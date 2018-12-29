Как Джуд Лоу смог выйти из амплуа «вечного красавчика», сыграв главную роль в своей жизни

Глядя на этого несуразного ребенка, невозможно и предположить, что всего лишь через десяток лет его образ станет мечтой миллионов почитательниц. Тем не менее, это он – Джуд Лоу, в 1984 году впервые появившийся на британском телевидении, где он с детской непосредственностью критиковал киношные новинки и игру актеров.

Делайте что хотите!

Родителями Джуда были школьные учителя. И то ли в силу постоянной занятости, то ли по своим учительским убеждениям, потакали своим детям во всех их начинаниях. Хотел в театр – держи занятия во всех театральных кружках, только не мешай воспитывать чужих детей!

Наташа, старшая сестра, стала художницей, а Джуда начали приглашать в театры. В 13 лет он уже принял участие в постановках чуть ли не всех театров Лондона. Мать с отцом, кстати, видели только парочку из сыновних работ.

Первым успехом подростка стала пьеса со знаковым названием «Ужасные родители». Пройдя с фурором на лондонских подмостках, пьеса перекочевала в Нью-Йорк, а Джуду предложили переехать на Бродвей вместе со спектаклем. Не отказываться же! Тем более, что Джуд оказался единственным, кому было сделано такое предложение.

Первая работа в кино

больше по теме 16-летняя дочь Джуда Лоу снялась в рекламной кампании Айрис стала лицом Burberry.

Главное препятствие

В Нью-Йорке Лоу принимал участие в паре спектаклей, параллельно играл небольшие роли в незаметных телесериалах. А в 1994 году неожиданно получил одну из главных ролей в настоящем полнометражном кино: «Шоппинг». Хотя почему неожиданно? Смешной мальчишка к тому времени превратился в «прекрасного юношу со взором горящим». Его актерское мастерство уже в полной мере было раскрыто работой в театре, хоть у него и не было классического актерского образования. Фильм не стал ярким событием в кинематографическом обществе, но зато дал Джуду неоценимый опыт работы под софитами.

Уже через три года Джуд получил сразу две яркие роли. Первой стал образ Дугласа, любовника Оскара Уайлда, эгоистичного красавца, разрушившего жизнь писателя. А второй – инвалид в футуристическом мире «Гаттаки». Два таких разных персонажа, сыгранные Джудом безупречно, – эти роли должны были стать для актера мощным прорывом в кино. Но мнение всего одного голливудского режиссера подточило уже подготовленную для триумфального восхождения лестницу.

Энтони Мингелла, на ту пору снявший всего пару фильмов, как-то сказал на вечеринке: «Кто? Лоу? Ему никогда не стать знаменитым! Он невероятно хорош собой, так что только характерные роли!» Высказывание разлетелось в богемной тусовке и Лоу действительно прекратили поступать серьезные предложения.

Такой изменчивый режиссер

больше по теме Многоликий мистер Рипли: 5 актеров, игравших знаменитого афериста и убийцу Ровно 25 лет назад была опубликована последняя книга о великом и ужасном Томе Рипли

Нужно сказать, что через несколько лет Мингелла, к тому времени получивший 9 из 12 Оскаров за фильм «Английский пациент», все-таки не смог обойтись без «слишком красивого» Джуда Лоу. Уже в 1999 году Мингелла изменил свое мнение и пригласил его на роль в своем фильме «Талантливый мистер Рипли», за которую Лоу получил признание Британской Академии (BAFTA).

От главной роли, кстати, Лоу отказался, побоявшись застрять в амплуа героя-любовника. Спустя время режиссер снова предложил сотрудничество, на сей раз он дал Джуду главную роль еще в одной своей картине – «Холодная гора». И следующая картина, ставшая последней для режиссера, тоже была с Джудом в главной роли. Так что совершенно непонятно, почему Энтони сказал, что у актера не будет актерской судьбы.

Возлюблен и востребован

После роли Дикки в «Мистере Рипли» Джуда Лоу, наконец, рассмотрели как актера и стали приглашать на разноплановые роли. В 2004 году вышло целых 6 фильмов с его участием, и везде он был великолепен. Режиссеры с самого начала кинокарьеры Джуда отмечали его феноменальную способность играть одними глазами и часто использовали этот его талант в эмоциональные моменты фильма. Лоу был тем, кто умел «красиво молчать в кадре».

В 2009 году Джуд, пресытившийся кинематографом, ненадолго от него отошел. Он с удовольствием отодвинул все дела, получив предложение сыграть роль, о которой мечтает каждый актер: Гамлет. Потом был король Генрих V – еще один шекспировский персонаж. Теперь актер считает, что по возрасту и положению ему положен Макбет.

Рискованное предприятие

В том же 2009 году у Лоу появилась возможность создать с Робертом Дауни-младшим один из лучших кинодуэтов конца нулевых годов. Речь идет о фильме Гая Ричи о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, которого Лоу блистательно сыграл. Ричи сначала не планировал снимать продолжения «Шерлока», но уже через два года был выпущен сиквел, а в 2020 году ожидается еще один фильм из этой же серии.

В числе ожидаемых работ Джуда Лоу и продолжение скандального сериала «Молодой папа». В нем показана изнанка жизни в Ватикане, кипящие внутри страсти и перипетии церковных политиков. Папа курит, рассуждает о запретном, а иногда даже не верит в бога и разговаривает с кенгуру, которого собственноручно выпустил гулять по садам Ватикана.

Год возмущенная общественность ждала от римских священников анафемы на актеров и создателей проекта. Но несмотря на шокирующий сценарий, официальный Ватикан одобрил сериал, заявив, что он только лишь привлекает внимание к проблемам церкви, никоим образом ее не оскорбляя.

Сейчас Джуд Лоу снимается в нескольких «долгоиграющих» франшизах. В их числе продолжение «Шерлока Холмса», второй сезон «Молодого Папы», «Капитан Марвел».

Длительные обязательства накладывает на актера и роль молодого Альбуса Дамблдора в другом проекте — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». С одной стороны, Лоу лишают возможности лавировать среди будущих ролей по собственному усмотрению, а с другой – он на ближайшие годы обеспечен работой, а зрители – интересным кино с любимым актером.