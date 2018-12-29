Звездные истории Как Джуд Лоу смог выйти из амплуа «вечного красавчика», сыграв главную роль в своей жизни
Звездные истории

Как Джуд Лоу смог выйти из амплуа «вечного красавчика», сыграв главную роль в своей жизни

Анна Русич

Не так давно, в «нулевых» годах, имя этого английского актера было известно всем. В принципе, с тех пор ничего не изменилось, слава актера никуда не делась, как никуда не ушла и его привлекательность. 29 декабря ему исполняется 46 лет.

Глядя на этого несуразного ребенка, невозможно и предположить, что всего лишь через десяток лет его образ станет мечтой миллионов почитательниц. Тем не менее, это он – Джуд Лоу, в 1984 году впервые появившийся на британском телевидении, где он с детской непосредственностью критиковал киношные новинки и игру актеров.

Делайте что хотите!

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Родителями Джуда были школьные учителя. И то ли в силу постоянной занятости, то ли по своим учительским убеждениям, потакали своим детям во всех их начинаниях. Хотел в театр – держи занятия во всех театральных кружках, только не мешай воспитывать чужих детей!

Наташа, старшая сестра, стала художницей, а Джуда начали приглашать в театры. В 13 лет он уже принял участие в постановках чуть ли не всех театров Лондона. Мать с отцом, кстати, видели только парочку из сыновних работ.

Первым успехом подростка стала пьеса со знаковым названием «Ужасные родители». Пройдя с фурором на лондонских подмостках, пьеса перекочевала в Нью-Йорк, а Джуду предложили переехать на Бродвей вместе со спектаклем. Не отказываться же! Тем более, что Джуд оказался единственным, кому было сделано такое предложение.

Первая работа в кино

Джуд Лоу в программе «Карманные деньги» (1987 г.). Кадр YouTube

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В Нью-Йорке Лоу принимал участие в паре спектаклей, параллельно играл небольшие роли в незаметных телесериалах. А в 1994 году неожиданно получил одну из главных ролей в настоящем полнометражном кино: «Шоппинг». Хотя почему неожиданно? Смешной мальчишка к тому времени превратился в «прекрасного юношу со взором горящим». Его актерское мастерство уже в полной мере было раскрыто работой в театре, хоть у него и не было классического актерского образования. Фильм не стал ярким событием в кинематографическом обществе, но зато дал Джуду неоценимый опыт работы под софитами.

Главное препятствие

Джуд Лоу в роли красавца Альфреда Дугласа. Кадр из фильма «Уайльд»  (1997 г.)

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Уже через три года Джуд получил сразу две яркие роли. Первой стал образ Дугласа, любовника Оскара Уайлда, эгоистичного красавца, разрушившего жизнь писателя. А второй – инвалид в футуристическом мире «Гаттаки». Два таких разных персонажа, сыгранные Джудом безупречно, – эти роли должны были стать для актера мощным прорывом в кино. Но мнение всего одного голливудского режиссера подточило уже подготовленную для триумфального восхождения лестницу.

Энтони Мингелла, на ту пору снявший всего пару фильмов, как-то сказал на вечеринке: «Кто? Лоу? Ему никогда не стать знаменитым! Он невероятно хорош собой, так что только характерные роли!» Высказывание разлетелось в богемной тусовке и Лоу действительно прекратили поступать серьезные предложения.

Такой изменчивый режиссер

Роль обездвиженного инвалида стала не менее яркой в карьере актера. Кадр из фильма «Гаттака» (1997 г.)

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Нужно сказать, что через несколько лет Мингелла, к тому времени получивший 9 из 12 Оскаров за фильм «Английский пациент», все-таки не смог обойтись без «слишком красивого» Джуда Лоу. Уже в 1999 году Мингелла изменил свое мнение и пригласил его на роль в своем фильме «Талантливый мистер Рипли», за которую Лоу получил признание Британской Академии (BAFTA).

От главной роли, кстати, Лоу отказался, побоявшись застрять в амплуа героя-любовника. Спустя время режиссер снова предложил сотрудничество, на сей раз он дал Джуду главную роль еще в одной своей картине – «Холодная гора». И следующая картина, ставшая последней для режиссера, тоже была с Джудом в главной роли. Так что совершенно непонятно, почему Энтони сказал, что у актера не будет актерской судьбы.

Возлюблен и востребован

Джуд Лоу в роли советского снайпера Василия. Кадр из фильма «Враг у ворот» (2001 г.)

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После роли Дикки в «Мистере Рипли» Джуда Лоу, наконец, рассмотрели как актера и стали приглашать на разноплановые роли. В 2004 году вышло целых 6 фильмов с его участием, и везде он был великолепен. Режиссеры с самого начала кинокарьеры Джуда отмечали его феноменальную способность играть одними глазами и часто использовали этот его талант в эмоциональные моменты фильма. Лоу был тем, кто умел «красиво молчать в кадре».

В 2009 году Джуд, пресытившийся кинематографом, ненадолго от него отошел. Он с удовольствием отодвинул все дела, получив предложение сыграть роль, о которой мечтает каждый актер: Гамлет. Потом был король Генрих V – еще один шекспировский персонаж. Теперь актер считает, что по возрасту и положению ему положен Макбет.

В роли короля Генриха V Лоу был неподражаем. Кадр из спектакля «Генрих V» (2013 г.)

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В том же 2009 году у Лоу появилась возможность создать с Робертом Дауни-младшим один из лучших кинодуэтов конца нулевых годов. Речь идет о фильме Гая Ричи о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, которого Лоу блистательно сыграл. Ричи сначала не планировал снимать продолжения «Шерлока», но уже через два года был выпущен сиквел, а в 2020 году ожидается еще один фильм из этой же серии.

Рискованное предприятие

Роберт Дауни-младший мог и не получить роль – был староват для Гая Ричи. Кадр из фильма «Шерлок Холмс» (2009 г.)

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В числе ожидаемых работ Джуда Лоу и продолжение скандального сериала «Молодой папа». В нем показана изнанка жизни в Ватикане, кипящие внутри страсти и перипетии церковных политиков. Папа курит, рассуждает о запретном, а иногда даже не верит в бога и разговаривает с кенгуру, которого собственноручно выпустил гулять по садам Ватикана.

Год возмущенная общественность ждала от римских священников анафемы на актеров и создателей проекта. Но несмотря на шокирующий сценарий, официальный Ватикан одобрил сериал, заявив, что он только лишь привлекает внимание к проблемам церкви, никоим образом ее не оскорбляя.

Сыграть Папу Римского Лоу согласился еще до того, как был написан сценарий. Кадр из сериала «Молодой Папа» (2016 г.)

Сейчас Джуд Лоу снимается в нескольких «долгоиграющих» франшизах. В их числе продолжение «Шерлока Холмса», второй сезон «Молодого Папы», «Капитан Марвел».

Длительные обязательства накладывает на актера и роль молодого Альбуса Дамблдора в другом проекте — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». С одной стороны, Лоу лишают возможности лавировать среди будущих ролей по собственному усмотрению, а с другой – он на ближайшие годы обеспечен работой, а зрители – интересным кино с любимым актером.

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Гай РичиДжуд ЛоузвездыкиноРоберт Дауни-младший

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Актер Джуд Лоу Фото: Reuters
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