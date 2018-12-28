Девушка года по версии Teleprogramma.pro: в 2018 году Ольга Бузова стала хозяйкой BuzCoinа, ресторанов и супер-шоу

Еще в начале 2018 года для многих россиян Ольга Бузова была бывшей участницей скандального телепроекта «Дом 2». Несмотря на то, что в конце 2017 года она выпустила первый студийный альбом, никто не воспринимал Олю, как певицу.

«Да какая из нее певица?», «Ну, поет человек для души, что же теперь?». Большинство людей, знакомых с творчеством Бузовой, реагировали примерно так. Но Ольгу положение вещей не устраивало, она решила доказать всем, что умеет петь. И у нее это получилось!

Творчество

20 января вышел трек «Одна ночь», 8 март — «Она не боится», 20 апреля — «Тоже музыка», 18 мая — «Чемпион» (песня стала настоящим хитом в преддверии чемпионата мира по футболу — Прим. Ред.), 13 июля — «Ночь-текила», 27 августа — «Принимай меня». 5 октября Ольга представила второй студийный альбом — «Принимай меня». 16 ноября прошла презентация очередного хита от Бузовой — «Миром правит любовь», а через два дня Ольга устроила грандиозное шоу «Принимай меня» в Crocus City Hall в Москве.

На концерт были распроданы все билеты, живое выступление Ольги посмотрели примерно 7,5 тысяч человек.

Также на три ее песни — «Тоже музыка», «Чемпион» и «Принимай меня» — были сняты клипы, которые постоянно крутили на музыкальных каналах.

В 2018 году Ольга реализовала себя и в качестве актрисы. Она сыграла саму себя в комедийном сериале «Zомбоящик».

Бизнес

Ольга уже не первый год занимается производством линии одежды под собственным брендом. В 2018 году она расширила границы.

4 апреля во время пресс-конференции телеведущая заявила, что намерена выпускать собственную криптовалюту — BuzCoin. Сказать, что над этой идеей смеялись миллионы антифанатов Бузовой — не сказать ничего. А зря!

Через сутки после старта первого раунда бузкоин собрал около 40 тысяч долларов США. Очередная, казалось бы, безумная идея Ольги удалась.

Окрыленная удачными результатами телеведущая открыла в 2018 году два ресторана. Первый «BUZ.Food» работает с 10 июня на Цветном бульваре в Москве, второй — со 2 сентября.

Любовь

Карьера Ольги складывается прекрасно. Единственное, чего ей не хватает после развода с Дмитрием Тарасовым — любви. В надежде встретить мужчину своей мечты, Бузова приняла участие в телепроекте «Замуж за Бузову».

Трансляция шоу началась 26 августа на телеканале ТНТ. За сердце звездной холостячки боролись 15 мужчин. Среди них были предприниматели, ведущий, IT-ишник и даже братья-близнецы. Победителем стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев.

Мужчина покорил Ольгу, и поклонники телеведущей надеялись на счастливый финал, но вышло по-другому. После финиша шоу в Сети появились скриншоты переписки, которые компрометировали жениха. Оказалось, что на проект Лебедев пришел с дурными намерениями: влюбить Бузову в себя, жениться и завладеть ее деньгами.

Простить мужчину Ольга не смогла и порвала с ним. До сих пор сердце телеведущей и певицы свободно.

Ну что же, Ольга сделала в 2018 году очень много всего. Трудоголик, каких мало! Именно поэтому мы решили выбрать ее девушкой года!