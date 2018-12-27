Служба в Соборе и фотосессия без своенравной дочери: как встретили Рождество королевские семьи Европы

25 декабря католики отметили Рождество. Особо пристальное внимание в этот день было приковано к представителям королевских семей Европы — на аккаунты королей, принцесс и принцев в соцсетях подписаны миллионы человек.

Подписчики внимательно приглядывались к снимкам королевской семьи Британии. Бесконечные слухи о разладе и ссорах между принцами Уильямом и Гарри и их женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл, подогревают интерес к потомкам Елизаветы II. Накануне праздника королеве все-таки удалось прекратить распри и собрать всю семью для праздничной церемонии и фотосессии. Представители других европейских династий также отметили главный и любимый праздник. Teleprogramma.pro собрала самый яркие снимки представителей королевских семей Старого света.

Дания

78-летняя датская королева Маргрете II (правит страной с 1972 года) приехала на традиционную Рождественскую службу в кафедральный собор в Орхусе в хорошем расположении духа и в симпатичной шубке. К тому времени ее уже поджидали многочисленные члены семейства, в том числе наследник трона — кронпринц Федерик и его супруга Мэри. У королевской четы четверо детей — принц Кристиан, принцесса Изабелла и близнецы Винсент и Йозефина.

Швеция

Королевская семья в Швеции состоит из короля Карла XVI Густа, его грациозной супруги королевы Сильвии и их отпрысков. У четы есть трое детей – кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Магдалена. В соцсетях появились снимки наследной принцессы Виктории с мужем и двумя детьми. В 2010 году, получив разрешение правительства, она вышла замуж за простолюдина — личного спортивного тренера Даниэля Вестлинга. У пары родилась дочь Эстелла (шестилетняя герцогиня Эстерготландская занимает второе место в порядке престолонаследия после мамы) и двухлетний сын Оскар Карл.

«Я надеюсь, что вы все смогли провести рождественские дни со своими близкими и побыть с ними несколько радостных дней», — отметила Виктория на официальной странице королевской семьи.

Испания

Королевская семья в Испании состоит из Хуана Карлоса I, его супруги Софии и их потомков. У пары есть дочери Елена-Мария и Кристина, которые активно занимаются общественной жизнью, благотворительностью и являются представительницами королевского дворца. После отречения отца от трона королем стал сын четы — Филипп. Принц женился на журналистке Летисии, ставшей сейчас королевой Испании. Пара воспитывает двух дочерей-инфант – Леонор (является первой престолонаследницей после отца) и Софию. В сети появились фотографии королевской семьи на фоне зеленых деревьев: в Рождество в Мадриде тепло. Король Филипп поздравил своих подданных с праздником, пожелав им всего самого хорошего.

Норвегия

81-летний король Норвегии Харальд V и его супруга Соня встретили Рождество с сыном – наследником престола Хоконом и его семьей. 45-летний кронпринц женился на обычной девушке, у которой к тому же был ребенок от первого брака. Он усыновил сына Метте-Марит Тьессем Хёйби – Мариуса. В браке с принцем Метте-Марит родила наследнику престола двух детей – дочку Ингрид Александру, которая является второй в очереди на престол после отца и сына — Сверре Магнуса, занимающего третье место в линии наследования (вслед за своим отцом и сестрой).

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Традиционная семейная фотосессия прошла в королевском дворце в Осло. Король Харальд и его семья предстали на фоне украшенной елочки в просторном зале. Семейную идиллию нарушило лишь отсутствие дочери короля – принцессы Марты-Луизы.

47-летняя принцесса отличается своенравием. Она была замужем за писателем Ари Беном, родив ему трех дочерей — Мод Ангелину, Леа Айседору и Эмму Таллулу. В 2016 году она развелась с мужем после 16 лет брака. Этот развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. Сейчас Марта-Луиза пишет книги, одну из которых даже привозила в Москву. Кроме того она заявила, что обладает паранормальными способностями и собирается открыть в Осло центр по обучению альтернативной медицине.