал Джуду главную роль еще в одной своей картине – «Холодная гора». И следующая картина, ставшая последней для режиссера, тоже была с Джудом в главной роли. Так что совершенно непонятно, почему Энтони сказал, что у актера не будет актерской судьбы.
Возлюблен и востребован
В 2009 году Джуд, пресытившийся кинематографом, ненадолго от него отошел. Он с удовольствием отодвинул все дела, получив предложение сыграть роль, о которой мечтает каждый актер: Гамлет. Потом был король Генрих V – еще один шекспировский персонаж. Теперь актер считает, что по возрасту и положению ему положен Макбет.
Рискованное предприятие
Год возмущенная общественность ждала от римских священников анафемы на актеров и создателей проекта. Но несмотря на шокирующий сценарий, официальный Ватикан одобрил сериал, заявив, что он только лишь привлекает внимание к проблемам церкви, никоим образом ее не оскорбляя.
Сейчас Джуд Лоу снимается в нескольких «долгоиграющих» франшизах. В их числе продолжение «Шерлока Холмса», второй сезон «Молодого Папы», «Капитан Марвел».
Длительные обязательства накладывает на актера и роль молодого Альбуса Дамблдора в другом проекте — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». С одной стороны, Лоу лишают возможности лавировать среди будущих ролей по собственному усмотрению, а с другой – он на ближайшие годы обеспечен работой, а зрители – интересным кино с любимым актером.