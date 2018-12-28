Орбакайте, Киркоров, Лорак, Лепс с детьми поддержали Татьяну Навку в самый важный день

Все звезды шоу-бизнеса собрались на премьерном показе олимпийской чемпионки.

Звезды не планировали на 27 декабря корпоративы и съемки — в этот день они пришли поддержать Татьяну Навку. В Москве состоялась премьера ледового шоу «Аленький цветочек». Продюсер и исполнительница главной роли — олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Конечно же, в этот важный день среди зрителей были супруг Татьяны Навки Дмитрий Песков, дочери Саша и Надя. Младшей дочери олимпийской чемпионки всего четыре года, но Надежда растет спортивным ребенком: плавает с пеленок, занимается фигурным катанием. Девочка не отрываясь наблюдала за действием на льду.

Александра Жулина — мамина гордость: девушка в этом году поступила на экономический факультет МГИМО и приехала на «Аленький цветочек» после занятий. В интервью «Телепрограмме» Татьяна Навка рассказала о том, как Саша втянулась в новую учебную жизнь: «Дочка говорит, что математика в школе — детский лепет по сравнению с институтской программой. В целом Саша отлично втянулась в учебу, ведь у нее есть ценный жизненный опыт, который помогает справляться с серьезными нагрузками — она профессионально занималась теннисом.

Закончив с профессиональным спортом из-за травмы в 15 лет, ребенок вскоре мне сказал: «Мама, жизнь после спорта просто сплошное удовольствие». Спорт закаляет характер, вырабатывает силу воли и учит людей преодолевать сложности, ставить цели и добиваться результата. У Саши спортивная закалка, и я рада, что у нее нет никаких иллюзий, что дочь понимает — родители за нее ничего не сделают и только она сама может добиться в жизни всего, чего хочет. Я очень горжусь Сашей и поддерживаю выбранный ею путь…»

Зрители с замиранием сердца наблюдали за сложнейшими трюками на льду, а декорации «Аленького цветочка» производят впечатление не только на детей, но и на взрослых. Фигуристы катались на подвешенной в воздухе платформе, кружились под куполом ледовой арены, поджигали лед и танцевали с закрытыми глазами. В ледовом спектакле «Аленький цветочек» по мотивам произведения Сергея Аксакова герои поют голосами Григория Лепса (Чудовище), Ани Лорак (Настенька), Филиппа Киркорова (Филипп), Николая Баскова (Купец)…

«Аленький цветочек» — это подарок вам, дорогие друзья. Очень хочется, чтобы в каждый дом в Новый год пришла настоящая сказка и подарила всем добро, счастье и любовь…» — обратилась к зрителям после премьеры Татьяны Навка.

Олимпийская чемпионка рассказала «Телепрограмме» о своей любимой сказке, которую выбрала для постановки: «Аленький цветочек» — моя любимая сказка, так что с выбором нового произведения для постановки помогли определиться воспоминания из детства. Хочется, чтобы люди увидели красивую историю любви необыкновенного Чудовища и прекрасной Настеньки — сказку о том, что человека нужно любить за его внутренние качества, красивую душу и сердце, а не за привлекательную внешность.

Знаете, я удивляюсь, что теперь не все дети знают наш «Аленький цветочек», зато смотрели фильм Beauty and the Beast («Красавица и Чудовище»). Надеюсь, наша ледовая постановка с фантастической музыкой композитора Сергея Ковальского, оригинальными световыми решениями, потрясающими танцами и бесподобными костюмами вернет интерес к этой сказке. После показа «Руслана и Людмилы» в Сочи ко мне подходили родители и говорили, что уже смотрели представление в Москве и дети просили их потом купить книжку. Даже моя старшая дочка, которой 18 лет, рассказала, что вновь открыла для себя это произведение…».