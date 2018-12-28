Звездные истории Квартиры и корпоративы: какое жилье в Москве можно купить за новогодние гонорары Пугачевой, Шнурова или Бузовой?
Звездные истории

Квартиры и корпоративы: какое жилье в Москве можно купить за новогодние гонорары Пугачевой, Шнурова или Бузовой?

Светлана Морозова

Если вам захочется увидеть в Новый год поющую только для вас Примадонну, готовьте примерно 24 миллиона рублей. Ольга Бузова «попросит» на порядок меньше: два миллиона. А сколько это выйдет в жилье?

Зная расценки на участие поп-исполнителей в частных новогодних вечеринках, невольно задумаешься: на что бы я потратил такие деньги? Разумеется, у каждого свои приоритеты и желания. Но что будет, если перевести суммы гонораров в стоимость «вечной» валюты – московских квартир?

Примадонна: 350 тысяч долларов

Пугачева будет петь на юбилейном концерте в честь своего 70-летия
Пугачева будет петь за $350 тысяч

За участие великой поп-звезды России в новогодней вечеринке придется заплатить чемпионскую сумму в $350 тысяч. По курсу Цб на 28 декабря уходящего года это 24,1 млн рублей.

Как выяснилось, примерно столько можно заплатить за лофт возле метро «Чистые пруды» площадью в 60 метров. Или быть скромнее и купить 4 двухкомнатные квартиры в новостройках Реутово возле метро «Новокосино».

Сергей Шнуров и группа «Ленинград»: от $150 до $250 тысяч

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров спел предновогоднюю песню. www.instagram.com

Если вы – поклонник Шнура, то за счастье вживую послушать любимую группу, вам придется заплатить меньше: от $150 до $250 тысяч. Что в пересчете выйдет от 10 до 17 млн рублей.

Конечно, тут не разгуляешься по Чистым прудам. Зато в Южном Бутово вас может ждать 4-комнатая квартирка. Или 2-комнатная в Сокольниках, что тоже неплохо.

Король Киркоров: $100 тысяч

Филипп Киркоров споет за $100 тысяч . Фото: СТС

Удивительное дело, но «король» российской поп-сцены значительно скромнее оценивает свою работу в Новый год. «Всего» $100 тысяч или 6,8 млн рублей и Король придет к вам!

За такую цену можно купить в Москве разве что 2-комнатную за МКАДом в Солнцево. Но вы не отчаивайтесь, сейчас туда протянули метро и можно жить не хуже остальных. «Пятёрочки» там тоже есть.

«Золотой голос» Николай Басков: $70 тысяч

Николай Басков попросит $70 тысяч. Фото: Instagram.com

Скромность украшает. И Николай, зовущий себя «золотым голосом» российской эстрады, не задирает цен: всего за 4,8 млн рублей он исполнит вам «Ибицу» на один голос. А это, согласитесь, стоит какой-то 3-комнатной на выселках Москвы.

Выбирайте: Бутово, Реутов, Балашиха или Зеленоград.

Ольга Бузова: $30 тысяч

Ольга Бузова «попросит» на порядок меньше, чем Алла Пугачева: два миллиона. Рублей.
Фото: instagram

Владелица бузкоина, ресторанов, собственной линии одежды и много чего еще – непомерными финансовыми амбициями не страдает. До Примадонны, ей конечно, далеко. Пока.
За участие в новогоднем корпоративе восходящая звезда Ольга Бузова «попросит» на порядок меньше, чем Алла Пугачева: два миллиона. Рублей.

Можно вообще не заморачиваться поиском московского жилья. По таким ценам его не существует. Ну, разве что комната в Южном Бутово с соседями-маргиналами?

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Алла Пугачевагонорары звездквартира в МосквеНовый год 2019Сергей ШнуровФилипп Киркоров

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